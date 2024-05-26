שוק התשלומים בישראל בדרך למהפכה: וי צ`ק קיבלה קוד זיהוי מבנק ישראל

בנק ישראל הודיע כי חברת הפינטק וי צ'ק, קיבלה קוד זיהוי מבנק ישראל ומספרו 75. באמצעות קוד הזיהוי (מוכר בעבר כ"קוד בנק") וי צ'ק תוכל להתחבר למערכות התשלומים של בנק ישראל ובכך להמשיך ולספק פתרונות תשלום מתקדמים נוספים לשוק התשלומים בישראל.



שוק התשלומים המידיים עדין אינו פעיל בישראל, אך בנק ישראל מקדמו בשנה האחרונה בצורה משמעותית ואף הנושא עבר אישור בכנסת בשנה האחרונה. האפשרות לתשלומים מידיים נועדה בכדי לשלם בבתי עסק ישירות מחשבון הבנק ללא צורך בכרטיס אשראי וכתוצאה מכך גם ללא תפיסת מסגרת אשראי. בכך יוכלו הצרכנים לחסוך את התיווך הקיים כיום בין בתי העסק לבין חשבון הבנק בדמות חברות האשראי.



חשוב להדגיש כי וי-צ'ק מאפשרת כבר משנת 2018 ליצור בקשת תשלום בודדת, סדרת בקשות או בקשות תשלום גמישות אשר ניתן לשנות דרכן סכום או תאריך וזאת ללא תפיסת מסגרת האשראי של המשלם. בנוסף לאפשרות זו, דרך ממשק המשתמש קיימות האפשריות לצפייה ביתרות התשלומים שניתן להוציא באמצעות המערכת, סכום הצ'קים הדיגיטליים שעתידים להיפרע, מה אחוז הגבייה כתוצאה משליחת בקשות התשלום, גרף גבייה ייעודי המציג את סך הגבייה ואפשרות להפקדה מרובה של כלל התשלומים בלחיצת כפתור אחת בלבד.



קובי רם, מנכ"ל וי-צ'ק : "שוק התשלומים המידיים הוא אחד מהשינויים שהכי צפויים להשפיע על שוק התשלומים בישראל. לאחר שנים בהן התרגלנו לשלם באמצעות כרטיס האשראי, בקרוב ממש צפויה להיכנס לישראל אפשרות חדשה, טכנולוגית ויעילה. אני מודה לבנק ישראל על האמון הרב שהוא נותן בוי צ'ק ומאמין שההמשך העובדה המשותפת יחד תניב תוצאות מהפכניות לשוק הפיננסי בישראל".



חברות רבות בשוק התשלומים מתעניינות בתשלומים המידיים ואף החלו לבצע מהלכים קונקרטים על מנת לאפשר זאת בעתיד, אך כיום אין עוד אף חברה בישראל המאפשרת תשלום כזה. כל אפליקציות התשלום מתבססות על כרטיס אשראי ואינן מחייבות ישירות מחשבון הבנק.



אין ספק כי מתן קוד הזיהוי מטעם בנק ישראל והחיבור של וי צ'ק למערכות התשלומים של בנק ישראל הוא צעד ברור מצד בנק ישראל לתמיכה בגופי פינטק וכלים פיננסים דיגיטליים מתוך רצון להגביר את התחרות בשוק התשלומים ובענף הבנקאות בישראל.



