סקירת בתי השקעות גלובליים:

גולדמן:

This Is The Biggest Short Squeeze In Years... Where To Expect It Next

אחרי שחווינו סקוויז הכי גדול בהיסטוריה בחודש האחרון במיוחד במניות הטכנולוגיה עכשיו גולדמן טריידינג דסק נותן כיוון חדש:

watch for low quality squeeze,

מדד ראסל 2000.

היחס לונג/שורט, עדיין יש מקום לרוץ קדימה.

CTA’s נמצאים בחשיפת שורט כמעט 2 מיליארד דולר, אז בשבוע הקרוב יצטרכו לקנות 2.5 ובחודש הקרוב 5 מיליארד דולר.

עוד קצת נתונים טכניים מגולדמן פריים ברוקראזי:

בחודש מאי נקנו מניות בארה״ב בסכומים חודשיים הכי גדולים בהיסטוריה.

כרגע גם במדד נסדק וגם במדד S&P 500 אפס אחוז מהמניות נסחרות בשיא חדש של שנה אחורה, כשמגדירים אופוריה הנתון הזה אמור להיות מעל 20%, אז יש עוד מקום לרוץ לפי גולדמן.

במדד S&P 500 רק 7% מהמניות נמצאות בטריטוריה של “overbought” לפי מדד RSI, במדד הנתון הזה עומד רק על 13%.

וכמובן עונתיות: היסטורית חודש יוני/ יולי מאוד חיובים.

ועכשיו על ההתרסקות הכי גדולה בהיסטוריה:

מדד התנודתיות של cboe צנח 63% ב-9 שבועות האחרונים וזו התרסקות הכי גדולה של המדד הזה בהיסטוריה.

בפינה הקבועה שלנו של AI:

מנכ״ל גולדמן דוד סולומון:

"AI יכול כעת לנסח 95% מתשקיף הנפקה ראשונה (S1 IPO) תוך דקות (עבודה שבעבר דרשה צוות של 6 אנשים במשך מספר שבועות). 5% האחרונים חשובים כעת מכיוון שהשאר הוא כעת commodities". אפקט AI במיטבו.