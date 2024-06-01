קבוצת ברן ממשיכה בצמיחה ועולה 2.72%+ לאחר פרסום דוחות הרבעון

קבוצת ברן, חברת ההנדסה הבינ"ל הגדולה בישראל, רושמת ברבעון הראשון המשך צמיחה משמעותית בכל המדדים: ההכנסות האמירו גדלו בכ-54%, הרווח הנקי הסתכם בכ-17 מיליון שקלים;



זה הרבעון השני ברציפות בו רושמת החברה רווח לא רק כתוצאה מהפעילות הבינ"ל, אלא גם מהפעילות בישראל: בהתאם להערכות שניפקה לאורך השנים, ברן סיימה את הרבעון עם רווח תפעולי מהפעילות בישראל שהסתכם בכ-4.2 מיליון שקלים – לעומת הפסד של כ-600 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד, והכנסות מהפעילות בישראל שגדלו בכ-39%;



איציק פרנק, מנכ"ל קבוצת ברן שממשיך להוביל את מגמת הצמיחה המתמדת של ברן מאז נכנס לתפקידו לפני כ-3 שנים, מסר: "אנחנו שמחים לדווח על תוצאות מעולות לרבעון, חרף האתגרים הרבים שמזמנת לנו המלחמה. אנחנו גאים לעמוד פעם נוספת בהערכות שלנו ולציין את המשך הצמיחה והשיפור בפעילות שלנו במגזר ישראל ."



קבוצת ברן ממשיכה לשבור את השיאים של עצמה: חברת ההנדסה הבינ"ל הגדולה בישראל, דיווחה הבוקר (ה') על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2024, עם זינוק משמעותי בכל המדדים והמשך המגמה החיובית שמאפיינת את החברה בשנים האחרונות בכלל, וזינוק ברווח כתוצאה מהפעילות בישראל בפרט.



ברן רשמה עליה של 175% ברווח הנקי שזינק ל-16.8 מיליון שקלים לעומת 6.1 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד ו-14 מיליון שקלים ברבעון האחרון אשתקד, כאשר הרווח הגולמי עומד על כ-28.5 מיליון שקל לעומת כ-16 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2023. גם הרווח התפעולי רשם זינוק מרשים, והתייצב בסוף הרבעון הנוכחי על כ-21 מיליון שקל לעומת כ-6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ו-18 מיליון שקל ברבעון האחרון בשנת 2023. בהתאם, גם ה-EBITDA גדל לכ-21.6 מיליון שקל לעומת כ-6.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, זינוק של 232%.



ההכנסות של קבוצת ברן האמירו גם הן ברבעון הראשון, ועמדו על כ-186 מיליון שקל לעומת 120 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2023.



בהתאם להערכות: גידול בהכנסות וברווח מהפעילות בישראל



כפי שהעריכו בדוח המסכם לשנת 2023, הפעילות בישראל של ברן רשמה ברבעון הנוכחי צמיחה משמעותית והמשיכה את מגמת הרווחיות שהחלה ברבעון האחרון של שנת 2023. כך, תרמה הפעילות בישראל ברבעון החולף כ-98 מיליון שקלים להכנסות הקבוצה, עליה של כ-39% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ולא פחות חשוב מכך – הרווח התפעולי הגיע לכ-4.2 מיליון שקלים, לעומת מיליון שקלים ברבעון האחרון של שנת 2023, והפסד תפעולי של 600 אלף שקלים ברבעון הראשון של שנת 2023. מדובר ברבעון שני ברציפות בו ברן רושמת גידול ברווח מהפעילות בישראל, מגמה שהחברה צופה כי תימשך כתוצאה מיישום האסטרטגיה שמתווה ההנהלה בשנים האחרונות.



במגזר הפעילות הבינ"ל של החברה, נשמרה העלייה המתמדת ברווחיות: הרווח התפעולי מפעילות זו הגיע ברבעון הראשון של השנה לכ-17.3 מיליון שקל, לעומת כ-6.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – זינוק של 150%, בעוד ההכנסות עמדו על כ-85 מיליון שקלים, לעומת 50 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.



בישראל, הגידול בהכנסות וברווח נבע בעיקר מפעילות יחידת ההנדסה שנהנתה מקידומם של פרויקטי ביצוע שבמכרזים שלהם זכתה בשנה שעברה; בעוד שבמגזר הבינ"ל עיקר הגידול בהכנסות נבע מקידום משמעותי בביצוע פרויקטי תשתיות המים בחוף השנהב ובמונגוליה.



זהו הרבעון הטוב ביותר של חברת ההנדסה הוותיקה מזה 20 שנים, המצטרפים לשיפור המשמעותי והעקבי בתוצאות שרושמת החברה בשנים האחרונות תחת הנהלתה הנוכחית.



ההון העצמי של קבוצת ברן בסיום הרבעון הראשון עמד על 249 מיליון שקלים – כשליש מהמאזן, לעומת 234 מיליון שקלים בסוף הרבעון האחרון של שנת 2023 ו-198 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, נוסף לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בהיקף של כ-13.5 מיליון שקל כתוצאה מקידום פרויקטים משמעותיים בארץ ובחו"ל.



מתחילת השנה עלתה המניה של ברן בשיעור של כ-23%, כשבחצי השנה האחרונה זינקה בכ-32%.