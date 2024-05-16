מדד S&P 500 הגיע לשיא ה-23 בכל הזמנים ועולה ב-29% מאוקטובר

מדד S&P 500 הגיע לשיא ה-23 בכל הזמנים השנה וכעת הוא עולה ב-29% מאז אוקטובר 2023. המשמעות היא ש-S&P 500 הוסיף רשמית שווי שוק של 10 טריליון דולר מאז השפל שלו באוקטובר 2023. המדד עלה כעת ב-11.5% בשנת 2024, במהלך 12 השנים האחרונות, ה-S&P 500 הגיע ל-370 שיאי כל הזמנים, שהם יותר מכל תקופה של 12 שנים בהיסטוריה.
סאפ 500 עלה 1.2%.
נסדק עלה 1.4%.
ראסל 2000 1.1% (הרבה meme מניות בפנים רק תשימו לב).
תשואות 10 שנים בארה"ב יוצאת מטרנד שקיים מאז פברואר. שימו לב שמזמן לא סגרנו כל כך מתחת ל-50 DMA יום. 4.35%.
בכיר בפד קשקרי (לא מצביע השנה) אמר שהפד כנראה צריך לשבת כאן לזמן מה (לגבי הריבית ). זמן רב יותר כדי להבין את הכיוון של האינפלציה.
רק תשימו לב לנתוני מאקרו : גם הנתונים "רכים" וגם "קשים" יורדים כעת.
מדדי המניות בארה"ב עלו לשיאים חדשים לאחר שנתוני מדד המחירים לצרכן ״רכים״ הגבירו את ההימורים על הורדת הריבית של הפד.
BMO Capital Markets מעלה את יעד לשנת 2024 עבור S&P 500 ל-5600 , מכיוון שהם מאמינים שהמומנטום החזק בשוק המניות צפוי להימשך.
בכיר בפד קשקרי (לא מצביע השנה) אמר שהפד כנראה צריך לשבת כאן לזמן מה (לגבי הריבית ). זמן רב יותר כדי להבין את הכיוון של האינפלציה.
מכירות קמעונאיות M/M יצאו ״חלשות״ בהרבה מהצפוי והגיעו ל-0.0% (צפי 0.4%, קודם 0.6%).
NY Fed manufacturing יצא גרוע מהצפי , -15.6 (צפי -10.0, קודם -14.3).
הביטקוין זינק בחזרה מעל 66,000 דולר - זה היה היום הטוב ביותר של הביטקוין מאז מרץ 2023.
מאחל לכולם יום שקט ומוצלח בהשקעות ומחכים שהחטופים יחזרו הביתה במהרה!