פאגאיה מודיעה על גיוס 450 מיליון דולר באגרות חוב

פאגאיה טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ: PGY) ("פאגאיה", "החברה") פאגאיה היא חברת טכנולוגיה פיננסית גלובלית, המפתחת תשתיות מבוססות AI עבור מוסדות פיננסיים, לצורך קבלת החלטות אשראי, ניהול סיכונים וגישה למקורות מימון, אשר הודיעה היום כי , היא מתכננת לגייס (בכפוף לתנאי השוק) אג"ח קונצרני בהיקף של שלכ-450 מיליון דולר, המיועדות לפירעון ב-2030, במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים אמריקאים ולמשקיעים זרים מחוץ לארה"ב.
פאגאיה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך מחזור חוב(ריפיננס) ופירעון מלא של קווי אשראי יקרים יותר. כמו כן, יתרת התקבולים ישמשו להוצאות נלוות לעסקה, צרכים פיננסים נוספים של החברה, ומימון עסקאות נוספות.
הריפיננסינג לחוב זה באמצעות הנפקת אג"ח לציבור המשקיעים, צפוי לייצר יתרונות מהותיים עבור פאגאיה, הן ברמת מבנה ההון והן בתפעול השוטף של החברה. המהלך מאפשר להפחית את עלות ההון, לבנות כרית נזילות חזקה, ולשפר את תזרים המזומנים של החברה.