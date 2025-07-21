בעלי עסקים זעירים – מיהם?

בנובמבר 2024 השיקה רשות המסים את רפורמת "בעל עסק זעיר", במסגרתה ניתנת לעסקים עם מחזור של עוסק פטור במע"מ (120 אלף ₪ נכון לשנים 2024 ו-2025) אפשרות להירשם כ"בעל עסק זעיר" במס הכנסה וליהנות מממשקים פשוטים יותר מול רשות המסים. עסקים הרשומים כ"עסק זעיר" רשאים לנכות מהכנסותיהם הוצאות בשיעור של 30% מהמחזור במקום לדרוש הוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הדו"ח השנתי, וברוב המקרים, הם פטורים מהגשת דו"ח שנתי, מתשלום מקדמות מס הכנסה במהלך השנה ומהגשת הצהרת הון.
כעת מפרסמת רשות המסים נתונים העולים מתוך חודשי היישום הראשונים של הרפורמה, ומעבודת המטה שנערכה לקראת יישומה. מהנתונים עולה כי בישראל ישנו מספר גדול יחסית של עסקים שמחזור העסקאות שלהם נמוך יחסית וחבות המס שלהם קטנה עד אפסית. מכאן נובע כי רפורמת "בעל עסק זעיר" היא בעלת פוטנציאל לתועלת ציבורית רבה, מכיוון שהיא מפחיתה נטל ביורוקרטי למספר גדול של עסקים תוך סיכון נמוך יחסית לאובדן הכנסות למדינה.
בנוסף, הנתונים מראים שהביקוש לרפורמה גבוה, בעיקר בקרב צעירים, וכי עבור כמחצית מהעסקים שנרשמו לרפורמה, העסק הוא מקור הכנסה יחיד. מנתונים אלה עולה כי לרפורמה זו השפעה מיטיבה על בעלי הכנסות נמוכות. לצד זאת, נתונים אלה מחדדים את הצורך בהגברת החשיפה של הרפורמה לאוכלוסיות נוספות.
להלן עיקרי הנתונים בסקירה, שפורסמה באתר רשות המסים:
מנתוני מע"מ לשנת 2023 עולה כי:
נכון לשנת 2023 סך העוסקים שמחזור העסקאות שלהם נמוך מהתקרה של בעל עסק זעיר עומד על 558,088 עוסקים, המהווים 52% מכלל העוסקים הרשומים במע"מ.
חלקם של אותם עוסקים במחזור העסקאות הכולל במשק עומד על פחות מ-1%.
כ-77% מאותם עסקים הם עוסקים פטורים לפי חוק מע"מ - 430,442 עוסקים.
מנתוני הרישום לרפורמה עולה כי:
עד סוף שנת 2024 נרשמו יותר מ-45 אלף עוסקים כ"בעל עסק זעיר". נכון ליוני 2025 נרשמו יותר מ-80 אלף.
47% מהנרשמים הם בני 35 ומטה, לעומת חלקם באוכלוסייה שעומד על 32%.
55% מהנרשמות הן נשים, בדומה לחלקן באוכלוסייה הרלוונטית שעומד על 52%.
46% מהנרשמים מתגוררים בדרום ובצפון, שיעור הדומה ואף עולה במקצת על חלקם באוכלוסייה הרלוונטית.
מהנתונים של תיאומי המס לשנת 2024 עולה כי:
עבור כמחצית מהעסקים שנרשמו כ"בעל עסק זעיר" העסק מהווה מקור הכנסה יחיד.
80% מהנרשמים נמצאים מתחת לסף המס.
40% מהנרשמים להיות "בעל עסק זעיר" הם בסטטוס רווק/ה, שיעור הגבוה מחלקם באוכלוסייה הרלבנטית שעומד על כ-26%.