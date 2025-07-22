דיסקונט זכה לציון ׳פלטינה +AAA׳ בדירוג מעלה ESG 2025

ארגון 'מעלה' לאחריות תאגידית פרסם היום (ג') את דירוג מעלה ESG לשנת 2025 באירוע שהתקיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב במעמד בכירי המשק הישראלי. בנק דיסקונט זכה לציון 'פלטינה + AAA' – הניקוד הגבוה ביותר בדירוג מעלה לעסקים. הישג משמעותי נוסף הינו בדירוג הגיוון והכללה, בו זכה הבנק גם השנה לדירוג הגבוה ביותר – 5 כוכבים. את דיסקונט ייצג באירוע מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, וגורמים נוספים מהבנק.
הדירוג הינו תוצר של עשייה משמעותית ומייצג מסגרת חשיבה מתקדמת בעולם העסקי והפיננסי בתחום ה-ESG – סביבה, חברה וממשל תאגידי.
הזכייה של דיסקונט, בציון הגבוה ביותר, מהווה הכרה ציבורית לפעילות הבנק למען הקהילה, הלקוחות, העובדים, הספקים והסביבה והינה נדבך משמעותי ביישום אסטרטגיית ה-ESG של דיסקונט. זאת, כחלק ממחויבות הבנק להמשיך ולהוביל בעשייה חברתית-סביבתית, לצד המשך טיפוח תרבות ארגונית מכילה ומגוונת.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "אנו גאים בקבלת הדירוג הגבוה ביותר לו זכינו גם השנה. הדירוג הוא הוכחה לכך שבנקאות ערכית יוצרת השפעה אמיתית. נמשיך לפעול באחריות, בהגינות ועם מחויבות מתמשכת ליישום נחוש של אסטרטגיית ה-ESG של דיסקונט ולערכים המובילים אותנו למען הלקוחות, העובדים, הספקים והחברה כולה".