בוול-סטריט חוזרים ומהמרים על עונת דוחות מצוינת - סקירת בורסות יומית

הבנקים חזרו לעצמם היום וזה משך את כל הבורסה קדימה: חיוב יומי: בנקים בבלעדיות (!), כאשר החלק החודשי מלא בביטוח, בבלעדיות גם כן. שנתית, הבנקים והביטוח משלבים ידיים. בחלק היורד של המשוואה נמצא ברמה היומית את הדולר והנדל"ן למגורים, כאשר החלק החודשי עדיין דוגל בבנקים בבלעדיות. שנתית: דולר ואג"ח קונצרני דולרי.

ארה"ב: זה ממש מעניין: קיבלנו היום נתון מקרו שלילי (סקר אוניברסיטת שיקגו על הכלכלה הניב ירידה גדולה מהצפוי (0.3%- מול צפי של 0.2%-). לכאורה, כאשר אנו סברנו שחדשות טובות מעלות וחדשות רעות מורידות שוק, התוצאה של הנתון הייתה צריכה להיות שלילה ותיקון יורד. למעשה, המדד העיקרי החליט לפתוח גבוה, ולהמשיך לכיוון של שיא חדש. אמנם, הוא נעצר שם, אבל זה היה עדיין יום חיובי בהחלט למרות המצב הקלוקל של חלק מן המשק.

מה שמעודד עוד יותר את המשקיעים היא העובדה שהנסדק עלה יותר מהסנופי, כל ה"מופלאות" עלו יפה, הדולר המשיך לרדת, ובמיוחד: התשואות של האג"ח הממשלתי ירדו יפה, ועל ידי כך העלו את האג"ח עצמו. בסה"כ, יום נהדר עבור המשקיעים האמריקאיים שנהנים גם במניות וגם בחלק החוב של התיק שלהם. על פי הדעתנים היומיים, הכול נעוץ בעונת הדוחות החדשה שאמורה להיות מצוינת ושתצדיק את ה-Valuations הגבוהים. הנה סיום הדברים:





תל-אביב: גם היום, יום שני ה-21-07, היו תקופות של אדום בסקטורים ובמדדים. אבל, בחלק השני של יום המסחר, קיבלנו תגובה חיובית מאוד שנבעה בעיקר מן הפתיחה המדהימה בוו-סטריט (קביעת שיא של כל הזמנים חדש במדד העיקרי). הגורמים המקומיים נשארו כשהיו ולא מביאים שום תוספת תבונה למשקיעים. לכן, רק השראה מניו-יורק מייצרת עכשיו תנועות תוך יומיות. לעיתים אלימות למדיי, כמו שראינו בסיום היום. בכל מקרה, אחרי שהם ירדו הרבה אתמול ראינו את הבנקים מחזירים 1.71% וזה די הרבה... ראו גרף של שלושת השנים האחרונות של הסקטור:





בולט מאוד הדשדוש הרוחבי הנוכחי. זה שהחל בתחילת חודש זה (07) ואשר נמצא בתוקף עדיין. גבולו התחתון עומד על 7200 ועמדתו הגבוהה ביותר נמצאת סביב 7500. לא משהו דרמטי במיוחד... בכל אופן, המחיר עדיין לא הגיע לקו המגמה המוביל את העלייה מאז אפריל 2024 וזה אומר שיש עוד סיכוי שהדשדוש הזה ימשיך עוד קצת לפני חידוש העליות האמיתיות. אולי זה קרה כבר היום? בצד הבנקים, ראינו טכנולוגיה עם פלוס 0.91%, ביומד עם 1.25%, נדל"ן עם פלוס 0.38% ומניות קטנות שהוסיפו 0.32%. המדדים העיקריים סגרו כך: ת"א 35 1.13% ות"א 90 עם 0.38% בלבד. העובדה שהמדד הכבד עלה הרבה יותר מאשר חברו הבינוני מצביע על חולשה קטנה וזה סימן אזהרה קטן גם כן. נראה איך השבוע מתפתח...

עבור ה-20-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): מה שאמרנו אתמול ממשיך גם היום: ביום ראשון ראינו מחזורים "נורמאליים" בהחלט בבורסה. וזאת, כאשר המוסדיים פועלים קצת יותר בענווה. עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו 553.0 מיליוני שקלים והמוסדיים קנו ב: 170.0 מול מכירות של 125.2. מסקנה: נטו חיובי יפה של 44.7 מיליוני שקלים. הירידה בהתלהבות מובנת מחוסר הבהירות לגבי ההמשך בעזה, ולגבי מה שקורה בכלל בכל סביבתנו. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: שופרסל (2.2-) דיסקונט א (2.3-). המניות שנקנו הכי הרבה היו: ביג (9.2) והראל השקעות (11.0).

