הכשרת הישוב התחדשות עירונית קיבלה היתר בניה, שלישי בשבועיים

התקבל היתר בניה מלא לשלב א' בהיקף של 270 יח"ד בפרויקט ברמלה, בהמשך להיתרים בתנאים שהתקבלו לאחרונה להקמת 244 יח״ד ביבנה ו-106 יח״ד בתל אביב יפו; החברה צופה משלושת הפרויקטים רווח גולמי כולל של למעלה מ-760 מיליון שקל (חלק החברה)

הפרויקט ברמלה, שייבנה במספר שלבים, הוא הפרויקט הגדול ביותר של החברה ואחד מפרויקטי ההתחדשות העירונית הגדולים בארץ; הפרויקט יכלול למעלה מ-3,000 יח"ד, כ-7,500 מ"ר שטחי מסחר וכ-5,600 מ"ר שטחי תעסוקה

הכשרת הישוב התחדשות עירונית מעדכנת על יציאה לדרך של מגה פרויקט ברמלה, ומדווחת על קבלת היתר מלא לשלב א' בפרויקט בשכונת בן גוריון בעיר. בשלב א' של התכנית יהרסו 48 יחידות דיור ובמקומן יוקמו 270 דירות חדשות.

פרויקט 'מתחם בן גוריון' כולל הריסה של כ-500 יחידות דיור ישנות והקמת כ-2,500 יחידות דיור חדשות, וכן כ-400 יחידות דיור המיועדות לעיבוי וחיזוק. הפרויקט יכלול כ-7,500 מ"ר שטחי מסחר וכ-5,600 מ"ר שטחי תעסוקה, לצד מבני ציבור ושטחים לרווחת התושבים. הפרויקט משתרע על שטח של כ-150 דונם, בין הרחובות יהודה שטיין, שדרות בן גוריון, שדרות דוד רזיאל ו-א.ס. לוי ברמלה, וייבנה ב-6 שלבים.

לפני כחודש עדכנה החברה על חתימה על הסכם מימון עם כלל ביטוח וישראכרט בהיקף של כחצי מיליארד שקל לטובת הקמת שלב א' בפרויקט ברמלה.

החברה מעריכה כי הרווח הגולמי הכולל בפרויקט יסתכם בסך של כ-647 מיליון שקל. הקמת שלב א' בפרויקט, לגביו התקבל היתר בתנאים כעת ויכלול 270 דירות (מתוכן כ-222 לשיווק) צפויה להתחיל לקראת סוף שנת 2025. הרווח הגולמי הצפוי בגין שלב א' הינו כ-53 מיליון שקל (חלק החברה).

אלכס מריאש, מנכ"ל הכשרת הישוב התחדשות עירונית: "אנו מעדכנים היום על קבלת היתר שלישי תוך שבועיים, להקמת פרויקטי התחדשות עירונית איכותיים במיקומים אטרקטיביים, שהם חלק מצבר יחידות הדיור בתחום ההתחדשות העירונית המשמעותי מאוד שנבנה בחברה בשנים האחרונות וכעת מגיע להבשלה לקראת עלייה על הקרקע. הכשרה התחדשות עוברת לבניית מגה פרויקטים בהיקפים גדולים ופוטנציאל לרווח גולמי כולל של למעלה מ-760 מיליון שקל. נמשיך לפעול כדי להביא לשוק אלפי יחידות דיור בפריסה ארצית בשנים הקרובות, תוך עבודה מקצועית והקפדה על כל פרט בתכנון ובביצוע".

דניאל נמרודי, מנכ"ל הישוב החדש: "הכשרת הישוב התחדשות עירונית עולה שלב נוסף עם יציאתו לדרך של פרויקט הדגל להקמת שכונה חדשה ברמלה, רובע הצעירים, שתכלול כ-3,000 יחידות דיור. זהו פרויקט שישנה את פני העיר וימצב את רמלה כהבטחה החדשה של גוש דן. הפרויקט ברמלה הינו חלק מתוכניותיה רחבות ההיקף של החברה ואנו בתנופה לקראת בניית אלפי יחידות דיור בשנים הקרובות".

ראש העיר רמלה, מיכאל וידל, ציין: "זו נקודת מפנה היסטורית ברמלה. אחרי שנים של תכנון, אישורים ושיתוף פעולה הדוק עם התושבים והגורמים המקצועיים, אנחנו מתחילים לראות את ההתחדשות העירונית קורמת עור וגידים בשטח. זהו רק הצעד הראשון, אבל הוא מסמן מגמה ברורה: רמלה מתחדשת, מתקדמת, ונבנית מתוך חשיבה קהילתית, חברתית ותכנונית ארוכת טווח. המחויבות שלנו לתושבים היא ברורה, להבטיח איכות חיים, סביבה מודרנית, וביטחון תכנוני מלא לכל אורך הדרך."

החברה עדכנה על מספר התפתחויות משמעותיות נוספות בפרויקטיה בחודש האחרון, ביניהן החלטת הוועדה המקומית יבנה, לאשר היתר הריסה והיתר בנייה בתנאים לפרויקט של 244 יח"ד ברחוב הדרור בעיר, הכולל בניית 196 יח"ד חדשות בשני מבנים, מהן 32 יח"ד שיימסרו לבעלי הזכויות הקיימים, והיתרה, 164 יח"ד ישווקו על-ידי החברה. הפרויקט כולל גם הקמת שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ-700 מ"ר, מבנה ציבור, ותוספת שטחים ל-48 יח"ד במסגרת תמ"א 38. חלק החברה בפרויקט הוא 100%. הרווח הגולמי הצפוי להכשרת הישוב התחדשות עירונית מן הפרויקט מוערך בכ-81 מיליון שקל, המשקף שיעור רווח גולמי של כ-20%.

עוד עדכנה החברה, על החלטת ועדה להיתר הריסה והיתר בנייה בתנאים לפרויקט בהיקף של 106 יח"ד בשני מבנים ברחוב נחל עוז בת"א-יפו. 48 יח"ד יימסרו לבעלי הזכויות הקיימים, והיתרה, 58 יח"ד, ישווקו על-ידי החברה. חלק החברה ברווח הגולמי הצפוי מהפרויקט מוערך בכ-33.5 מיליון שקל, המשקף שיעור רווח גולמי של כ-19%. בנוסף, החברה עדכנה לאחרונה כי התקשרה בהסכם עם בנק מזרחי טפחות וכלל ביטוח בהסכם מימון, לפיו, יועמדו לחברה (דרך שותפות בבלי שהכשרה התחדשות מחזיקה ב- 65% מן הזכויות בה) מסגרות אשראי כספי וערבויות בסך כולל של 440 מיליון שקל, למטרת מימון הקמת 56 יח"ד ברחוב בבלי בת"א, מתוכן 34 יח"ד מיועדות לשיווק.

הכשרת הישוב התחדשות עירונית מחזיקה בצבר יח"ד מהגדולים בארץ בתחום ההתחדשות העירונית, עם כ-30,000 יח"ד בשלבי קידום שונים, מהם קרוב ל-9,000 יח"ד שצפויים להיות בשלים לשיווק וביצוע במהלך 2027-2025.





הדמיית פרויקט בן גוריון ברמלה, קרדיט: VIEWPOINT