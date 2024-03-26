מקס סטוק - צמיחה בהכנסות ב-7%, צמיחה של כ-2.5% בגידול במכירות בחנויות זהות

הרווח הנקי לבעלי המניות בשנת 2023 עלה בכ-26% לכ-81 מיליון שקל.





עלייה במכירות חנויות זהות ברבעון הרביעי ברקע מלחמת "חרבות ברזל" - לאחר ירידה של 16% בחודש אוקטובר עם פרוץ המלחמה, בחודשים נובמבר-דצמבר נרשמה עלייה חדה של כ-11% במכירות חנויות זהות.





רשת מקס סטוק מפעילה כיום 65 סניפים בישראל, לאחר שפתחה 10 סניפים חדשים מתחילת שנת 2023; וצפויה להתרחב עם פתיחות והרחבות של 5 סניפים נוספים עד לסוף שנת 2026.





השנה צפויה החברה לפתוח מרלו"ג חדש בשטח של כ-31 אלף מ"ר בדרום הארץ במטרה לתמוך בצמיחה בהיקפי הפעילות בשנים הבאות, בהתאם לתכנית האסטרטגית.





במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל - המשקף תשואת דיבידנד של כ-5%.





אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק : "הרבעון הרביעי של השנה מהווה סיום חזק לשנה מצוינת ברמה העסקית שבה המשכנו לצמוח בהיקפי הפעילות לאור עלייה במספר הלקוחות בחנויות הרשת ברחבי הארץ. מתחילת 2023 האצנו את קצב פתיחת החנויות, ועד היום פתחנו שבעה סניפים חדשים בבעלות ושלושה סניפים בזכיינות (חמישה מתוכם נפתחו אחרי פרוץ המלחמה). במקביל, אנו בתהליך פתיחה של מרכז לוגיסטי חדש בדרום הארץ שעתיד לתמוך בהמשך הרחבת הפעילות. המודל העיסקי היחודי שלנו מאפשר לנו להיות עוגן קמעונאי גם בתקופות מאתגרות ואנו ממשיכים בביצוע התכניות העיסקיות שלנו כדי ליצור ערך לכלל לקוחותינו ולבעלי המניות שלנו."



רשת מקס סטוק פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023, המלמדות על צמיחה בהיקפי הפעילות בתמיכת עלייה במכירות חנויות זהות, הרחבת שטחי המסחר ופתיחת סניפים חדשים לצד שיפור ברווחיות הגולמית ועלייה ברווחים.





עיקרי תוצאות לשנת 2023:



ההכנסות בשנת 2023 צמחו בכ-7% לכ-1.12 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.05 מיליארד שקל בשנת 2022. הגידול במחזור המכירות מיוחס לגידול במכר חנויות זהות של כ-2.4% ולפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכר חנויות זהות נבע מגידול במספר הלקוחות המבקרים בסניפים וגידול במכר עונתי לעומת אשתקד ועל אף קיטון במחיר הממוצע לפריט.



הרווח הגולמי בשנת 2023 עלה בכ-12% לכ-468 מיליון שקל, בהשוואה לכ-418 מיליון שקל בשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-41.8% מההכנסות, בהשוואה לכ-39.9% מההכנסות בשנת 2022. השיפור ברווחיות נובע מירידה במחירי השילוח הבינלאומיים לצד שיפור ניהול המלאי והקטנת היקף האחסנות.



הרווח התפעולי בשנת 2023 עלה בכ-20% לכ-148 מיליון שקל, בהשוואה לכ-123 מיליון שקל בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול בהיקפי הפעילות ומהשיפור האמור ברווחיות הגולמית, שקוזזו בחלקם על ידי עלייה בהוצאות התפעול, בין היתר, מגידול בהוצאות המיוחסות לפתיחת סניפים חדשים, גידול בהוצאות חשמל וארנונה וכן מהקמת הפעילות בפורטוגל. הרווחיות התפעולית עלתה לכ-13.3%, בהשוואה לכ-11.8% בשנת 2022.



הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 עלה בכ-26% לכ-81 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-64 מיליון שקל בשנת 2022. העלייה ברווח הנקי נבעה כאמור, מהעלייה בהיקפי הפעילות של החברה ומהשיפור ברווחיות התפעולית. מנגד, השפעות אלה קוזזו באופן חלקי על ידי העלייה בהוצאות המימון, נטו, שהסתכמו לכ-26 מיליון שקל לעומת כ-19 מיליון שקל בשנת 2022 (בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות החכירה בגין פתיחת סניפים חדשים).



ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) בשנת 2023 עלתה בכ- 11% לכ-151 מיליון שקל, בהשוואה לכ-137 מיליון שקל בשנת 2022. ה-EBITDA בשנת 2023 כללה גם הפסד בסך של כ-5 מיליון שקל המיוחס לפעילות בפורטוגל. בנטרול הוצאות אלה, עלתה ה-EBITDA בשיעור גבוה יותר של כ –14% לכ-156 מיליון שקל.



עיקרי תוצאות רבעון רביעי של שנת 2023:



הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלו בכ-8% לכ-272 מיליון שקל, לעומת כ-252 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הגידול בהכנסות נבע מפתיחת סניפים חדשים וכן מגידול של כ-2.6% בהכנסות מחנויות זהות. יצוין, כי ברקע מלחמת "חרבות ברזל", ההכנסות מחנויות זהות בחודש אוקטובר ירדו בשיעור של כ-16%, ששיקף בעיקר את הסגירה הזמנית של סניפי החברה בימים הראשונים למלחמה. בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, עם חזרת מרבית הסניפים לפעולה סדירה, נרשמה עלייה חדה של כ-11% במכר חנויות זהות.



הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-13% לכ-117 מיליון שקל, בהשוואה לכ-104 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהשיפור ברווחיות הגולמית ברבעון כתוצאה





משיפור בניהול המלאי והקטנת היקף האחסנות וכן מירידה במחירי השילוח הבינלאומיים. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-42.8% מההכנסות, בהשוואה לכ-41.2% מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2022.



הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-9% לכ-37 מיליון שקל, בהשוואה לכ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהעלייה האמורה ברווח הגולמי ומפיצוי שהתקבל מהמדינה בעקבות המלחמה בסך של כ-2.2 מיליון שקל. מנגד, השפעות אלה קוזזו חלקית עם הגידול בהוצאות מכירה ושיווק, בין היתר, מגידול בהוצאות המיוחסות לפתיחת סניפים חדשים וכן בגין הקמת הפעילות בפורטוגל. הרווחיות התפעולית ברבעון עמדה על כ-13.4%, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2022.



הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-6% לכ-20 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022, וזאת בעיקר כתוצאה מהצמיחה במכירות והשיפור האמור ברווחיות הגולמית, שקוזזו באופן חלקי על ידי גידול בהוצאות המימון נטו, שהסתכמו בכ-7 מיליון שקל ברבעון ב-2023 לעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכן על ידי הגידול בהוצאות התפעול כאמור.



ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) עלתה ברבעון הרביעי בכ- 16% לכ-39 מיליון שקל, בהשוואה לכ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. ה-EBITDA ברבעון כללה גם הפסד בסך של כ-1 מיליון שקל המיוחס להתחלת הפעילות בפורטוגל. בנטרול הוצאות אלה, עלתה ה-EBITDA בשיעור גבוה יותר של כ –20% לכ-41 מיליון שקל.





נתוני מאזן ליום ה-31.12.2023 ודגשים עיקריים:



לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-129 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי בסך של כ-33 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה מזומנים נטו בסך של כ-96 מיליון שקל.



הונה העצמי של החברה עמד על כ-229 מיליון שקל, זאת לאחר תשלום דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-60 מיליון שקל בחודש אפריל 2023.



בחודש נובמבר 2023, חתמה החברה על הסכם הקמה ושכירות של מרלו"ג בשטח של כ-31 אלף מ"ר בקיבוץ שומריה שבדרום הארץ. מבנה זה צפוי לשמש כמרלו"ג אחוד עבור כל פעילות החברה ויתמוך ביכולות החברה להגדיל את היקפי פעילותה בשנים הבאות, בהתאם לתכנית האסטרטגית, בעוד שכיום החברה מבצעת את פעילותה באמצעות 3 מרלו"גים וספקים חיצוניים. החברה צפויה להשקיע כ-30 מיליון שקל עבור התאמות הנדרשות במבנה, לרבות אוטומציה, ודמי השכירות השנתיים יסתכמו בכ-12 מיליון שקל, כאשר הסכם תקופת השכירות הראשוני עומד על 10 שנים ממועד המסירה הצפוי בחודש מאי השנה.



במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-50 מיליון שקל.



פתיחת סניפים – רשת מקס סטוק מפעילה כיום 65 סניפים בפריסה ארצית ו-2 סניפים בפורטוגל. מתחילת שנת 2023 ועד למועד פרסום הדוחות המשיכה החברה ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלה ובכלל כך חנכה 7 סניפים חדשים בבעלות בערים מישור אדומים, גוש עציון, בארות יצחק, בת ים, קרית גת, יבנה וקרית ים, לצד פתיחת 3 סניפים נוספים בזכיינות בתל אביב, עכו וירושלים (פסגת זאב). באותו התקופה סגרה החברה סניף בבעלות בירושלים ומכרה לזכיין סניף 'מיני מקס' בבעלות בקרית אתא. החברה חתמה על פתיחת סניפים נוספים בבעלות בגדרה, גן יבנה, עד הלום (באר טוביה), נשר (סניף חדש במקום הסניף הנוכחי שנסגר בחודש מרץ 2024) ובאר שבע. כמו כן, סניף טבריה יורחב. סניפים אלה צפויים להיפתח בשנים 2024 - 2026. בנוסף, החברה מנהלת משאים ומתנים לפתיחת סניפים נוספים. בשנת 2023 החלה החברה בבניית פעילותה בפורטוגל והיא מפעילה כיום שני סניפים.



