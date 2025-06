נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ: "רואים חזרה של העובדים למשרדים בארה"ב..."

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון לכ-67 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 340 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום עומד על 37 ש"ח ושיעור המינוף עומד על כ-40%.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ- 52 מיליון ש"ח (24 אגורות למניה) אשר ישולם בחודש יוני.

אירועים עיקריים ברבעון הראשון לשנת 2025 ולאחריו בחברות המוחזקות:

פעילות הקבוצה בארה"ב

בחודש פברואר 2025, התקשרה Carr במזכר הבנות בלתי מחייב עם JPM במסגרתו תפדה Carr את מלוא אחזקותיה של JPM ב- Carr, בתמורה להעברת הבעלות המלאה על שלושה נכסי נדל"ן שלה (נקיים מהתחייבויות). כחלק מההיערכות לביצוע הפדיון האמור Carr ביצעה ותבצע מספר מהלכים להלן: באפריל 2025, התקשרה Carr בהסכמים למכירת שני נכסים בתמורה כוללת של 120 מיליון דולר. במהלך חודש מאי, התקשרו Carr ושותפתה בבניין One Congress בהסכם הלוואה, במח"מ 7 שנים, בסך של 650 מיליון דולר אשר שימשה לפירעון הלוואת הליווי בסך של 570 מיליון דולר ואילו היתרה שימשה להחזר הון לשותפות (חלק Carr 60 מיליון דולר). בנוסף, Carr פועלת לקבלת הלוואה נוספת כנגד שיעבוד של שלושה מנכסיה. בכוונת אלוני חץ להזרים ל-Carr הון עצמי בהיקף של כ-50 מיליון דולר שתאפשר ל-Carr לפרוע את מלוא מסגרות האשראי המנוצלות שלה. לאחר השלמת מהלכים אלה, תפדה Carr את אחזקותיה של JPM (35.5%) בתמורה להעברת בעלות מלאה על שלושה נכסים כשהם חופשיים מכל חוב ושיעור החזקתה של אלוני חץ ב-Carr יעלה לכ-80%. בבעלותה של Carr יוותרו, בין היתר, נכסי ה- Trophy אותם בנתה, וביניהם One Congress בבוסטון, ,Midtown Center ,The Willson ו- 1700 NY בוושינגטון.

בחודש ינואר 2025, התקשרה Carr בהסכם להקמת מיזם משותף עם שותף לפיתוח פרויקט מגורים להשכרה, 425 Montgomery Street, לפיו Carr מחזיקה ב-10% והשותף מחזיק ב-90% מזכויות הבעלות.

בתקופת הדוח, הרחיב שוכר עיקרי בבניין 125 Summer בבוסטון את הסכם השכירות ב- 100 אלף רגל נוספים והאריך את הסכם השכירות הכולל שלו בסך 256 אלף רגל רבוע עד לשנת 2033.

למועד הדוח, הסתיימה הסבת בניין Atlantic 745 בבוסטון מבניין משרדים לבניין מעבדות בתחום ה-Life Science, למעט עבודות התאמה לשוכרים שתקציבן הינו כ- 35 מיליון דולר.

Brockton Everlast (84.9%) [BE]

BE החלה בהקמת בניין Devonshire Quarter בסיטי של לונדון ונמצאת בשלבי הריסת הבניינים הקיימים באתר. הקמת הפרויקט צפוייה להימשך כ- 4 שנים. בד בבד, BE ממשיכה בקידום תוכניות להגדלה משמעותית של זכויות הבנייה עבור פרויקטים יזמיים נוספים שבבעלותה.

בתקופת הדוח השלימה BE רכישת בניין משרדים בשטח של 40 אלף רגל בפארק המדע בקיימברידג' בתמורה לסך של כ- 22 מיליון ליש"ט (כ- 24 מיליון ליש"ט כולל עלויות עסקה). הבניין, אשר מושכר במלואו לשוכר יחיד, כולל חניון אשר מתוכנן לשמש כתחליף לבניית כמחצית משטחי החניה בפרויקט אותו מקדמת BE באזור ובכך יהווה חיסכון בעלויות ההקמה של הפרויקט האמור בסכום העולה על עלות הרכישה של הבניין. BE מימנה את העסקה באמצעות הלוואה בסך של כ- 13 מיליון ליש"ט והיתרה מומנה מהון עצמי.

אנרג'יקס (50.2%)

אנרג'יקס מעריכה כי השפעת מכסי היבוא של הממשל האמריקאי על פעילותה הנה זניחה. במסגרת הגנת ה- Safe Harbor תחת החקיקה הנוכחית (IRA), החברה נערכה להבטחת הטבות מס ה- ITC הקיימות ביחס לפרויקטים שצפויים להתחיל הקמה בשנים 2025-2027. אנרג'יקס מעריכה כי מערך שיתופי הפעולה האסטרטגים שלה, יכולותיה הפיננסיות ומערך הEPC העצמאי בארה"ב, ממצבים אותה היטב להתמודדות עם אי הודאות הקיימת בשווקים ולניצול הזדמנויות שעשויות להיווצר.

אנרג'יקס מדווחת כי במסגרת ההערכות להשלמת רכישת הפרויקט הראשון בליטא ותחילת הקמת חוות רוח בהספק של כ-140MW ומתקן פוטו וולטאי בהספק של עד 330MWp, כשבמקביל חתמה על מזכר הבנות לקבלת מימון לפרויקטים הנ"ל בהיקף של עד 240 מיליון יורו.

אנרג'יקס נמצאת בעיצומן של עבודות ההקמה של פרויקט האגירה הראשון שמוקם בפולין וצפויה לסיים את שנת 2025 עם 2 פרויקטים בהפעלה מסחרית בהספק של כ-100MWh.

אנרג'יקס השלימה גיוס חוב בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה א) בהיקף של 549 מיליון ש"ח בתמורה נטו בסך כולל של כ- 504 מיליון ש"ח.

אמות (51.1%)

אמות מאשררת תחזיות לשנת 2025: ה-NOI צפוי להסתכם בטווח של 1,040-1,080 מיליון ש"ח וה-FFO לפי גישת ההנהלה צפוי להסתכם בטווח של 800-830 מיליון ש"ח.

עיקרי תוצאות לרבעון הראשון לשנת 2025 (במיליוני ש"ח):

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם לכ- 67 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 340 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו הסתכם לכ- 53 מיליון ש"ח לעומת הפסד מחברות כלולות של כ- 319 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ברבעון הראשון נרשמו שערוכים חיוביים בהיקף של כ- 20 מיליון ש"ח לעומת שערוכים שליליים של כ- 416 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. בארה"ב נרשם שערוך חיובי של כ- 11 מיליון דולר לעומת שערוך שלילי של כ- 196 מיליון דולר ברבעון המקביל. ב-BE לא נרשם שינוי בשווי הנכסים לעומת שערוך שלילי של כ- 17 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל.

מתחילת 2025 ועד פרסום הדוח השקיעה החברה 63 מיליון ש"ח בחברות מוחזקות (עיקר הסכום נועד להקטנת מינוף בחברות הנ"ל).

לאחר תאריך הדוח, חברות הדירוג מעלות ומידרוג עדכנו את הדירוג ל-AA-/Aa3 עם תחזית דירוג יציבה.

דיבידנד

בחודש מרץ 2025 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2025 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 96 אג' למניה שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם לכך, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון השני של שנת 2025 בסך של 24 אגורות למניה (כ-52 מיליון ש"ח), אשר ישולם במהלך חודש יוני 2025.

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו מסכמים רבעון נוסף של המשך עשייה בחברות הפורטפוליו. אנו ממשיכים לראות את מגמת ההתאוששות בענף המשרדים בארה"ב ובבריטניה כאשר ברבעון הראשון של השנה נרשמה עלייה משמעותית בשיעור החזרה של העובדים למשרדים בארה"ב אשר צפוי לחזק את המשך המגמה החיובית.

בארה"ב, אנו מתקדמים במימוש התוכנית העסקית לפדיון אחזקותיה של JPM ב- Carrאשר יאפשר ל-Carr לממש את פוטנציאל הצמיחה ולהצעיד את פעילותה קדימה ומעריכים ש-Carr תשלים את העסקה בשבועות הקרובים. אנו רואים עלייה רוחבית בהשכרות בבנייני ה-Trophy ופועלים להרחבת פעילות Carr בתחום ייזום המגורים להשכרה. בבריטניה, החלה Brockton בהקמת הבניין בלב הסיטי של לונדון, בשטח של 450 אלף רגל רבוע, וממשיכה לקדם תוכניות להגדלה משמעותית של זכויות הבנייה בנכסיה בקיימברידג' ובלונדון. בישראל, אמות ממשיכה להציג צמיחה בתוצאות התפעוליות כאשר אכלוס פרויקט חולון מתקדם משמעותית עם שיעור תפוסה של כ- 50%. באנרג'יקס, ממשיכים בעשייה מרובה בכל הטריטוריות, אשר צפויה לתמוך בצמיחה והתפתחות משמעותית של החברה בשנים הבאות. בנוסף, באנרג'יקס מעריכים כי השפעת מכסי היבוא של הממשל האמריקאי על פעילותה הינה זניחה ואף צפויה לייצר עבורה הזדמנויות עסקיות לרכישת פרויקטים בייזום. בכוונתנו להמשיך לפעול בהתאם לתוכניות האסטרטגיות ארוכת הטווח בכל החברות המוחזקות."



