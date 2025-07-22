גמל להשקעה השוואת תשואות - מגדל מנצחת במניות ביוני - הראל עוקפת את S&P500 ב 3 שנים - ליגת FUNDER

מימין למעלה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.



סיכום התשואות לחודש מאי. לאור אופיו של אפיק הגמל להשקעה, יותר הון מנותב לאפיקים בהם הסיכון גבוה יותר, כלומר אפיקי המניות לסוגיהם השונים (כאן אנחנו מביאים את אפיק המניות הכללי). אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה במסלולים שמרכזים יותר עניין בקרב המשקיעים – המסלול הכללי ומסלול המניות, וכן את מסלול המחקה S&P500. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים.



תובנות עיקריות

1. בתשואה החודשית, תשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, הן המסלול הכללי והן מסלול המניות עוברים את מסלול המחקה S&P500.

2. במסלול המניות, יש כבר גופים שמשיאים תשואה ל-3 שנים גבוהה מזו של מסלול המחקה S&P500.

3. הפער לטובת מסלול ה-S&P500 בתשואה ל-3 השנים האחרונות עדיין קיים, אבל הצטמצם משמעותית מהמסלול הכללי וממסלול המניות. בהחלט משהו שראוי לשים אליו לב, בעיקר כשמדובר באפיק השקעה נוסף על המסלולים הפנסיוניים, בעל מאפייני חסכון מובהקים.

4. במסלול המניות ישנם שישה גופים בתשואה מעל 100% ל-5 שנים, שני גופים עם תשואה מעל 120%.

5.

6. שינויים בהובלה בתשואה מתחילת השנה ול-5 שנים במסלול הכללי.ֿ

7. במסלול הכללי, יש שני גופים בתשואה של מעל 50% ל-3 שנים.

8. במסלול המניות, יש שני גופים בתשואה מעל 100% ל-5 שנים.

9. המסלול המחקה את S&P500 עדיין בתשואה שלילית מתחילת השנה.

תשואות מסלול כללי – אינפיניטי מנצחים במסלול

במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.34% לעומת 2.44% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 2.52% (מור) ל-4.12% (אינפיניטי, חודש שני). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-6.99%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.76%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-32.43%. התשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה משמעותי ת ל-51.47%.

אינפיניטי מנצחים החודש (שני ברציפות) עם 4.12%. מגדל במקום שני עם 3.76%. הראל (3.07% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.51%, ומובילים גם בתשואה בשנה האחרונה עם 17.57%, ואף מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 55.77%. מור (2.52% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 34.04%.



קופות גמל להשקעה מסלול כללי שם קופה תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אינפיניטי 4.12% 6.29% 13.57% 33.22% 54.87% 128 9638 מגדל 3.76% 7.56% 15.48% 31.73% 51.28% 788 7936 כלל 3.74% 7.36% 15.78% 29.75% 51.38% 1,420 7988 אנליסט 3.51% 6.59% 14.69% 33.99% 53.33% 3,183 7834 הפניקס 3.35% 6.91% 15.92% 32.26% 54.54% 2,223 7908 אלטשולר שחם 3.32% 6.40% 12.14% 31.38% 38.29% 4,970 7798 מנורה מבטחים 3.25% 7.07% 14.67% 29.83% 49.49% 1,242 8675 מיטב 3.16% 6.53% 14.81% 33.43% 52.47% 2,298 7978 הראל 3.07% 8.51% 17.57% 33.40% 55.77% 2,157 8211 ילין לפידות 2.91% 6.04% 12.73% 34.04% 51.86% 3,590 11390 מור 2.52% 7.68% 15.04% 33.71% 52.89% 4,771 12538 ממוצע 3.34% 6.99% 14.76% 32.43% 51.47%

תשואות מסלול מניות – מגדל מנצחים במסלול

במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד. פערים משמעותיים החודש בין הגופים השונים, בין המקום הראשון לאחרון. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 6.29 לעומת 5.59% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 4.58% (מור) ל-6.29% (מגדל). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת עלתה ל-11.16%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-23.44%. התשואה המצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים קפצה ל-57.15%. התשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-101.93%.

מגדל מנצחים במסלול עם 6.29%. אינפיניטי במקום שני עם 6.07%. הראל מובילים בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה, וב-3 השנים האחרונות עם 15.57%, 32.56% ו-66.48% בהתאמה. אינפיניטי עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 123.35% על חשבון הראל.



קופות גמל להשקעה מסלול מניות שם קופה תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מגדל 6.29% 11.76% 25.09% 55.57% 99.34% 406 7934 אינפיניטי 6.07% 9.61% 21.24% 64.00% 123.35% 233 11407 כלל 6.02% 11.50% 23.83% 47.06% 93.83% 494 7991 הפניקס 5.86% 11.23% 25.42% 52.87% 95.59% 517 7975 מיטב 5.73% 10.94% 23.58% 55.89% 100.91% 792 7860 הראל 5.55% 15.57% 32.56% 66.48% 120.72% 1,120 8522 אלטשולר שחם 5.54% 9.88% 18.15% 54.71% 73.85% 4,280 7799 אנליסט 5.38% 8.81% 20.60% 61.00% 105.90% 4,900 7836 ילין לפידות 4.59% 8.85% 18.91% 59.37% 104.69% 3,012 11394 מור 4.58% 13.40% 25.08% 54.55% 101.15% 3,049 12537 ממוצע 5.56% 11.16% 23.44% 57.15% 101.93%

תשואות מסלול מחקה S&P500 – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את מסלול המחקה S&P500, גם כדי שיהווה מישור ייחוס לשאר המסלולים, בעיקר למסלול המניות, וגם כדי לבחון את ההבדלים בין הגופים. העניין הגובר במסלול מחקה S&P500 מביא את הגופים השונים להשיק מסלולים מחקי מדד S&P500 באפיקי החסכון השונים.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.82% לעומת 3.16% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 2.37%-. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-2.75%. התשואה הכוללת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-63.97%. אין עדיין תשואה ל-5 שנים במסלול זה.

מנורה מבטחיםהם המנצחים החודש עם 0.95%. הפניקס אחריהם עם 0.9%. הפניקס מובילים מתחילת השנה עם 1.98%-. מיטב (0.76% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונות עם 3.11%. הראל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 64.7% על חשבון הפניקס. אין אף גוף שמציג תשואה ל-5 שנים.



קופות גמל להשקעה מסלול S&P500 שם קופה תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 0.95% -2.42% 2.82% 62.97% --- 708 13874 הפניקס 0.90% -1.98% 2.97% 64.43% --- 3,907 13250 הראל 0.86% -2.35% 2.81% 64.70% --- 2,087 13414 אלטשולר שחם 0.84% -2.48% 2.64% --- --- 988 14865 מגדל 0.80% -2.45% 2.64% 63.10% --- 840 13563 אנליסט 0.77% -2.47% 2.67% --- --- 1,320 13854 מיטב 0.76% -2.16% 3.11% 64.42% --- 1,434 13259 כלל 0.69% -2.65% 2.37% 62.15% --- 937 13344 ממוצע 0.82% -2.37% 2.75% 63.63% ---

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.





מימין למעלה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי