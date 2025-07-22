תיק אישי
דירוג חברות הגמל בישראל לפני נתח שוק - והעברות נטו בגמל: מור גמל מנצחת ביוני 2025

הצמיחה המטאורית של ''''מור גמל'''' לצמרת חברות הגמל בישראל - מור גמל עוקפת את הפניקס והופכת לחברת הגמל השלישית בענף, תוך שנים בודדות. מסכמת את חודש יוני במקום ראשון בגיוסים עם צבירה נטו של יותר מ 2+ מיליארד שקלים - ליגת FUNDER יוני 2025

 

 
מנכ״לי בתי ההשקעות והביטוח, צילום: ID-Taras-Vykhopen-Dreamstime.com2025 וקרדיטים בכתבהמנכ״לי בתי ההשקעות והביטוח, צילום: ID-Taras-Vykhopen-Dreamstime.com2025 וקרדיטים בכתבה
 
שנהב גולדברג
22/07/2025

בתמונה מימין למעלה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ; : ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר.

תעשיית הגמל בשיא חדש

לראשונה בתולדותיה, תעשיית הגמל חצתה את רף 900 מיליארד השקלים (המנוהלים בקופות גמל וקרנות השתלמות), כשהיקף הנכסים המנוהלים עמד בסוף יוני 2025 על 916 מיליארד ש"ח – זינוק משמעותי לעומת כ־850 מיליארד ש"ח בלבד בסוף שנת 2024.

הצמיחה המרשימה מגיעה על רקע צבירות נטו חיובייות של מעל 19 מיליארד שקלים מתחילת השנה, שוקי הון חזקים, ותשואות חיוביות כמעט לכל אורך המחצית הראשונה של השנה.

הכוחות בענף: בתי ההשקעות הגדולים מנהלים כיום את עיקר הכסף- כ־483 מיליארד ש"ח, לעומת כ־312 מיליארד ש"ח בלבד שמנוהלים על ידי חברות הביטוח הגדולות.

גיוסים נטו ביוני 2025: מור גמל ממשיכה להוביל את השוק

בראש הטבלה העברות נטו ביוני ניצבת מור גמל, שגייסה 1.758 מיליארד ש"ח נטו – ועוקפת את אנליסט שדי התרגלה להתמקם שם לאחרונה.

צמרת הגיוסים לחודש יוני:

דירוג חברה העברות נטו ביוני (מ' ש"ח)
1 מור גמל 1,758
2 אנליסט 1,185
3 מיטב 701
4 הפניקס 377
5 מגדל 266

החברות שאיבדו כספים נטו ביוני:

  • אלטשולר שחם עם פדיון נטו של 2.334 מיליארד ש"ח.

  • כלל, ילין לפידות, הראל ויתר הגופים סיימו את החודש עם גיוס שלילי.

סיכום המחצית: ינואר–יוני 2025 אנליסט מנצחת 

במבט שנתי מצטבר (ינואר עד יוני 2025), התמונה מתהפכת מעט:
אנליסט מובילה את שוק הגמל, למרות הירידה למקום השני ביוני, עם העברות נטו מצטברות של 8.266 מיליארד ש"ח – כמעט פי שניים מהמנהל הבא ברשימה.

צמרת הגיוסים למחצית הראשונה של השנה:

דירוג חברה העברות נטו (ינואר–יוני, מ' ש"ח)
1 אנליסט 8,266
2 מור גמל 4,643
3 מיטב 3,811
4 הפניקס 1,582
5 מגדל 1,418

ירידות מצטברות בולטות בינואר–יוני:

  • אלטשולר שחם איבד סכום גדול של 9.288 מיליארד ש"ח.

  • כלל עם ירידה של 2.298 מיליארד ש"ח.

  • הראל ויתר הגופים גם הם רשמו העברות שליליות.

 

מור גמל עוקפת את הפניקס – בזכות גיוסי ענק

בהתבסס על נתוני הצבירות נטו ביוני 2025 לבין דירוג החברות לפי נתח שוק, ניתן להבחין בכמה מגמות מעניינות על דירוג חברות הגמל לפי נתח השוק - המבוסס על היקף הנכסים הכולל המנוהל:

  • מור גמל, שגייסה ביוני (צבירה נטו )סכום נטו של 2.074 מיליארד ש"ח, הצליחה לעקוף את הפניקס בדירוג נתח השוק ולהתייצב במקום השלישי. 

    אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ"ל מור בית השקעות

    • למור גמל כעת 9.66% מנתח השוק מול 9.58% להפניקס.

    • בהינתן שמור גמל הוקמה בסוף 2018 לפני פחות מ 7 שנים ניתן לומר שזו יצירת ערך ענקית לבעלי המניות בזמן כל כך קצר!

אלטשולר שחם – עדיין ראשונים 

  • אלטשולר שחם עדיין מחזיקים בנתח השוק הגדול ביותר: 14.20%, עם היקף נכסים מנוהלים של 130 מיליארד ש"ח. זאת בזכות היקף הפקדות השני בגודלו בתעשייה.

  • עם זאת, ביוני נרשמו פדיונות, העברות נטו של 2.334 מיליארד ש"ח, ו-9.288 מיליארד ש"ח מתחילת השנה.

  • ההערכה היא שהמגמה תשתנה בשנה הבאה כאשר התשואות במערכות הדירוג השונות לטווחים של שלוש וחמש שנים יתאזנו מול המתחרים.

אנליסט – גיוסים גדולים אך עדיין מקום 7 בשוק

  • אנליסט, שדורגה ראשונה בהעברות נטו מתחילת השנה (8.266 מיליארד ש"ח), עדיין נמצאת במקום השביעי מבחינת נתח שוק – עם 7.43% בלבד.

  • לאחרונה ראש מחלקת המחקר והאנליזה של "אנליסט", שמעון אוליאל, עזב לטובת אלטשולר שחם

  • המשמעות: החברה בצמיחה מואצת, אך היא עדיין קטנה יחסית, ותידרש לשמר קצב גיוסים גבוה לאורך זמן כדי להתקרב למובילות השוק.

לדירוגים המלאים:

  העברות נטו (גיוסים) יוני 2025      
             
דירוג חברה מנהלת נכסים הפקדות משיכות העברות נטו צבירה נטו
1 מור גמל    88,528 522 206        1,758     2,074
2 אנליסט    68,034 403 156        1,185     1,431
3 מיטב  111,767 512 284           701        929
4 הפניקס    87,772 586 322           377        640
5 מגדל    41,034 276 159           266        383
6 מנורה    49,448 354 219            -29        106
  יתר הגופים  121,540 683 405          -120        157
7 הראל    71,327 541 266          -177          98
8 ילין לפידות    84,652 330 229          -195         -95
9 כלל    62,006 354 244          -376       -267
10 אלטשולר שחם  130,053 507 467       -2,334    -2,294
  סכום כולל  916,160 5066 2958        1,056     3,163
             
             
  העברות נטו (גיוסים) ינואר עד יוני 2025    
             
דירוג   נכסים הפקדות משיכות העברות נטו צבירה נטו
1 אנליסט    68,034 3013 863        8,266   10,416
2 מור גמל    88,528 3198 1936        4,643     5,905
3 מיטב  111,767 3065 1690        3,811     5,185
4 הפניקס    87,772 3528 1871        1,582     3,239
5 מגדל    41,034 1947 1021        1,418     2,344
6 ילין לפידות    84,652 2236 1306           726     1,656
7 מנורה    49,448 2198 1502          -142        554
  יתר הגופים  121,540 3976 2825          -767        384
8 הראל    71,327 3174 1719       -1,185        270
9 כלל    62,006 2140 1594       -2,298    -1,751
10 אלטשולר שחם  130,053 3311 3007       -9,288    -8,984
  סכום כולל  916,160 31786 19334        6,766   19,218
             
             
   דירוג החברות לפי נתח שוק           
דירוג חברה מנהלת נכסים נתח שוק      
1 אלטשולר שחם  130,053 14.20%      
2 מיטב  111,767 12.20%      
3 מור גמל    88,528 9.66%      
4 הפניקס    87,772 9.58%      
5 ילין לפידות    84,652 9.24%      
6 הראל    71,327 7.79%      
7 אנליסט    68,034 7.43%      
8 כלל    62,006 6.77%      
9 מנורה    49,448 5.40%      
10 מגדל    41,034 4.48%      
  יתר הגופים  121,540 13.27%      
  סכום כולל  916,160 100.00%      

 

 

 

