ברבעון הראשון הציגו חברות האשראי בישראל קפיצה של 43% מעמלות עסקאות מט"ח שהסתכמו ב-137 מיליון ש"ח, וכניסתה של פספורטכארד לתחום צפויה להכניס תחרות לשוק זה.
שיעור העמלות שמשלמים ישראלים בחו"ל נאמד ביותר מ-2.5 מיליארד ש"ח בשנה.
בנוסף, כרטיס פספורטכארד יהיה הראשון בעולם שיבצע החזר מע"מ באופן אוטומטי.
פספורטכארד, חברת ביטוחי הנסיעות לחו"ל והרילוקיישן הגדולה בישראל, מודיעה היום על השקת PassportCard Pay, הכרטיס שעושה מהפכה בשיטת התשלומים בחו"ל, ומביא לחיסכון של אלפי שקלים בממוצע למשפחה בעת החופשה בחו"ל.
שירות PassportCard Pay מושק במסגרת אישור שקיבלה חברת פספורטכארד מרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, שבזכותו מתאפשרת הרחבת השירותים שנותנת החברה למבוטחיה, גם לתשלומים בחו"ל באמצעות הכרטיס האדום של פספורטכארד.
ההודעה הזאת מגיעה על רקע הדיווחים בשבועות האחרונים של חברות האשראי אודות זינוק של 43% בהכנסות מעסקות מט"ח שהסתכמו ב-137 מיליון ש"ח, לעומת 96 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עם כניסת פספורטכארד לתחרות בתחום התשלומים בחו"ל.
בעת תשלום שיתבצע בכרטיס האדום של פספורטכארד, יכול המבוטח לדעת מה שיעור החיסכון שלו כתוצאה מהשימוש בכרטיס. כך לדוגמא ברכישה שבוצעה בתאילנד בסכום של 10,000 בהאט (כ-1,030 ש"ח) נחסכו 181 ש"ח בזכות השימוש ב-PassportCard Pay.
מסקר שערכה חברת פספורטכארד, עלה כי יותר מ-80% מהנוסעים לחו"ל אינם פונים לקבלת החזר מע"מ שיכול להגיע במדינות רבות ליותר מ-20%, כמו ביוון (24% החזר מע"מ), ואיטליה (22% החזר מע"מ). בתאילנד שהפכה בשנה האחרונה לפופולרית מאוד למטיילים ישראלים זכאים התיירים ל-7% החזר מע"מ.
אלון קצף, נשיא ומייסד פספורטכארד מסר: "עד היום התייר הישראלי שילם עמלות נשך. אנו גאים להפתיע את לקוחותינו הנאמנים ולאפשר להם הוזלה משמעותית של עלות החופשה בחו"ל. אנחנו מעוניינים לעשות בתחום התשלומים בחו"ל, את מה שעשינו בתחום ביטוחי הבריאות והנסיעות לחו"ל ולהביא ערכים של אמון ושקיפות גם בתחום זה. כרטיס פספורטכארד יהיה הראשון בעולם שיבצע החזרי מע"מ אוטומטיים בשווקים נבחרים, והראשון שיאפשר לתיירות הישראלית למקסם את כוחו של השקל מעבר לים. אנחנו גאים להוביל את השינוי הזה."
טבלת PassportCard Pay, קרדיט: באדיבות פספורטכארד