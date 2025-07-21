חדשות הנדל״ן - הבחירות כבר באופק ו 7,500 דירות יוגרלו ב"דירה בהנחה" בקרוב

7,500 דירות בהגרלת "דירה בהנחה" בקרוב

בשורה למחוסרי דיור וזוגות צעירים - הושגה הסכמה של רשות מקרקעי ישראל עם האוצר, ונסללה הדרך לשיווק עשרות אלפי יחידות דיור וחידוש הגרלות דירה בהנחה.

ההחלטה תאפשר שיווק של 23 אלף דירות והגרלה של 7,500 דירות בהנחה, לאחר שאלו לא התקיימו מזה חצי שנה.

בהתאם להחלטה שאושרה במאי האחרון תוארך החלטה הקיימת למחיר מטרה עד לסוף חודש אוגוסט, כאשר שיעור המגרשים שיוקצו לחיילי מילואים (מי ששירת 60 יום ומעלה במלחמת "חרבות ברזל") יהיה 50% בישובים אזורי עדיפות לאומית. מהן תינתן עדיפות לחיילי מילואים הנמנים על המערך הלוחם בשיעור 25 אחוז מכלל יח"ד.

בישובים שאינם באזורי עדיפות לאומית תינתן עדיפות לחיילי מילואים ב 35% מכלל יח"ד, מהן 15% בעדיפות לחיילים במערך הלוחם .

החל מ- 1.9.2025 תעודכן ההחלטה ותוקפה יהיה עד לסוף שנת 2027. גם בהגרלות אלו תינתן עדיפות לחיילי מילואים כפי שאושר. התוכנית תחול רק ביישובים בהם מחיר מ"ר עד 20,000 שקל כולל מע"מ, לפי נתוני רשות המיסים נכון ליום 31.12.24 . רשימת היישובים בהם תחול ההחלטה תיקבע בידי ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל.

השומה לקביעת שווי מ"ר בנוי עיקרי תהיה נכון לתום השנה הקודמת, סכום ההנחה עבור כל יחידת דיור לא יעלה על 550,000 שקלים.

יוקם צוות בהשתתפות נציגי הרשות, משרד הבינוי והשיכון, האוצר והקרן הקיימת לישראל, אשר יבחן תוך 30 ימים מיום כניסת ההחלטה לתוקף, אפשרויות למתן הטבות או קדימות של 100% בהקצאות למשרתי מילואים בלבד במרכז הארץ תוך הבחנה בין משרתי מילואים כלליים, לבין משרתי מילואים המשתייכים למערך הלוחם.

שיקום הצפון

לאחר עיכובים וסחבת סוף סוף הממשלה אישרה אתמול את התוכנית לחיזוק ושיקום היישובים בצפון, בהיקף של 610 מיליון שקלים. המטרה לעודד השקעות בתעשייה, חדשנות תעסוקה, ובעסקים. במשך זמן רב עסקו במשרדים ובוועדות השונות בהגדרת "קו העימות הצפוני", עד שהגיעו להסכמה אתמול. מדובר בתוכנית מקיפה שנועדה לשקם ולהניע מחדש את הפעילות ועידוד חזרת התושבים לצפון, התוכנית כוללת מסלולי סיוע לתושבים החוזרים ולעסקים, והטבות כלכליות - מעידוד השקעות, דרך מימון הכשרות מקצועיות שדרוג תשתיות ותעשייה, והחזרת העסקים שנפגעו במלחמה או נסגרו, לפעילות מלאה.

לפי נתוני המינהלת שהוקמה לשיקום הצפון "תנופה לצפון", ניגרמו נזקים בהיקפים גדולים במלחמה, הנאמדים בכ- 10 מיליארד שקל. 2,900 מבנים ניזוקו מתוכם 220 באורח כבד.

רמ"י תמשיך לשווק קרקעות במשמר איילון

בית המשפט המחוזי מרכז פסק לטובת רמ"י, והתיר לה להמשיך בהליכי שיווק 61 מגרשים לחיילי מילואים ולנכי צה"ל במשמר איילון.

ניצחון חשוב למשרתי המילואים, לנכי צה"ל ולמדיניות שמובילה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להעדפת אוכלוסיות משרתות בצה"ל. כבוד השופט אורן שוורץ, סגן הנשיא בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה את עתירת האגודה השיתופית משמר איילון, לעצור את שיווקם של 64 מגרשים שיועדו למגורים במכרזים ייעודיים עבור משרתי מערך המילואים ונכי צה"ל. בהחלטתו קבע בית המשפט כי רמ"י רשאית לפעול להשבת הקרקע ולשיווקה, בהתאם לתכנית תקפה ולסמכותה על פי הסכם המשבצת.

בית המשפט הכיר בחשיבות הציבורית של המהלך, וציין כי מדובר בפעולה יזומה של המדינה שמטרתה לספק פתרונות דיור לקבוצות מועדפות – ובהן חיילי וחיילות מילואים, נכי צה"ל מחוסרי דיור.

מכרז לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון בכפר תבור

נפתח להרשמה מכרז במסלול 'הרשמה והגרלה' לנכי צה"ל וכוחות הביטחון ולחיילי מילואים פעילים חסרי דיור בכפר תבור. רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון משווקים 66 מגרשים לבנייה עצמית של 110 יח"ד במכרז 'הרשמה והגרלה' בכפר תבור.

המגרשים המשווקים במכרז מיועדים למגורים כחלק מתוכנית 'שכונת בנימין-כפר תבור' המתפרשת על כ-430 דונם בצפון הישוב, מעברו הצפוני מזרחי של כביש 65.

שכונת בנימין הינה בת כ-460 יח"ד בבתי מגורים חד/דו משפחתיים (2 קומות) ובצפיפות ממוצעת של כ-2.5 יח"ד לדונם. לצד המגורים, בשכונה שטחים למוסדות ומבני ציבור, מרכז מסחרי משולב בשרותים לקהילה, משרדים ומסחר, תשתית דרכים לרבות חיבור לכביש 65 ושטחים ציבוריים פתוחים. על המגרשים חלה תוכנית ג/13361, ייעוד המגרשים למגורים בבנייה עצמית, יתר פרטי המכרז מפורסמים בחוברת המכרז. פרטי הקריטריונים לזכאים להשתתף בהרשמה והגרלה מתפרסמים בחוברת המכרז. ההרשמה להגרלה תערך באמצעות מערכת המכרזים המקוונת ולא באמצעות הגשת הצעה לתיבת מכרזים פיזית במרחב. המועד האחרון להגשת הצעות הינו 27/10/2025 בשעה 12:00 בצהריים.

מגמה מעורבת בשוק השכירות ביוני

רמי רונן מנכ"ל חברת Wecheck שעוסקת במעקב וניתוח שוק השכירות, מסכם את חודש יוני: "נתוני חודש יוני מצביעים על מגמה מעורבת עם נטייה ליציבות במחירי השכירות. חשוב לציין שמלחמת 12 הימים השפיעה על פעילות השוק ולכן צריך לקחת זאת בחשבון הן מבחינת ההיצע (שהיה נמוך בגלל המלחמה) והן בנושא המחירים.

בזמן שערים מסוימות רשמו עליות, אחרות חוו ירידות, ובחלקן נשמרה יציבות, בממוצע הארצי חלה ירידה קלה של 0.3 אחוז לעומת חודש מאי, ועלייה של 2.5% לעומת יוני 2024. מנגד, ההיצע ירד באופן חד עם ירידה של 11% לעומת החודש הקודם וירידה של 15.6% בהשוואה לשנה שעברה. הירידה בהיצע נובעת ברובה מהשפעות המלחמה, שבמהלכה הוקפאו עסקאות רבות ובעלי דירות נמנעו מהשכרה.

במבט על ערים מרכזיות, תל אביב-יפו בולטת עם עלייה חודשית של 3.2% ועלייה שנתית של 3.1% במחירי השכירות. ראשון לציון רשמה עלייה של 0.7% החודש, ואילו פתח תקווה בלטה בירידה חדה של 3.0% במחיר החודשי.

לסיכום חודש יוני אינו משקף מגמות טיפוסיות בשוק ההשכרה אלא את השפעות מלחמת 12 הימים: ירידה בהיצע לצד יציבות מחירים. את ההשפעות המלאות של המלחמה נרגיש בחודשים הקרובים, עם צפי למחסור בדירות להשכרה ולעליית מחירים."

ירידה של כ-36% במכירת דירות חדשות במרץ-מאי 25

לאחר סקירת הנדל"ן של הכלכלן הראשי באוצר לחודש מאי, ופרסום הלמ"ס את דו"ח עסקאות הנדל"ן למגורים בחודשים מרץ - מאי 25, אין ספק ששוק הנדל"ן למגורים בירידה תלולה בפעילות ובעסקאות.

מספר הדירות החדשות שלא נמכרו מגיע לשיא של כ- 81,000 דירות, עלייה של 21% מחודש מאי בשנת 2024, ומספר חודשי ההיצע של הדירות בשוק עלה לשנתיים וחצי.

אין ספק שהסיבה המרכזית היא הריבית הגבוהה במשק ובשוק המשכנתאות, ריבית שגם בהודעה האחרונה של הנגיד ביולי, נשארה זהה 4.5% מאז חודש ינואר 24'.

וכשריבית הפריים עומדת על 6% וריבית המשכנתאות למרות שהיו איתותים להפחתה קלה עדיין גבוהה, לא ממהרים הרוכשים להסתער על שוק הדיור ולקנות דירות.