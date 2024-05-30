WeSure Global Tech מתפוצצת: זינוק של 235% ברווח הכולל

בדרך למימוש הסינרגיות של המבטחות בקבוצה, לאחרונה אישרה האסיפה של איילון ביטוח את עסקת החלפת מניות ווישור ביטוח תמורת הקצאת מניות איילון ביטוח לווישור גלובלטק ובכך התקדמה החברה שלב נוסף להשלמת המהלך.

מר אמיל וינשל, יושב ראש קבוצת weSure GlobalTech : "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2024 עם תוצאות טובות המשקפות את אסטרטגיית החברה להיות קבוצה הביטוח המובילה מבין ששת קבוצות הביטוח בישראל בהשגת תשואה על ההון לבעלי מניותה, תוך צמיחה רווחית מתמשכת, באמצעות ניהול הדוק ומקצועי ותוך שימוש מירבי בטכנולוגיות חדשניות. השיפור העקבי בתוצאות מיוחס לכל תחומי הפעילות ואנו מציגים רווחי שיא ברבעון, המשקפים שיעור תשואה שנתי של כ- 27% על ההון המיוחס לבעלים, וזאת בהמשך לשיעור תשואה על ההון של 12.4% שהציגה החברה בכל שנת 2023. במקביל, אנחנו ממשיכים לפתח את פעילותינו בארה"ב, עם מכירה ושיווק של מוצרי ביטוח דיגיטליים לבתי עסק קטנים ובינוניים, בין היתר, על בסיס שיתוף הפעולה האסטרטגי שיצרנו עם קבוצת הביטוח והפיננסים האמריקאית הגדולה AmTrust.



בתחילת השנה השישית לפעילותנו אנו יכולים להגיד כיום, כי חיבור מקצועי ואחראי בין עולם הביטוח המסורתי לדיגיטציה חדשנית ומתקדמת, אותו יישמנו תחילה בארץ וכיום גם בארה"ב, מביא לתוצאות מוצלחות."





קבוצת הטכנולוגיה והביטוח WeSure Global Tech דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה לסיכום הרבעון הראשון של 2024 המלמדות על גידול בהיקפי הפעילות ורווחי שיא.





תוצאות ווישור גלובלטק



ברבעון הראשון של 2024 מציגה ווישור גלובלטק זינוק של כ-235% ברווח כולל המיוחס לבעלי המניות לסך של כ-31.5 מיליון שקל, לעומת כ-9.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. המשקף תשואה שנתית על ההון העצמי של 27%.





סך המאזן ליום 31 במרץ 2024 הסתכם בכ-18.3 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד על סך של כ-483 מיליון שקל ביחס לסך של כ-451 מיליון שקל בסוף שנת 2023, גידול שבעיקרו נובע מהרווח הכולל בתקופת הדוח.





סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון של 2024 עלה בכ-15% והסתכם בכ-1.16 מיליארד שקל, ביחס כ-1.01 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד.





חלוקה על פי מגזרים



במגזר ביטוח כללי:



ההכנסות מפרמיה מורווחת ברוטו עלו בכ-20% והסתכמו בכ-796.1 מיליון שקל, לעומת כ-664.8 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. העלייה נובעת מהמשך גידול עקבי בפעילות הביטוח הכללי של ווישור ביטוח, אשר גדלה ברבעון הראשון של השנה בכ-17% ביחס לרבעון המקביל והסתכמה בכ-156.6 מיליון שקל, ומגידול בפעילות הביטוח הכללי של איילון ביטוח, אשר גדלה גם היא באופן משמעותי בכ-21% והסתכמה בכ-639.4 מיליון שקל.





לצד הצמיחה בפרמיות, נרשם בתקופת הדוח שיפור ניכר ברווחים במגזר זה. החברה רשמה במגזר ביטוח כללי ברבעון הראשון של 2024 עלייה של כ-111% ברווח כולל לפני מס של לסך של כ-68.1 מיליון שקל, לעומת כ-32.3 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הגידול ברווחי המגזר מיוחס הן לגידול ברווחי איילון ביטוח והן לגידול ברווחי ווישור ביטוח.





במגזר ביטוח חיים בקבוצה:



הפרמיה המורווחת ברוטו הסתכמה ברבעון הראשון של 2024 בכ-168.1 מיליון שקל, עלייה של כ-4% לעומת כ-161.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. הרווח הכולל לפני מס עלה בכ-53% לכ-17.6 מיליון שקל, לעומת כ-11.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023.





במגזר ביטוח בריאות בקבוצה:



הפרמיה המורווחת ברוטו ברבעון הראשון של 2024 עלתה בכ-9% והסתכמה בכ-198.6 מיליון שקל, לעומת כ-181.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. ההפסד הכולל לפני מס צומצם לכ-7.6 מיליון שקל, לעומת כ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.





עסקת איילון ביטוח ו-ווישור ביטוח



במסגרת המהלך לקידום הסינרגיות בין שתי חברות הביטוח של הקבוצה בישראל (החברה המסורתית איילון ביטוח והחברה הדיגיטלית והחדשנית ווישור ביטוח), דיווחה החברה במרץ 2024 כי נחתם בינה לבין איילון ביטוח הסכם למכירת מלוא האחזקות של החברה בווישור ביטוח תמורת הקצאת מניות איילון ביטוח. העסקה תבוצע על דרך של החלפת המניות, כך כי כנגד העברת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של ווישור ביטוח ע"י החברה לאיילון ביטוח, איילון ביטוח תנפיק לחברה 4,607,038 מניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחד של איילון ביטוח, אשר מהוות כ- 25.3% מהונה המונפק והנפרע של איילון ביטוח (טרם ההקצאה) ואשר צפויה להעלות את שיעור החזקת ווישור גלובלטק באיילון ביטוח מ-כ 67.3% כיום לכ-73.9%, לאחר השלמת העסקה. במאי 2024 דיווחה איילון ביטוח כי האסיפה הכללית שלה אישרה את ההתקשרות בינה לבין החברה. נכון להיום, התקיימו כבר שלושה מבין התנאים המתלים: אישור רשות התחרות, רולינג ממס הכנסה ואישור האסיפה הכללית.