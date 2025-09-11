אורקל משנה כיוון: מחברת תוכנה קלאסית למובילת בינה מלאכותית

ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם:
"אורקל, שבעבר נתפסה כחברת תוכנה ותיקה, הצליחה להפוך בשנים האחרונות לאחד מעמודי התווך החדשים של מהפכת ה-AI. היה לה את הבסיס- הטכנולוגיה, הלקוחות והפוטנציאל, כדי להשתלב כספק מרכזי לשירותי ענן עבור ענקיות כמו גוגל, מטא ואמזון. המעבר הזה לא היה מיידי, לקח לה זמן לשנות כיוון מחברה שמספקת פתרונות תוכנה ייעודיים לחברה שמביאה יכולות לעולם החדש של הבינה המלאכותית. הדו"ח האחרון הוכיח שהיא עשתה את הקפיצה הזו, ואפילו הפתיעה בעוצמת הפעילות ברבעון אחד בלבד.
ההשקעה באורקל היא חלק משורת השקעות נוספות שביצענו באלטשולר שחם בחברות שעשויות להיות קשורות לתחום. אנחנו מאמינים שסקטור הטכנולוגיה הוא זה שיצמח ויתפתח בשנים הקרובות יותר מכל סקטור אחר, ולכן אנחנו רואים בהשקעות הללו לא מהלך קצר טווח, אלא אסטרטגיה ארוכת טווח".