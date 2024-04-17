הנשיא הרצוג: המלחמה היא נגד קיצוניים שלא מעוניינים בנורמליזציה במזה"ת

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי ישראל "מנהלת מלחמה נגד קיצוניים שלא מעוניינים בנורמליזציה במזרח התיכון". בכנס "סביבה 2050" אמר הרצוג כי קיים "פוטנציאל עצום ברמה האזורית אם נשתף פעולה עם מדינות מתונות במזרח התיכון בנושאים סביבתיים כמו אנרגיה סולארית". לדבריו, "במידה רבה מאוד המלחמה היא נגד אלה שעושים הכל שלא נוכל לשתף פעולה גם בתחום הסביבתי. ישראל בטוחה ומשגשגת יכולה להביא למזרח תיכון מתחדש. – ירוק יותר ובטוח יותר".



הנשיא הרצוג הוסיף כי יש לקדם את נושא הסביבה בישראל גם ברמה הלאומית. "עלינו לפתח את המערכות הטכנולוגיות המתאימות ביותר שיספקו את צרכינו – ביטחון תזונתי ואנרגטי. יש להפחית את התלות שלנו בחומרים מזהמים ולייצר מערכת ניהול תעדופי חשמל. במקביל, עלינו לבדוק שאנחנו מוכנים בביטחון תזונתי, לפתח את המים ושירותי ההתפלה".



כנס סביבה 2050 נערך השנה בסימן "שיקום ירוק לישראל", ביוזמת החברה לשירותי איכות הסביבה ומשרד עורכי הדין ארנון, תדמור-לוי.



השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן , התייחסה בכנס לתוכנית לשיפור סביבתי בדרום, שנפגע קשות במלחמה. "בתוך שבועיים גיבשנו תוכנית שנקראת דרום ירוק, שמתארת איך אנחנו רוצים לראות את הדרום – אפס הטמנת פסולת. אנחנו הולכים להפוך את האזור לירוק". השרה סילמן אמרה כי המשרד הציב יעדים למטרה זו והקצה תקציב לשם כך. "זה נכון גם בצפון וגם בדרום", אמרה סילמן. "יש לנו פגיעה בשמורות ואתרים אבל אנחנו רואים בזה הזדמנות מאוד גדולה".



את הכנס פתח עו"ד ד"ר דוד תדמור, שותף מנהל במשרד עורכי הדין ארנון, תדמור-לוי, שהציג נתונים מבהילים שממחישים את מצבה העגום של מדינת ישראל בנושא הגנה על הסביבה. כך, 2,500 איש מתים בישראל מדי שנה מזיהום אוויר, וישראל מדורגת נמוך מאוד ביחס למדינות ה-OECD, כאשר החשיפה למזהמים במדינה נמוכה רק מזו שבצ'ילה, פולין ומקסיקו.



עוד לפי הנתונים, ישראל, שמונה בסך הכל כעשרה מיליון איש, פולטת גזי חממה בהיקף של מדינה בגודל בינוני, וחרף ההצהרות בדבר הצורך בהפחתת הפליטה – אחוזי הפליטה צפויים לגדול ביותר מ-100% בהשוואה לשנת 1990.



דבריו של תדמור באים ברקע דו"ח מבקר המדינה שפורסם בחודש שעבר, ובו מתח המבקר ביקורת חריפה על הממשלה, וקבע כי מדינת ישראל לא ערוכה למשבר האקלים, וכי היא מהמדינות הבודדות שאין לה תוכנית היערכות לאומית מאושרת. לפי הדו"ח, ל-84% מהגופים הציבוריים בישראל אין כלל תוכנית להתמודדות עם משבר האקלים.



תדמור הביע תקווה שהמשרד יעמוד באתגרים שהציב לעצמו, ויביא לשינוי המצב יחד עם חברות וארגונים שעוסקים בנושא. "הכנס הוא פורום רב מגזרי ייחודי יש פה רגולטורים, ארגונים סביבתיים, תעשייה. הרבה עיסוק בטכנולוגיה, אולי ממנה תבוא הישועה".



בכנס השתתפו גם עו"ד אדריאן דניאלס, שותף הייטק במשרד ארנון, תדמור-לוי, ועו"ד איל עופר, יועץ לאיכות הסביבה והבטיחות בארנון, תדמור לוי.



