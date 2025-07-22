שמיים חתמה על הסכם מסחרי ראשון עם רשת בתי חולים בארה"ב לפלטפורמת Medinsight.ai

שמיים, התקשרה עם רשת בתי חולים בארה"ב בהסכם מותנה למתן רישיון שימוש בפלטפורמת Medinsight.ai - פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לניהול אוטומטי של בטיחות רפואית;
ההסכם הוא המשך לפיילוט מוצלח שבוצע ליכולות ה AI של החברה שהוכיח כ-94% הצלחה בסיווג אוטומטי של אירועי בטיחות;
בשלב הראשון תיושם הפלטפורמה במסגרת פיילוט בן כ-10 חודשים בבית חולים אחד של הרשת;
בתום הפיילוט תיכנס ההתקשרות לשלב מסחרי מלא של שלוש שנים, במסגרתו תורחב הפריסה לסך של כ-15 בתי חולים ומספר מרפאות;
ההסכם כולל הכנסות פוטנציאליות בהיקף של כ-3 מיליון ש"ח (כמיליון ש"ח לשנה), בתשלום מראש לתחילת כל שנה;
הפתרון שפיתחה שמיים בשיתוף עם מרכז החדשנות של בית החולים שיבא (ARC), מבוסס AI Generative לאוטומציה של ניהול בטיחות במוסדות רפואיים מאפשר דיווח אוטומטי (Zero-Touch), ניתוח מיידי של אירועים, והפקת תובנות מבוססות ודיווחים רגולטוריים – והכול בעזרת טכנולוגיית LLM.
Medinsight.ai פעילה בשוק יעד המתמודד עם אתגר עצום: טעויות רפואיות הן גורם המוות השלישי בשכיחותו בארה"ב, עם עלות מוערכת של כ־950 מיליארד דולר בשנה (כ־40% מהוצאות הבריאות).
לדברי אופיר פלדי, מנכ״ל שמיים, "החברה עברה שינוי מהותי בשנה וחצי האחרונות, במרכזו שיתוף הפעולה עם מרכז החדשנות ARC של שיבא והקמת פעילות Medinsight.ai, המהווה מהפכה בתחום ניהול הבטיחות בבתי חולים. לאחר מספר אבני דרך משמעותיות שהשגנו בשנה האחרונה וספציפית בחודשים האחרונים, אבן דרך זו היא מהמשמעותיות שבהן - הסכם ראשון עם רשת בתי חולים אמריקאית משמעותית ומוכרת, המוכיח את המודל העסקי והפוטנציאל של הפעילות החדשה. הסכם אחד שהיקפו לבד שווה לכ- 40% מכלל ההכנסות השנתיות של החברה מתוכנה בשנים האחרונות ומוכיח את פוטנציאל הצמיחה של החברה בשנים הקרובות.״