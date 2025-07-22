לראשונה - 4 חברות פינטק קיבלו מהרשות לניירות ערך רשיון למתן שירותי תשלום

עו"ד ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך: "כמה מחברות הפינטק המובילות בעולם עשו היום צעד ראשון בשוק הישראלי. זאת הבעת אמון במשק הישראלי ובשורה של ממש לצרכן הישראלי. נמשיך לפעול להרחבת שירותי התשלום, להטמעת השימוש בהם בציבור ולקידום התחרות במערכת הבנקאית".
הרשות לניירות ערך הודיעה היום (ג') על הענקת רשיונות למתן שירותי תשלום ראשונים ל-4 חברות פינטק – רבולוט (Revolut), ראפיד, Mesh Payments ו-Airwallex. הרשיון מתיר לחברות, בין היתר, לנהל חשבון תשלום (ארנק דיגיטלי) כולל העברת משכורת, להנפיק כרטיסי חיוב ואמצעי תשלום מסוגים שונים, להעביר תשלומים בין לקוחות פרטיים לבתי עסק, להציע שירותי סליקה ועוד.
יו"ר רשות ניירות ערך, ספי זינגר, אמר עם הענקת הרשיונות: "מדובר בבשורה צרכנית שעתידה לשנות את פני המערכת הפיננסית ולחולל תחרות מול המערכת הבנקאית המסורתית, לטובת המשק והציבור הישראלי. חברות אלו הן מהמובילות בעולם בתחומן, ועל שולחן הרשות עוד עשרות בקשות רישיון אשר אנו מעריכים כי יוענקו בחודשים הקרובים. העובדה שחברות מהמובילות בעולם בתחומן בוחרות להיכנס לשוק המקומי היא הבעת אמון בצרכן הישראלי ובכלכלה הישראלית. קידום חברות התשלומים וחברות שירותי המידע ויצירת תחרות אמיתית למערכת הבנקאית הם בין מהמטרות האסטרטגיות של הרשות לניירות ערך. הענקת הרשיונותמצטרפת לצעדים נוספים שקידמה הרשות לניירות ערך בשנים האחרונות, כמו שכלול שוק הקרנות הכספיות, הצעת חוק הייעוץ הכללי והצעת חוק הברוקר-דילר".
ענבל פולק, מנהלת מחלקת השקעות ברשות לניירות ערך, אמרה: "הרשיונות לחברות הוענקו לאחר בחינה מעמיקה של עמידת החברות בקריטריונים מחמירים שנקבעו בחוק, בכללים ובהוראות מכוחו, בהם עמידה בדרישות מהימנות, עמידה בהוראות הון עצמי, קיומם של מנגנונים נאותים ומתקדמים לאבטחת מידע, ניהול סיכונים והגנת סייבר, וכן קבלת היתר שליטה לבעלי השליטה בחברות".
על החברות בעלות הרישיון יחולו, בין היתר, חובות לשמירת כספי לקוחותיהן, בנפרד מכספי החברה, לצד חובות בתחום הציות וניהול סיכונים ואיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לשם הבטחה שחברות אלה פועלות בהתאם לחוק תוך שמירה על עניין לקוחותיהן. בנוסף, יחולו עליהן חובות צרכניות הקבועות בחוק שירותי תשלום בדבר חוזה שירותי התשלום, הוראות גילוי נאות ואיסור הטעיה, הוראות בדבר אופן ביצוע פעולת תשלום או ביטולה, מניעת שימוש לרעה באמצעי תשלום ועוד.