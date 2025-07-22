תיק אישי
דיסקונט זכה לציון ׳פלטינה +AAA׳ בדירוג מעלה ESG 2025

 

 
מימין לשמאל: מומו מהדב, מנכ״ל ארגון מעלה; אבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: גיא יחיאלימימין לשמאל: מומו מהדב, מנכ״ל ארגון מעלה; אבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: גיא יחיאלי
 
בנק דיסקונט
22/07/2025

ארגון 'מעלה' לאחריות תאגידית פרסם היום (ג') את דירוג מעלה ESG לשנת 2025 באירוע שהתקיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב במעמד בכירי המשק הישראלי. בנק דיסקונט זכה לציון 'פלטינה + AAA' – הניקוד הגבוה ביותר בדירוג מעלה לעסקים. הישג משמעותי נוסף הינו בדירוג הגיוון והכללה, בו זכה הבנק גם השנה לדירוג הגבוה ביותר – 5 כוכבים. את דיסקונט ייצג באירוע מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, וגורמים נוספים מהבנק.

הדירוג הינו תוצר של עשייה משמעותית ומייצג מסגרת חשיבה מתקדמת בעולם העסקי והפיננסי בתחום ה-ESG – סביבה, חברה וממשל תאגידי.

הזכייה של דיסקונט, בציון הגבוה ביותר, מהווה הכרה ציבורית לפעילות הבנק למען הקהילה, הלקוחות, העובדים, הספקים והסביבה והינה נדבך משמעותי ביישום אסטרטגיית ה-ESG של דיסקונט. זאת, כחלק ממחויבות הבנק להמשיך ולהוביל בעשייה חברתית-סביבתית, לצד המשך טיפוח תרבות ארגונית מכילה ומגוונת. 

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "אנו גאים בקבלת הדירוג הגבוה ביותר לו זכינו גם השנה. הדירוג הוא הוכחה לכך שבנקאות ערכית יוצרת השפעה אמיתית. נמשיך לפעול באחריות, בהגינות ועם מחויבות מתמשכת ליישום נחוש של אסטרטגיית ה-ESG של דיסקונט ולערכים המובילים אותנו למען הלקוחות, העובדים, הספקים והחברה כולה".

