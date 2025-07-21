טרנד ההשקעה בחברות שמנהלות את שוק ההון: "הבית תמיד מנצח"

רוב המשקיעים כבר יודעים ששוק ההון נוטה לתגמל סבלנות והשקעה לטווח ארוך. אבל מאחורי כל עסקה, הנפקה, קרן נאמנות ופקודת קנייה או מכירה, מסתתרים מי שבאמת נהנים מהתנועה המתמדת הזו: הבורסות, הברוקרים, בתי ההשקעות וחברות ניהול הנכסים. אלה הם הגופים שמאפשרים לשוק להתקיים - ומרוויחים מכל פעולה שמתבצעת בו.
בחברת אינדקס בחרנו להסתכל על שוק ההון מזווית נוספת: במקום לנסות לנחש איזו מניה תזנק או איזה סקטור יוביל השנה, התמקדנו בגופים שמרוויחים משוק ההון עצמו וכמעט בכל מצב שוק - עליות, ירידות או תנודתיות חדה. זהו אחד היתרונות של החברות שמנהלות את המשחק: הן גובות עמלות ודמי ניהול כל עוד יש פעילות - ולכן נהנות ממודל עסקי יציב וצומח.
מה הופך את "חברות שוק ההון" לאטרקטיביות?
צמיחה עקבית בהיקף הנכסים: היקפי ההשקעות העולמיים ממשיכים לצמוח בזכות זרימת כספים לקרנות הנאמנות, קרנות הפנסיה, מדדים והנפקות חדשות. כל שקל חדש שמנוהל מגדיל את ההכנסות מדמי ניהול ועמלות מסחר.
מודל עסקי יעיל ורווחי: בשונה מתעשיות שמבוססות על ייצור מוצרים פיזיים, החברות הפיננסיות פועלות בתחום השירותים והדאטה - מה שמאפשר להן לשמור על שיעורי רווחיות גבוהה, תשואנ על ההון גבוהה ועלויות תפעול נמוכות יחסית.
הכנסות בכל מצב שוק: גם בימים של ירידות ותנודתיות חריפה, פעילות המסחר נמשכת. חברות שוק ההון גובות עמלות ודמי ניהול באופן שוטף – מה שמעניק להן הכנסה יציבה לאורך זמן, בזכות מודל של הכנסות חוזרות.
כיצד ניתן להיחשף לחברות שוק ההון באמצעות מדדים?
כדי לאפשר למשקיעים גישה פשוטה לרעיון ההשקעה בחברות שוק ההון, פותחו מדדים ייחודיים שכוללים את כל אותם חברות שמובילות את שוק ההון בישראל ובחו"ל:
US Capital Markets iNDEX: מדד של חברת אינדקס, המאגד 52 חברות פיננסיות מהגדולות בעולם, ביניהן חברות כמו BlackRock, S&P Global, בורסת נאסד"ק ועוד. החברות במדד מנהלות טריליוני דולרים וגובות עמלות מסחר, דמי ניהול והנפקות בהיקפים עצומים.
מדד אינדקס חברות ניהול השקעות ומסחר בישראל: מדד ייחודי המאפשר חשיפה לבתי ההשקעות וחברות הפיננסים המובילות את שוק ההון הישראלי, ביניהן החברות מיטב בית השקעות, הבורסה לניירות ערך, מור השקעות, אי.בי.אי ועוד.
המספרים מדברים בעד עצמם
התשואות של החברות הפיננסיות בארץ ובעולם לאורך שנים, כפי שניתן לבחון בטבלה, מדגימות היטב כיצד המודל העסקי המיוחד והצמיחה בהכנסות וברווח של חברות שוק ההון, מתרגמות בסוף גם לביצועי המניות והמדדים השונים.
*אין בפרסום זה התחייבות להשגת תשואה עתידית כלשהי, והוא אינו מהווה המלצה לרכישת מוצר פיננסי המבוסס על מדד כלשהו. הפרסום אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל משקיע.