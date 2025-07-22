לאחר שלאחרונה הגיעה לרוב דיירים, תבצע חברת מידר פרויקט פינוי בינוי ברחוב ביאליק 13 המעגל 37–39, רמת גן
הפרויקט, שיכלול פינוי של כ-33 דירות קיימות, עתיד לשנות מן היסוד את המרקם העירוני של האזור ולהעניק לתושבים סביבת מגורים מתקדמת, בטוחה ואיכותית יותר.
שני מבנים היסטוריים יישמרו כחלק מהחזון העירוני וישולבו בפרויקט כשטחי מסחר בהיקף של כ־520 מ"ר, במטרה לשמר את האופי המקומי ולחזק את החזית העירונית.
הפרויקט יתבסס על תמהיל דירות מגוון 3, 4- ו-5 חדרים לצד פנטהאוזים יוקרתיים – בתכנון מוקפד ובסטנדרטים גבוהים. הדירות מותאמות לצרכי משפחות צעירות, משפרי דיור ורוכשים המחפשים איכות חיים בלב האורבני.
הפרויקט ממוקם לאורך רחוב ביאליק, מהרחובות המרכזיים והתוססים בעיר, במרחק הליכה ממוסדות חינוך, מרכזי קניות, פארקים ותחבורה ציבורית ענפה – כולל תחנת מטרו עתידית.
את הדיירים בפרוייקט מייצג משרד הלפרט ושות'.
את החברה היזמית מייצג אביאל כהן ממשרד ש.פרידמן, אברמזון ושות', והאדריכל הינו אייל סנדרוביץ.
זאב גרינברג, סמנכ"ל חברת מידר:
"אנו גאים לקחת חלק בעיצוב המחר של רמת גן – דווקא עכשיו, כשמדינה שלמה מבקשת ביטחון, ודאות ואיכות חיים. אנחנו נכנסים לפרויקט הזה מתוך תחושת שליחות – להעניק לתושבים סביבת מגורים שמכבדת את ההיסטוריה, מתאימה למציאות של היום, ומכוונת קדימה."
חברת מידר היא חברת נדל"ן בניהולם של יחיאל פרוש, זאב גרינברג, דורון שניידר ושמריהו איידלמן לייזום וקידום פרויקטים בעיקר בתחום ההתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ, ובנוסף גם מחזיקה בכמה פרויקטים למסחר.