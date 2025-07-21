מרכז הבניה הישראלי מודיע על מינויה של יהודית פרוכט למנכ״לית הארגון

מרכז הבניה הישראלי, הגוף המרכזי המייצג את ענף הבניה והנדל"ן בישראל, מודיע על מינויה של יהודית פרוכט למנכ"לית הארגון.
פרוכט (46), נחשבת לאחת הדמויות הבולטות והמשפיעות כיום בעולם הנדל”ן, הניהול והפיתוח העסקי בישראל. היא בעלת ניסיון של למעלה מ-15 שנה ומתמחה ביצירת חיבורים חכמים בין מגזרים – מהמגזר הפרטי, דרך הציבורי ועד עולם היזמות.
במהלך שבע השנים האחרונות מילאה פרוכט שורת תפקידים בכירים במרכז הבניה הישראלי, במסגרתם הובילה יוזמות חדשניות, פיתחה שיתופי פעולה אסטרטגיים והקימה כנסים מקצועיים רחבי היקף שהפכו לגורם משמעותי בענף. פרוכט היא בעלת תואר ראשון במשפטים ולה הבנה רגולטורית מעמיקה בתחומים כמו עסקאות נדל"ן מורכבות, פינוי-בינוי, תמ”א, מימון ויזמות.
"יהודית היא שילוב נדיר של חשיבה אסטרטגית ויכולות ביצוע מוכחות. אמר ערן רולס, יו"ר מרכז הבניה הישראלי. היא מכירה לעומק את השוק, את האנשים ושותפה מלאה לחזון שלנו להפוך את מרכז הבניה הישראלי למוקד ידע, חיבורים והשפעה אמיתית על עתיד ענף הנדל"ן והבניה בישראל. אני בטוח שמינויה של יהודית למנכ״לית המרכז יסייע לנו ילהתחדש ולתת מענה מקצועי ואנושי לכל אתגרי השוק".
יהודית פרוכט, מנכ״לית מרכז הבניה הישראלי, הוסיפה: ״אני נרגשת להיכנס לנעלי המנכ״לית לאחר 7 שנים בארגון. אני מאמינה שבניהול, כמו ביזמות, אין קיצורי דרך. ההצלחה מגיעה מהשטח: מלדבר עם האנשים, להבין את האתגרים, לזקק את הצרכים ולהפוך חזון לתוכנית עבודה. עשייה בתחום הנדל”ן בישראל היא לא רק עסקים עבורי, זוהי שליחות שמשפיעה על איך נראים החיים של כולנו. אני מודה לערן רולס - יו״ר מרכז הבניה הישראלי על האמון ומרגישה זכות להוביל גוף כל-כך משמעותי בתחומו".