אנשים בעלי עושר גבוה באזור המזרח התיכון ממשיכים לאמץ רמות סיכון גבוהות יותר ולגוון את תיק ההשקעות

דו"ח העושר ואורח החיים הגלובלי של יוליוס בר לשנת 2025 מתפרסם בנקודת מפנה עבור הכלכלה העולמית. על רקע האטה בצריכה הגלובלית, עלייה במתחים גיאופוליטיים וסכסוכי סחר צפויים, אנשים בעלי עושר גבוה (HNWIs) מתאימים את סדרי העדיפויות שלהם. אף כי איסוף הנתונים הושלם לפני שארצות הברית הכריזה על מכסי המגן החדשים שלה, ממצאינו עדיין מצביעים על שינוי בולט. לראשונה מאז הושק, דו"ח העושר ואורח החיים הגלובלי של יוליוס בר רשם ירידה של 2 אחוזים במונחי דולר אמריקאי, התפתחות מפתיעה בקטגוריה שלרוב עקפה את שיעור העלייה במחירים לצרכן הממוצע. בעוד ששירותים ירדו במתינות ב־0.2 אחוזים, מחירי המוצרים ירדו בשיעור ממוצע חד של 3.4 אחוזים.

כריסטיאן גאטיקר, ראש תחום המחקר ביוליוס בר, הגיב: "לאור חוסר הוודאות המתמשך, מתיחות הסחר והמכסים, ממצאינו מייצגים את הרגע האחרון של 'לפני' המצב הנוכחי, וסביר להניח שדו"ח העושר ואורח החיים של השנה הבאה יספק נקודת מבט מרתקת של 'אחרי'. דירוג הערים נשאר תחרותי מאוד. סינגפור שומרת על מעמדה כעיר היקרה ביותר לאנשים בעלי עושר גבוה ברחבי העולם, ואחריה לונדון שעולה למקום השני. הונג קונג משלימה את הפודיום במקום השלישי. עם זאת, קיימת תזוזה משמעותית במקומות אחרים, כאשר בנגקוק וטוקיו עולות כל אחת בשישה מקומות, ודובאי ממשיכה במגמת העלייה שלה.

ממצאים אזוריים

ערים באזור EMEA מופיעות שוב באופן בולט, כאשר הן מייצגות כעת יותר ממחצית מעשר הערים המובילות בעולם. לונדון מובילה את האזור, מטפסת למקום השני בעולם, בעוד שמונקו וציריך עולות שתיהן מקום אחד לרביעי ולחמישי בהתאמה. דובאי עלתה חמישה מקומות למקום השביעי, ומבססת את מעמדה כמתחרה רצינית בין מוקדי העושר המסורתיים. מילאנו ופרנקפורט שמרו על מקומן, בעוד פריז ירדה מעט בדירוג. יוהנסבורג נותרה בתחתית אף על פי שחלו עליות מחירים מסוימות. התפתחויות המחירים באזור EMEA היו מתונות באופן כללי, עם מחירים במטבע מקומי שנותרו יציבים או אף ירדו בערים כמו ציריך. העלייה הבולטת ביותר במחירים באזור נרשמה בפריז, שם עלויות הנסיעות והאירוח הובילו לעלייה שנתית של 5 אחוזים. עלויות החינוך הפרטי בלונדון זינקו גם כן, בשל שינויים רגולטוריים אחרונים.

סינגפור נותרת העיר היקרה ביותר בעולם, ומדגישה את חשיבותו המתמשכת של אזור APAC. באזור APAC נרשמו ירידות מחירים קלות בלבד של 1 אחוז בממוצע, מה שהופך אותו לאזור היציב ביותר השנה מבין כלל האזורים שנבחנו. מבחינת הדירוגים, בנגקוק וטוקיו עשו את הזינוקים הגדולים ביותר, כל אחת עלתה בשישה מקומות למקום ה־11 וה־17 בהתאמה. מנגד, שנגחאי ירדה מהמקום הרביעי לשישי.

באזור APAC, ההוצאות על מוצרים נותרות גבוהות, אף שהעדפות הצרכנים ממשיכות להתפתח. ראוי לציון שמחירי הטכנולוגיה צנחו בחדות (ירידה של 21.4 אחוזים), בעוד שטיסות במחלקת עסקים עלו ב־12.6 אחוזים. העושר הגובר של אוכלוסיית האנשים בעלי העושר הגבוה באזור APAC, בשילוב עם עניין גובר בבריאות, רווחה וחוויות, ממשיכים לעצב את דפוסי ההוצאות באזור.

ביבשת אמריקה, ניו יורק שומרת על מעמדה כעיר המובילה ביותר באזור (מקום 8 בעולם). מיאמי עלתה שני מקומות למקום ה־13 בעוד סאו פאולו ומקסיקו סיטי ירדו בדירוג. בעוד שמחירי המוצרים במונחי דולר אמריקאי ירדו בממוצע ברחבי אמריקה, האזור ראה כמה מהעליות החדות ביותר בטיסות מחלקת עסקים (עלייה של 39.3 אחוזים) ובסוויטות מלון (עלייה של 17.5 אחוזים). עליות אלה העלו באופן ניכר את עלויות הנסיעות והאירוח, שכעת יקרות ב־41 אחוזים מהממוצע העולמי. ראוי לציין כי העליות במחירים במטבע מקומי היו חדות הרבה יותר באמריקה הלטינית, שם חוו מקסיקו סיטי וסנטיאגו עליות של עד 16 אחוזים ו־15 אחוזים בהתאמה.

התפתחויות מחירים בולטות באינדקס

אינדקס 2025 משקף מגמות מתפצלות בין הקטגוריות. הירידה החדה ביותר במחירים נרשמה בתחום הטכנולוגיה (ירידה של 22.6 אחוזים), לאחר ירידת מחירים בפריטים כמו מחשבי מקבוק. מנגד, טיסות במחלקת עסקים חוו את העלייה החדה ביותר (עלייה של 18.2 אחוזים), בשל שינוי במודלים העסקיים של חברות תעופה, היצע מוגבל של מטוסים, וביקוש מתמשך לנסיעות פרימיום. גם עלויות החינוך הפרטי עלו באופן חד (עלייה של 5.1 אחוזים), במיוחד בלונדון בעקבות שינויי המע"מ של ממשלת בריטניה על שכר לימוד בבתי ספר פרטיים. שעונים רשמו עלייה של 5.6 אחוזים, המשקפת ביקוש מתמשך לדגמים נדירים באיכות השקעה.

ממצאי סקר אורח החיים

סקר אורח החיים של יוליוס בר, הנמצא כעת בשנתו הרביעית, מגלה שינויים עמוקים בגישות ובהתנהגויות של אנשים בעלי עושר גבוה ברחבי העולם. על רקע מתיחות גיאופוליטית גוברת ואי ודאות כלכלית, אנשים אמידים מאזנים יותר ויותר בין הרצון ליהנות מהחיים כיום לבין תכנון ארוך טווח לעתיד.

ממצא מרכזי השנה הוא המיקוד הכמעט אוניברסלי באריכות ימים. בין 87 אחוזים (צפון אמריקה) ל־100 אחוזים (APAC) מהמשיבים דיווחו על נקיטת צעדים פעילים להארכת תוחלת החיים – החל מאימוץ אורח חיים בריא יותר ועד חקירת התערבויות חדשניות כמו טיפולי גנים וטיפולים קריוגניים. במקביל, אריכות ימים פיננסית הפכה לדאגה קריטית לא פחות, כאשר רוב המשיבים מציינים כי ישנו את אסטרטגיות ניהול העושר שלהם אם תוחלת החיים תעלה.

יצירת עושר נותרת בעדיפות העליונה ברחבי העולם, אך שימור העושר צובר חשיבות, במיוחד באירופה ובצפון אמריקה, שם גישה שמרנית יותר להשקעות שולטת. לעומת זאת, אנשים בעלי עושר גבוה באזור APAC, המזרח התיכון ואמריקה הלטינית ממשיכים לאמץ רמות סיכון גבוהות יותר ולגוון את תיק ההשקעות בהתאם לערכים אישיים ולמגמות עולמיות מתפתחות.

באופן כללי, הדו"ח מאשר את המעבר המתמשך מצריכה חומרית לחוויות. בעוד שההוצאות על מוצרי יוקרה נחלשו, הביקוש לארוחות גורמה, נסיעות ייחודיות וחוויות מותאמות אישית נותר חזק. הדבר משקף התפתחות רחבה יותר באופן שבו אנשים בעלי עושר גבוה מגדירים יוקרה, תוך התמקדות גוברת באורח חיים, ברווחה ובחוויות משמעותיות על פני רכוש.