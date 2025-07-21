בשבוע הקרוב צפויים לדווח מעל ל־100 תאגידים גדולים

ישראל

מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש יוני הפתיע כלפי מעלה ועלה ב-0.3% לעומת צפי לעלייה של 0.1%-0.2%. האינפלציה השנתית עלתה לרמה של 3.3%. העליות הבולטות נרשמו בסעיפי הארחה, נופש וטיולים שזינק ב-7.1%, ונסיעות לחו"ל שעלו ב-4.5%, מה שמשקף ככל הנראה את שיא עונת הנסיעות והחופשות. מנגד, הוזלו באופן משמעותי הלבשה (4.5%-) ופירות (2.5%-). אנו עדיין סבורים כי בחודשים הקרובים יבשילו התנאים לתחילת הורדת הריבית ע"י בנק ישראל.

ארה"ב

נתוני מאקרו חיוביים: הצרכן האמריקאי ממשיך להפתיע לטובה כאשר מדד סנטימנט הצרכנים של יולי הגיע לשיא של 5 חודשים וגם המכירות הקמעונאיות היו מעל צפי האנליסטים וטיפסו ב־10 מתוך 13 קטגוריות – כשדווקא רכישת רכבים הובילה את הצמיחה. למרות זאת, הסיכוי להורדת ריבית כבר ביולי עומד על פחות מ-5%. השווקים מתמחרים ירידת ריבית של 0.5% עד סוף השנה, בדומה לצפי של חברי הפד כאשר הורדת הריבית הקרובה צפויה להיות בחודש ספטמבר. שבוע המסחר האחרון בארה"ב נסגר במגמה חיובית על רקע פתיחה חזקה של עונת הדוחות כאשר המשקיעים עוברים מלהגיב לציוצים על המכסים לתוצאות ולתחזיות של החברות. יותר מ־90% מהחברות שדיווחו הצליחו לעקוף את תחזיות הרווח למניה, והמדדים המובילים – S&P 500 והנאסד"ק – קבעו שיאים חדשים.

בסקטור הפיננסי:

JPMorgan ממשיכים להרשים עם רווח למניה של 5.24 דולר והכנסות של כמעט 45 מיליארד דולר. תחום המסחר עלה ב־15%, ותחזית ההכנסות מריבית עודכנה כלפי מעלה ל־95.5 מיליארד דולר.

Goldman Sachs הציג רווח למניה של כמעט 11 דולר – קפיצה של 22% ברווח הנקי עם שיא בפעילות המסחר (עלייה של 36%).

וגם חברות כרטיסי האשראי American Express עקפה את התחזיות עם רווח למניה של 4.08 דולר – למרות עלייה חדה בהוצאות. החברה ממשיכה להנות מביקוש גבוה לכרטיסי פרימיום.

בסקטור הטכנולוגיה:

Netflix הציגה תוצאות חזקות עם רווח של 7.19 דולר למניה, כשהעונה האחרונה של "משחקי הדיונון" גרפה 122 מיליון צפיות.

החברה עדכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתית, אך זה לא הספיק למשקיעים שציפו לצמיחה מרשימה יותר והמנייה ירדה בכ-5% לאחר הדוח.

מנייה נוספת שירדה למרות דוחות טובים היא ASML שהציגה זינוק של 41% בהזמנות והיכתה את תחזיות האנליסטים ברווח ובהכנסות. למה החברה ירדה? מכיוון שהיא עדכנה את המשקיעים כי בניגוד לתחזיות קודמות היא לא יכולה לאשר שההכנסות שלה יצמחו בשנת 2026 בשל אי ודאות מאקרו כלכלית גבוהה.

ענקית שבבים נוספת שפרסמה דוחות היא TSMC, גם היא עקפה את תחזיות האנליסטים בזכות הביקושים לבינה מלאכותית. מנכ"ל החברה נשאל לגבי תחזית לרבעון 4 וענה כי החברה נוקטת גישה שמרנית לאור סיכוני המכסים. כמו כן ציין כי הביקוש לשבבים מתקדמים ל-AI נשאר חזק והוא רואה סיכוי נמוך לשינוי בטווח הקרוב.

NVIDIA נעלה את השבוע בעלייה של כ־4.5% ושברה שיאים חדשים – לאחר שהודיעה כי תשוב למכור את שבב ה־H20 בסין, גרסה שהותאמה להגבלות הייצוא של הממשל האמריקאי.

המכירה המחודשת – בעיקר לענקיות כמו Alibaba ו־Tencent – נתפסת כסימן לחידוש הצמיחה מהשוק הסיני ולביסוס השליטה העולמית שלה בתחום ה-AI.

השבוע הקרוב יעמוד בסימן המשך עונת הדוחות:

צפויים לדווח מעל ל־100 תאגידים גדולים, ביניהם Tesla, Google, Intel, Coca-Cola ו־AT&T – מה שצפוי לעצב את הלך הרוח בשווקים לקראת סוף יולי.