קרן חדשה: אלטשולר שחם משיקה קרן מחקה חדשה¹ שתאפשר חשיפה ממוקדת לתחום ניהול ההשקעות בישראל²

אלטשולר שחם מחקה (4A) אינדקס חברות ניהול השקעות ומסחר בישראל 1.
מספר ני"ע: 5140660
היקף הנכסים הפיננסים של הציבור בישראל צומח לאורך שנים בהתמדה ולהערכת מנהל הקרן, הגורמים התומכים בכך ימשיכו להתקיים גם בשנים הבאות ולכן באופן טבעי, בסביבה כזו מרבית החברות הגדולות מתחום ניהול ההשקעות עשויות להנות מגידול בפעילותן. בנוסף, עליה ברמת המודעות וההתנהלות הפיננסית של דור המשקיעים בגילאי הביניים תומכת להערכתנו בצמיחת חברות שמספקות שירותי מסחר בניירות ערך.
הקרן המוצעת משקיעה במניות של חברות בתחום ניהול השקעות ומסחר בניירות ערך ומאפשרת חשיפה למגמות הנ"ל.* 2,3
הקרן המחקה החדשה מצטרפת למגוון קרנות הנאמנות שמציעה אלטשולר שחם, כחלק מהרחבת האפשרויות עבור ציבור המשקיעים. הקרן עוקבת אחר מדד שנבנה על בסיס מתודולוגיה שקופה, הכולל שחקנים מרכזיים הפועלים בענף שלהערכתנו טמון בו פוטנציאל ליצירת ערך בעתיד. 5, 2,3
מדובר בקרן העוקבת אחר מדד חדש שפותח ע"י חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ 5 ובשיתוף אלטשולר שחם, המדד מרכז מניות של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב ואשר מתמחות בהפעלת זירות מסחר ני"ע ומידע פיננסי, מנהלי נכסים פיננסיים, בנקאות להשקעות ושירותי ברוקראז' ושירותים פיננסיים אחרים. המדד החדש שפותח כולל 716 מניות, משקל כל מניה נקבע לפי שווי השוק שלה, עם מגבלות על משקל מקסימלי למניה בודדת. כמו כן, המדד מתעדכן אחת לשנה ונסחר בשקל חדש והחברות המרכזיות במדד כוללות כיום7 בין היתר את: מיטב בית השקעות, הבורסה לני״ע, מור השקעות, אי.בי.אי, אטראו, אנליסט, אלטשולר שחם פיננסים, מור גמל ופנסיה, הראל השקעות, הפניקס, ועוד. 5, 2
דמי הניהול הינם 0.8% 4.
דיסקליימר: מנהל הקרן הינו - אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן")
1. הקרן נמצאת בתקופת התאמת נכסים למדיניות ההשקעות עד ליום 31.8.2025
2. למדיניות השקעות מלאה ופירוט נוסף ראה תשקיף הקרן/ דו"ח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף, לפירוט נוסף אודות המדד, ולצפייה במחירי המדד, המתפרסמים על בסיס יומי, יש לעיין באתר עורך המדד אינדקס: https://indx.co.il.
3. להערכת מנהל הקרן. אין התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
4. דמי הניהול מחושבים כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
5. מדד אינדקס חברות ניהול השקעות ומסחר בישראל הוא סימן מסחרי של אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. אשר ניתנה בו זכות שימוש למנהל הקרן לצורך שימוש בו כנכס המעקב בקרן.
6. תאריך השקת המדד 15.1.2025
7. נכון לתאריך 17.7.2025 *המידע המוצג לעיל נאסף ונערך ע"י "מנהל הקרן" ו/או מי מטעמו. המידע האמור נכתב ביום 17.07.2025, ויכול להשתנות או להתעדכן בכל עת לאחר מכן, ללא הודעה. אין במידע האמור בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות של מנהל הקרן. רכישת יחידות כאמור הינה בהסתמך על התשקיף העיקרי של מנהל הקרן, תשקיפי הצעת יחידות קרנות הנאמנות, הדוחות השנתיים ודיווחים מיידים שבתוקף. אין בתשואות ובדירוגי העבר כדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה שלה למניות ולמט"ח כמפורט בתשקיף הקרנות (4A) 4- עד 120% חשיפה למניות, A- עד 10% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט). אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. המידע האמור מבוסס על מידע פומבי וכן על הערכות ואומדנים הנכונים למועד הנ"ל בלבד ומטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים לאחר מכן. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע זה לבין התוצאות בפועל. יובהר, כי מידע זה הינו חומר מסייע בלבד, ואין לראות בו כמידע עובדתי או כניתוח שלם וממצה של הנושאים המצוינים בו ו/או של ההיבטים הכרוכים בניירות-ערך ו/או בנכסים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על בסיסו החלטות השקעה כלשהן. המידע האמור הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד. המידע האמור מהווה הערכה בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. אין במידע האמור כדי להוות תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ו/או הצעה ו/או הזמנה לקבל הצעות ו/או ייעוץ לביצוע השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. ט.ל.ח