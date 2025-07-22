11 שנים של מצוינות באחריות תאגידית

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ממשיכה לבסס את מעמדה מהמובילות בתחום האחריות התאגידית בישראל, וזכתה גם השנה בדירוג הגבוה ביותר "פלטינה +" במדד מעלה ESG. מדובר בשנה ה-11 ברציפות שבה הראל שומרת על הדירוג המרבי, הישג חסר תקדים בענף הביטוח.
בנוסף, קבוצת הראל קיבלה את הציון המקסימלי של חמישה כוכבים במדד הגיוון וההכללה, והייתה החברה הראשונה בענף הביטוח שהשתתפה בדירוג זה, עדות למחויבותה ליצירת סביבת עבודה מגוונת, שוויונית ומכילה.
דירוג מעלה נחשב לוותיק והמקיף ביותר בתחום האחריות התאגידית בישראל, ומבוסס על מדדים כמותיים ואיכותיים בתחומים כגון תרומה לקהילה, סביבת עבודה, איכות סביבה, אתיקה וממשל תאגידי.
קבוצת הראל, מהגדולות והמובילות בענף הביטוח והפיננסים בישראל, פועלת לאורך שנים לקידום תחום האחריות התאגידית כחלק מהתפיסה הניהולית הכוללת שלה. ההישגים במדד מעלה ESG משקפים את המחויבות העמוקה של הקבוצה להשפעה חיובית ומתמשכת על החברה והסביבה.
עדי צ'ובוטרו, מנהלת מחלקת תקשורת וקשרי חוץ: "קבוצת הראל גאה להמשיך ולהוביל זו השנה ה-11 ברציפות עם ציון פלטינה+ בדירוג מעלה, לצד קבלת הציון המרבי בתחום הגיוון וההכללה. הישג זה מעיד על המחויבות הבלתי מתפשרת שלנו לקידום ערכים חברתיים, סביבתיים ואתיים, במיוחד בימים אלה, המורכבים עבור החברה הישראלית. אנו מאמינים כי הצלחה עסקית יכולה וצריכה להתקיים לצד מחויבות חברתית, סביבתית ואתית".