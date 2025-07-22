קבוצת עזריאלי מצטרפת לראשונה לדירוג מעלה וזוכה לדירוג פלטינה

קבוצת עזריאלי מציינת אבן דרך משמעותית בפעילות האחריות התאגידית שלה עם כניסתה לראשונה לדירוג מעלה, הדירוג המוביל בישראל בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי .(ESG) כבר בשנה הראשונה להשתתפותה, זכתה הקבוצה בדירוג פלטינה המשקף את רמת המחויבות הגבוהה של הקבוצה לניהול אחראי וערכי. ערכי ה-ESG מהווים נדבך מרכזי באסטרטגיה העסקית של קבוצת עזריאלי, וזאת מתוך ראייה ארוכת טווח והכרה בצורך בשמירה על הסביבה, חיזוק הקהילה וההון האנושי ומחויבות לממשל תאגידי בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

המחויבות לקיימות באה לידי ביטוי בתהליך חוצה ארגון שכלל גיבוש נהלים, שיפור מדדים סביבתיים וחברתיים, הרחבת מערך הדיווח והטמעת סטנדרטים מתקדמים לבנייה ירוקה. בין היתר, הקבוצה ביצעה מיפוי סיכוני אקלים לפי מתודולוגיית TCFD (Task Force on Climate related Financial Disclosures), והחלה לבחון מערכות בינה מלאכותית לניטור סביבתי. כל אלו הביאו גם לשיפור בציוני החברה בדירוגים הבינלאומיים.

בתחום החברתי, הקבוצה מעודדת גיוון תעסוקתי והנגשה ופועלת לצמצום פערים דרך שילוב ערכים חברתיים בפעילות המסחרית שלה. בין המיזמים ניתן למנות תוכניות לעסקים קטנים באזורים מוחלשים, יוזמות לקידום חוסן קהילתי ופרויקטים בתחום הכלכלה המעגלית, הפחתת כמות האשפה המועברת להטמנה והעלאת אחוזי המחזור

במקביל, הקבוצה דיווחה לאחרונה, כי התקשרה במזכר עקרונות עם שיכון ובינוי אנרגיה להקמת מתקן סולארי ברמת בקע, במסגרתו תרכוש 50% מהפרויקט - שמיועד לספק חשמל ירוק לכל אתרי הקבוצה ברחבי הארץ במשך 20 שנה. המהלך מהווה נדבך נוסף בהטמעת עקרונות קיימות באסטרטגיה העסקית של הקבוצה.

המחויבות הזו באה לידי ביטוי גם בפרויקטים קיימים. מגדל עזריאלי שרונה זכה לאחרונה להסמכת LEED V5 O+M ברמת פלטינום - ההסמכה הגבוהה ביותר בתקן הבינלאומי לבנייה ירוקה ותפעול בר-קיימא - והפך לפרויקט הראשון במזרח התיכון שזוכה להישג זה. המגדל עומד בסטנדרטים גבוהים ביותר של ניהול סביבתי, חיסכון באנרגיה ובמים, ניטור איכות אוויר ושותפות עם השוכרים והמבקרים. מגדל הספירלה, שנבנה בימים אלה, יהיה הראשון מסוגו בעולם שייבנה כולו מאלומיניום ממוחזר במהלך שצפוי להביא להפחתה של כ־86% בפליטות פחמן ביחס לשימוש באלומיניום חדש.

דנה עזריאלי, יו"ר הקבוצה מסרה: "כחברת נדל"ן שמעצבת את המרחב האורבני הישראלי, האחריות הסביבתית והחברתית הינה חלק בלתי נפרד מהליבה העסקית ומהחזון שלנו לעתיד. אנחנו מאמינים בציונות סביבתית - רעיון שמחבר בין בניין הארץ לבין שמירה על משאבי הסביבה למען הדורות הבאים. בהתאם, החלטות הפיתוח שאנחנו מקבלים ביחס לבניית הנכסים שלנו, חומרי הגלם שאנו עושים בהם שימוש ואופן ניהול הנכסים – מבוססות על תפיסת עולם שמשלבת השאת תשואה כלכלית בנוסף להשאת תשואה חברתית וקהילתית. ההצטרפות לדירוג מעלה וההישג המרשים שזכינו בו כבר בשנה הראשונה הם נקודת פתיחה עבור קבוצת עזריאלי. הם מעידים על הדרך שבחרנו - דרך של שקיפות, למידה והתחדשות מתמדת. אנחנו מחויבים להמשיך להציב לעצמנו רף גבוה, להתאים את עצמנו לאתגרים הסביבתיים והחברתיים, ולהוביל שינוי אמיתי מתוך תפיסה של אחריות, ערכים ונחישות."