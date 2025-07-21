הסנקציות של אירופה הם עוד "איום סרק" על הנפט הרוסי ? ומה קורה ביפן ?

הסנקציות של אירופה הם עוד "איום סרק" על הנפט הרוסי

חבילת הסנקציות החדשה של אירופה נגד רוסיה מציעה עוד מאותו הדבר, ואינה צפויה לפגוע ביכולתה של רוסיה למכור נפט. אמנם היא נשמעת דרמטית, אך ההשפעות בפועל דומות יותר לאיום סרק. תקרת המחיר המופחתת ואיסור היבוא של תזקיקים הם חידושים שהשוק צפוי להסתגל אליהם במהרה. בפרט, תחזיות לעלייה ביצוא ממדינות המזרח התיכון ומסין צפויות להרגיע את החששות ממחסור בדיזל. הסביבה הפונדמנטלית בשוק הנפט נותרת ללא שינוי: ביקוש רך, שינוי מדיניות במדינות המפיקות, ויצוא חזק מדרום אמריקה- כל אלה צפויים להוביל לעלייה בהיצע בחודשים הקרובים. אנו צופים שהנפט ייסחר סביב רמה של 60 דולר לחבית, ושומרים על המלצת Neutral.

האיחוד האירופי אישר חבילת סנקציות נוספת נגד רוסיה, במטרה לפגוע בהכנסותיה מענף האנרגיה ולפגוע ביכולתה של תעשיית הביטחון הרוסית. החבילה כוללת מרכיבים מוכרים לצד כמה חידושים: הורחבה רשימת הספינות, הבנקים, הגופים והאישים הנתונים למגבלות עסקיות ואחרות; תקרת המחיר לנפט תהפוך לדינמית ותעמוד על 15% מתחת למחיר השוק ומתחת לרמה הנוכחית של 60 דולר (נכון ל־18 ביולי); יבוא תזקיקים שיוצרו מנפט רוסי ייאסר, למעט חריגים מסוימים; ותיאסר כל הפעלה עתידית של צינור נורד סטרים.

מרכיב מרכזי בחוסן ההיצע של שוק הנפט בשנים האחרונות היה קיומו של "שוק נפט של מצורעים": רוסיה, איראן ולמעלה במידה מסוימת גם ונצואלה, המשיכו למכור נפט לקונים שאינם מערביים, למרות הסנקציות. הביטוח, הלוגיסטיקה והמסחר עברו מלונדון או ז'נבה מזרחה, הרחק מטווח המדיניות של המערב. "צי הצללים" הרוסי העצום הוא דוגמה מובהקת לכך.

הסנקציות החדשות אינן צפויות לפגוע משמעותית ביכולת של רוסיה למכור נפט. תקרת המחיר לא אמורה להשפיע, שכן כמעט כל המסחר בנפט רוסי מתקיים מחוץ למדינות המערב. איסור יבוא תזקיקים עלול לסבך זמנית את תהליכי היבוא ולהעלות את עלויות הלוגיסטיקה, בעיקר בנוגע לדיסטילטים, וזהו ככל הנראה מקור הדאגה היחיד כפי שניתן לראות בתגובת מחירי הנפט. עם זאת, ניתוב מחדש וטעינה חוזרת של המטענים צפויים לאזן במהרה את ההשפעות. חשוב מכך, היצע הדיסטילטים צפוי לגדול. מדינות הפטרו מרחיבות את מכסות הייצור, וחלק מהנפט הנוסף מהמזרח התיכון מגיע לשוק כתזקיקים. בסין נרשמת ירידה בביקוש לדלקי תחבורה, ואנו סבורים כי הממשלה תאפשר לזיקוקים המקומיים לייצא תזקיקים- מה שיתמוך בשולי הרווח.

תקרת המחיר היא איום סרק. סנקציות לעולם אינן מסוגלות לאטום לחלוטין שוק כלשהו. מדיניות פרגמטית, יעילה ואפקטיבית יותר הייתה צריכה ככל הנראה להיות הטלת מכסים על יבוא נפט רוסי לאירופה והעברת ההכנסות ישירות לאזרחים.

המצב הכללי בשוק נותר ללא שינוי. השילוב בין גידול חד בייצור מצד מדינות הפטרו לבין ביקוש רך צפוי להוביל לעלייה בהיצע. לכך מתווספת עלייה ביצוא מדרום אמריקה. אנו ממשיכים להעריך שהנפט ייסחר סביב 60 דולר לחבית, ושומרים על המלצת Neutral. עם זאת, אם המגמה השורית הנוכחית תימשך לאורך זמן, הדבר עשוי להצדיק הערכה זהירה יותר בהמשך.

נורברט ראקר, ראש תחום כלכלה ומחקר "הדור הבא", יוליוס בר



התלילות בקצה עקומת התשואות צפויה להחריף לאחר תבוסת מפלגת השלטון

לאחר תבוסתה של מפלגת השלטון בבחירות לבית העליון, גברו סימני השאלה בנוגע למנהיגותו של ראש הממשלה והאם יישאר בתפקיד. אם יישאר, ייתכן שתשואות האג"ח הממשלתיות היפניות (JGB) ימשיכו לעלות, ועקומת התשואות תהפוך תלולה ככל שייאלץ לנקוט במדיניות פיסקאלית שאינה בת קיימא על מנת להעביר את יוזמותיו. בנוסף, מצבו הפוליטי הנוכחי אינו מעניק לו יתרון בניהול השיחות המורכבות עם ארצות הברית- דווקא בשלב רגיש זה ביחסים הבילטרליים, ובמיוחד כאשר הצמיחה הכלכלית ביפן נחלשת.

אנו סבורים שהחשש מהורדת דירוג מיידית מוגזם בשלב זה, והתרחיש הסביר יותר הוא שינוי תחזית הדירוג לשלילית, במידה והמדיניות שתתגבש עם האופוזיציה תצביע על עלייה בהוצאות הממשלתיות.

המפלגה הליברלית־דמוקרטית (LDP) ביפן ובת־בריתה קומייטו נחלו תבוסה בבחירות לסנאט (הבית העליון) שהתקיימו בסוף השבוע. הקואליציה איבדה 19 מושבים שהם שלושה פחות מהרוב הנדרש לשימור השליטה בבית העליון, כך לפי רשת NHK. התוצאה מצביעה על תסכול גובר בקרב הבוחרים מהתייקרות יוקר המחיה, גידול בהגירה ובתיירות, וכן סדרת שערוריות פוליטיות שפגעו בלגיטימציה של ה־LDP בשנים האחרונות.

פגיעה במעמדו של ראש הממשלה שיגרו אישיבה עשויה להקשות על יישום מדיניותו ולסבך את השיחות המסחריות עם ארצות הברית. ראשי ממשלה קודמים שהתמודדו עם אובדן רוב בבית העליון התפטרו תוך חודשיים. אישיבה הצהיר כי בכוונתו להמשיך בתפקידו וייתכן שיוכל לעשות כן, לנוכח ההפסד הצר, אף שמדובר במכה היסטורית למפלגתו.

תשואות האג"ח עלו לאחרונה כאשר הסקרים חזו תבוסה ל־LDP. כיום, תשואות האג"ח הממשלתיות היפניות מצויות ברמות הגבוהות ביותר מזה יותר משני עשורים, זאת על רקע חששות להחרפה בסיכונים הפיסקאליים שמגיעים בעקבות הלחץ על הקואליציה לתמוך בהפחתת מס הצריכה ובהגברת חלוקת מענקים.

אמנם עלייה בתשואות ארוכות הטווח אינה משפיעה ישירות על הכלכלה הריאלית בטווח הקצר, אך התמשכות בעליית תשואות ל־10 שנים תייקר את עלויות המימון דווקא כאשר מגזר הייצוא של יפן, ובעיקר תעשיית הרכב, מתמודד עם איומים מצד מכסי המגן האמריקאיים.לחץ המכירה על הקצה הארוך של עקומת האג"ח צפוי להימשך, במיוחד אם ממשלת אישיבה תנסה להתפשר מול האופוזיציה. לדעתנו, הסבירות להורדת דירוג בטווח הקצר מוגזמת, שכן המדיניות עוד צריכה להיקבע, להתגבש ולעבור תהליך חקיקה וגם לסוכנויות הדירוג נדרש זמן כדי להעריך את השפעתה. עם זאת, אם הסיכונים הפיסקאליים יעמיקו, ייתכן כי הורדת דירוג תיכנס לתמונה.

שוקי המניות והאג"ח ביפן סגורים ביום שני.

מגדלין טאו, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר



על יפן להתמקד בנתונים פונדמנטליים של חברות על רקע עלייה באי הוודאות

למרות שמפלגת השלטון איבדה את הרוב בבית העליון, חוזי הניקיי 225 משקפים תגובה מתונה בשוק המניות. הנקודות הבאות למעקב: השיחות המסחריות עם ארצות הברית לקראת מועד יעד ב־1 באוגוסט, וכן הסיכוי לחלוקת מענקים והפחתת מס הצריכה בחודשים ספטמבר–אוקטובר. עם זאת, אנו ממשיכים להתמקד בנתונים הפונדמנטליים של החברות כמנוע המרכזי לביצועים עודפים בשוק המניות בטווח הארוך, ושומרים על גישה אופטימית כלפי יפן.

לפי רשת השידור היפנית NHK, הקואליציה הכוללת את המפלגה הליברלית־דמוקרטית (LDP) ומפלגת קומייטו זכתה רק ב־47 מושבים בבחירות לבית העליון שהם פחות מה־50 הנדרשים לשימור הרוב. ב־21 ביולי הבורסות ביפן סגורות לרגל חג "יום הים" (Marine Day), אך חוזי הניקיי 225 משקפים תגובה רפה, ככל הנראה מאחר שסקרי דעת קהל כבר בתחילת השבוע שעבר הצביעו על קמפיין קשה לקואליציה בעוד שהאופוזיציה צוברת תאוצה.

העיניים נשואות כעת לשאלה האם ניתן יהיה לחתום על הסכם סחר עם ארצות הברית לפני תאריך היעד להרחבת המכסים ב־1 באוגוסט. ביום שישי, 18 ביולי, ראש ממשלת יפן שיגרו אישיבה לקח פסק זמן מהקמפיין ונפגש עם שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט בתערוכת האקספו העולמית באוסקה. בסנט ציין כי "הסכם טוב חשוב יותר מהסכם מהיר, והסכם סחר הדדי בין ארצות הברית ליפן עדיין בגדר אפשרות".

אנו צופים עלייה בתנודתיות השוק במחצית השנייה של 2025, לנוכח אי הוודאות הגוברת בזירה הפוליטית והפיסקאלית. אם בית המחוקקים של יפן יאשר חלוקת מענקים והפחתת מס הצריכה בספטמבר–אוקטובר, ייתכן שמניות הקשורות לצריכה ירוויחו מכך בטווח הקצר. אם ההקלות במס יימשכו לאורך זמן ובשל אי הוודאות הקשורה למכסים, המשקיעים עשויים להתמקד יותר בענפים הפונים לשוק המקומי אף שמדובר במהלך הכרוך בסיכונים פיסקאליים בטווח הארוך.

עם זאת, בטווח הארוך אנו שומרים על מיקוד בנתונים הפונדמנטליים הפיננסיים של החברות כמנוע המרכזי לביצועים עודפים בשוק המניות. אנו נותרים אופטימיים בנוגע לשוק היפני, על רקע המשך הרפורמות התאגידיות והשיפורים המתמשכים בממשל התאגידי ובתשואות על ההון (ROE) בקרב החברות המובילות. לכן, אנו רואים כל חולשה זמנית על רקע המאקרו כהזדמנות לצבור חברות איכותיות.

לואיס צ’ואה, אנליסט מניות אסיה, יוליוס בר