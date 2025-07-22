תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

גמל להשקעה השוואת תשואות - מגדל מנצחת במניות ביוני - הראל עוקפת את S&P500 ב 3 שנים - ליגת FUNDER

גמל להשקעה ביוני 2025 תשואות לפני גמל נט - שינויים בהובלה בתשואה מתחילת השנה ול-5 שנים במסלול הכללי | במסלול הכללי, יש שני גופים בתשואה של מעל 50% ל-3 שנים | במסלול המניות, יש שני גופים בתשואה מעל 100% ל-5 שנים | תשואת המסלול הכללי בשנה האחרונה עובר את תשואת מסלול מחקה S&P500 | סיקור ליגת FUNDER בגמל להשקעה – מסלול כללי, מניות ומחקה S&P500

 

 
גמל להשקעה ביוני / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstimeגמל להשקעה ביוני / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/07/2025

מימין למעלה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.
 

סיכום התשואות לחודש מאי. לאור אופיו של אפיק הגמל להשקעה, יותר הון מנותב לאפיקים בהם הסיכון גבוה יותר, כלומר אפיקי המניות לסוגיהם השונים (כאן אנחנו מביאים את אפיק המניות הכללי). אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה במסלולים שמרכזים יותר עניין בקרב המשקיעים – המסלול הכללי ומסלול המניות, וכן את מסלול המחקה S&P500. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים.


תובנות עיקריות

1. בתשואה החודשית, תשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, הן המסלול הכללי והן מסלול המניות עוברים את מסלול המחקה S&P500.

2. במסלול המניות, יש כבר גופים שמשיאים תשואה ל-3 שנים גבוהה מזו של מסלול המחקה S&P500.

3. הפער לטובת מסלול ה-S&P500 בתשואה ל-3 השנים האחרונות עדיין קיים, אבל הצטמצם משמעותית מהמסלול הכללי וממסלול המניות. בהחלט משהו שראוי לשים אליו לב, בעיקר כשמדובר באפיק השקעה נוסף על המסלולים הפנסיוניים, בעל מאפייני חסכון מובהקים.

4. במסלול המניות ישנם שישה גופים בתשואה מעל 100% ל-5 שנים, שני גופים עם תשואה מעל 120%.

5. 

6. שינויים בהובלה בתשואה מתחילת השנה ול-5 שנים במסלול הכללי.ֿ

7. במסלול הכללי, יש שני גופים בתשואה של מעל 50% ל-3 שנים.

8.  במסלול המניות, יש שני גופים בתשואה מעל 100% ל-5 שנים.

9. המסלול המחקה את S&P500 עדיין בתשואה שלילית מתחילת השנה.

 

תשואות מסלול כללי – אינפיניטי מנצחים במסלול

במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.34% לעומת 2.44% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 2.52% (מור) ל-4.12% (אינפיניטי, חודש שני). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-6.99%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.76%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-32.43%. התשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה משמעותי ת ל-51.47%.

אינפיניטי מנצחים החודש (שני ברציפות) עם 4.12%. מגדל במקום שני עם 3.76%. הראל (3.07% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.51%, ומובילים גם בתשואה בשנה האחרונה עם 17.57%, ואף מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 55.77%. מור (2.52% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 34.04%.
 

קופות גמל להשקעה מסלול כללי

שם קופה

תשואה יוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אינפיניטי

4.12%

6.29%

13.57%

33.22%

54.87%

128

9638

מגדל

3.76%

7.56%

15.48%

31.73%

51.28%

788

7936

כלל

3.74%

7.36%

15.78%

29.75%

51.38%

1,420

7988

אנליסט

3.51%

6.59%

14.69%

33.99%

53.33%

3,183

7834

הפניקס

3.35%

6.91%

15.92%

32.26%

54.54%

2,223

7908

אלטשולר שחם

3.32%

6.40%

12.14%

31.38%

38.29%

4,970

7798

מנורה מבטחים

3.25%

7.07%

14.67%

29.83%

49.49%

1,242

8675

מיטב

3.16%

6.53%

14.81%

33.43%

52.47%

2,298

7978

הראל

3.07%

8.51%

17.57%

33.40%

55.77%

2,157

8211

ילין לפידות

2.91%

6.04%

12.73%

34.04%

51.86%

3,590

11390

מור

2.52%

7.68%

15.04%

33.71%

52.89%

4,771

12538

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.34%

6.99%

14.76%

32.43%

51.47%

 

 

 

תשואות מסלול מניות – מגדל מנצחים במסלול

במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד. פערים משמעותיים החודש בין הגופים השונים, בין המקום הראשון לאחרון. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 6.29 לעומת 5.59% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 4.58% (מור) ל-6.29% (מגדל). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת עלתה ל-11.16%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-23.44%. התשואה המצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים קפצה ל-57.15%. התשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-101.93%.

מגדל מנצחים במסלול עם 6.29%. אינפיניטי במקום שני עם 6.07%. הראל מובילים בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה, וב-3 השנים האחרונות עם 15.57%, 32.56% ו-66.48% בהתאמה. אינפיניטי עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 123.35% על חשבון הראל.
 

קופות גמל להשקעה מסלול מניות

שם קופה

תשואה יוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל

6.29%

11.76%

25.09%

55.57%

99.34%

406

7934

אינפיניטי

6.07%

9.61%

21.24%

64.00%

123.35%

233

11407

כלל

6.02%

11.50%

23.83%

47.06%

93.83%

494

7991

הפניקס

5.86%

11.23%

25.42%

52.87%

95.59%

517

7975

מיטב

5.73%

10.94%

23.58%

55.89%

100.91%

792

7860

הראל

5.55%

15.57%

32.56%

66.48%

120.72%

1,120

8522

אלטשולר שחם

5.54%

9.88%

18.15%

54.71%

73.85%

4,280

7799

אנליסט

5.38%

8.81%

20.60%

61.00%

105.90%

4,900

7836

ילין לפידות

4.59%

8.85%

18.91%

59.37%

104.69%

3,012

11394

מור

4.58%

13.40%

25.08%

54.55%

101.15%

3,049

12537

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

5.56%

11.16%

23.44%

57.15%

101.93%

 

 

 

תשואות מסלול מחקה S&P500 – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את מסלול המחקה S&P500, גם כדי שיהווה מישור ייחוס לשאר המסלולים, בעיקר למסלול המניות, וגם כדי לבחון את ההבדלים בין הגופים. העניין הגובר במסלול מחקה S&P500 מביא את הגופים השונים להשיק מסלולים מחקי מדד S&P500 באפיקי החסכון השונים.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.82% לעומת 3.16% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 2.37%-. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-2.75%. התשואה הכוללת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-63.97%. אין עדיין תשואה ל-5 שנים במסלול זה.

מנורה מבטחיםהם המנצחים החודש עם 0.95%. הפניקס אחריהם עם 0.9%. הפניקס מובילים מתחילת השנה עם 1.98%-. מיטב (0.76% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונות עם 3.11%. הראל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 64.7% על חשבון הפניקס. אין אף גוף שמציג תשואה ל-5 שנים.
 

קופות גמל להשקעה מסלול S&P500

שם קופה

תשואה יוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

0.95%

-2.42%

2.82%

62.97%

---

708

13874

הפניקס

0.90%

-1.98%

2.97%

64.43%

---

3,907

13250

הראל

0.86%

-2.35%

2.81%

64.70%

---

2,087

13414

אלטשולר שחם

0.84%

-2.48%

2.64%

---

---

988

14865

מגדל

0.80%

-2.45%

2.64%

63.10%

---

840

13563

אנליסט

0.77%

-2.47%

2.67%

---

---

1,320

13854

מיטב

0.76%

-2.16%

3.11%

64.42%

---

1,434

13259

כלל

0.69%

-2.65%

2.37%

62.15%

---

937

13344

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.82%

-2.37%

2.75%

63.63%

---

 

 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.
 


מימין למעלה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי

x