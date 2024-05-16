תיק אישי
מדד S&P 500 הגיע לשיא ה-23 בכל הזמנים ועולה ב-29% מאוקטובר

המדד הוסיף רשמית שווי שוק של 10 טריליון דולר מאז השפל שלו באוקטובר 2023; מדדי המניות בארה"ב עלו לשיאים חדשים לאחר שנתוני מדד המחירים לצרכן ״רכים״ הגבירו את ההימורים על הורדת הריבית של הפד

 

 
כלכלני הבורסה
16/05/2024
מדדי המניות בארה"ב עלו לשיאים חדשים לאחר שנתוני מדד המחירים לצרכן ״רכים״ הגבירו את ההימורים על הורדת הריבית של הפד.

מדד S&P 500 הגיע לשיא ה-23 בכל הזמנים השנה וכעת הוא עולה ב-29% מאז אוקטובר 2023. המשמעות היא ש-S&P 500 הוסיף רשמית שווי שוק של 10 טריליון דולר מאז השפל שלו באוקטובר 2023. המדד עלה כעת ב-11.5% בשנת 2024, במהלך 12 השנים האחרונות, ה-S&P 500 הגיע ל-370 שיאי כל הזמנים, שהם יותר מכל תקופה של 12 שנים בהיסטוריה.

BMO Capital Markets מעלה את יעד לשנת 2024 עבור S&P 500 ל-5600 , מכיוון שהם מאמינים שהמומנטום החזק בשוק המניות צפוי להימשך.

סאפ 500 עלה 1.2%.

נסדק עלה 1.4%.

ראסל 2000 1.1% (הרבה meme מניות בפנים רק תשימו לב).

תשואות 10 שנים בארה"ב יוצאת מטרנד שקיים מאז פברואר. שימו לב שמזמן לא סגרנו כל כך מתחת ל-50 DMA יום. 4.35%.

בכיר בפד קשקרי (לא מצביע השנה) אמר שהפד כנראה צריך לשבת כאן לזמן מה (לגבי הריבית ). זמן רב יותר כדי להבין את הכיוון של האינפלציה.

מכירות קמעונאיות M/M יצאו ״חלשות״ בהרבה מהצפוי והגיעו ל-0.0% (צפי 0.4%, קודם 0.6%).

NY Fed manufacturing יצא גרוע מהצפי , -15.6 (צפי -10.0, קודם -14.3).

רק תשימו לב לנתוני מאקרו : גם הנתונים "רכים" וגם "קשים" יורדים כעת.

הביטקוין זינק בחזרה מעל 66,000 דולר - זה היה היום הטוב ביותר של הביטקוין מאז מרץ 2023.

מאחל לכולם יום שקט ומוצלח בהשקעות ומחכים שהחטופים יחזרו הביתה במהרה!
