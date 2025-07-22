הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא אישרה מתן תוקף בתב"ע בפרויקט שיזמה ותקים אב-גד ברח׳ בן גוריון 13-15

במסגרת הפרויקט יהרסו 2 מבנים בהם 27 יחידות דיור.
במקומם יוקמו 2 בניינים חדשים בהם 84 יחידות דיור חדשות.
מתוכן 57 דירות מיועדות לשיווק בשוק החופשי.
ההכנסות הצפויות כ- 163 מיליון שקל ( לא כולל מע"מ).
ההוצאות הצפויות כ- 127 מיליון שקל ( לא כולל מע"מ).
אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת כי הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא החליטה בישיבה שהתקיימה ב- 16 ביולי 2025 לאשר את תכנית בניין עיר שהגישה אב-גד לפרויקט בן גוריון 13-15. התב"ע שהוגשה בהתאם לתיקון 139 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 מהווה חלופה לתמ"א 38 על בסיס חלופת שקד והיא תקודם כעת, על פי סיכום עם העיריה, במסלול אדריכל מורשה.
במסגרת הפרויקט המצוי במקרקעין הידועים כגוש 6411 חלקות 27-26 ברחוב בן גוריון -13-15 , ייהרסו 2 המבנים הקיימים בכפר סבא ובהם 27 יחידות דיור למגורים . במקומם יוקמו 2 מבני מגורים חדשים הצפויים לכלול 84 יחידות דיור מתוכן 57 יחידות מיועדות לשיווק על ידי אב-גד בשוק החופשי .
בהתאם להערכות ראשוניות של החברה, היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט הינו כ-163 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) והיקף ההוצאות הצפויות של החברה הינו כ-127 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ). הערכות החברה ביחס להכנסות הצפויות חושבו על בסיס תחשיבים המבוססים, בין היתר, על ההנחה כי הפרויקט יכלול כ-5,412 מ"ר למכירה ובהנחה כי מחירי המכירה הממוצעים למ"ר פלדלת יהיו כ-35,500 ש"ח (כולל מע"מ). כמו כן, הערכות החברה ביחס להוצאות הצפויות חושבו על בסיס תחשיבים המבוססים, בין היתר, על: (א) עלויות בנייה מוערכות על פי ניסיון החברה; (ב) תשלומי מיסים; (ג) עלויות מימון על פי הסכם הליווי; (ד) עליות מתכננים על פי הסכמים קיימים; ו-(ה) עלויות בהתאם להסכם שנחתם עם בעלי הזכויות במקרקעין.
פרוייקט בן גוריון 13-15 בכפר סבא ממוקם בלבו של המרכז העירוני הוותיק של כפר סבא, והוא מציע שילוב ייחודי של נגישות גבוהה אל מרכז העיר והחוצה ממנה. הפרוייקט נמצא בסמיכות למחלף עם כביש 531 המאפשר גישה מהירה אל הצירים המובילים ליציאה מהעיר לכל כיוון - למרכז גוש דן או לכיוון כביש 6. בנוסף נמצא הפרוייקט בקירבת תחנת הרכבת סוקולוב ובמרחק הליכה מקניון ערים במרכז העיר.
עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד: " אישור הפרוייקט ברח' בן גוריון 13–15 בכפר סבא מהווה חיזוק נוסף לחזון ההתחדשות העירונית של אב-גד, חזון המשלב קהילתיות, תכנון עירוני מתקדם ואיתנות כלכלית. מדובר בפרויקט בליבו של המרכז העירוני של כפר סבא, בסמיכות לתחנת הרכבת סוקולוב, ליציאות אל כביש 531 ובמרחק הליכה מקניון ערים, אשר כולל הריסת שני מבנים לא ממוגנים ובמצב רעוע והקמת פרוייקט מודרני, איכותי שיציע איכות חיים גבוהה. הפרוייקט בכפר סבא מצטרף לעשרות פרוייקטים שחברת אב-גד מובילה כיום ברחבי הארץ עם למעלה מ- 20 אלף יחידות דיור בשלבי קידום, תכנון ובניה."
אדריכל הפרוייקט: רשף גבאי משרד אדריכלים; עו"ד יזם: עוה"ד דן הלפרט וקרן לוי, משרד עו"ד הלפרט; עו"ד דיירים: עו"ד גילי רוור משרד רוור עו"ד; ועו"ד ענת שניידר שוסטק משרד עוה"ד שניידר-נימני; ניהול פרוייקט: אלירן חג׳ג׳.
קרדיט הדמיה: רשף גבאי אדריכלים