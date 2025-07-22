דן אנד ברדסטריט קיימה את פורום Duns 100 השנתי של בכירי ענף המשפט בתחום דיני משפחה וירושה, בנוכחות עו"ד בן ציון פיגלסון, האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה במשרד המשפטים.
במסגרת הפורום דנו המשתתפים בנושאים הבוערים שעל סדר היום המקצועי ביניהם סמכות בית הדין הרבני לדון במזונות ילדים, מודל מוצע לפירוק שיתוף כפוי בנכסי ירושה נטושים, בוררות בדיני משפחה וירושה, דיני משפחה בינלאומיים ועוד.
שילה זברו וייס, מנהלת מחלקת DUNS100, צילום: ניב קנטור
עו"ד שילה זברו וייס, מנהלת מחלקת Duns 100 בדן אנד ברדסטריט: ״כגוף שמנטר מגמות ומדרג את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל, אנחנו רואים כיצד שגרת החירום משנה בהדרגה את שדה דיני המשפחה והירושה. מהשלכות הפסיקה החדשה על סמכות בתי הדין ועד לעלייה במקרים של ירושה לא מוסדרת. דווקא בתקופה של חוסר ודאות, עולה הצורך בחשיבה משפטית רחבה, מבוססת נתונים, שמעניקה כלים ברורים למשפחות ולעוסקים במלאכה."
בן ציון פיגלסון, האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה במשרד המשפטים, צילום: ניב קנטור
עו"ד בן ציון פיגלסון, האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה במשרד המשפטים: ״העשור האחרון בתחום הכשרות המשפטית מתאפיין בשינוי תפיסה עמוק בכל הנוגע לאדם שכשרותו המשפטית נגרעת, ובמרכזו עומד תיקון 18 לחוק. פיתחנו כלים חדשים המאפשרים לבני משפחה לתת הסכמה מדעת בשמו של בן המשפחה, ובמקום למנות אפוטרופוס ניתן היום לעשות שימוש בייפוי כוח מתמשך. הציבור כבר מבין את הכלי הזה, וכ-290 אלף אנשים בישראל חתמו על ייפוי כוח מתמשך.
במקביל, כ-12 אלף אנשים בישראל איבדו את כשרותם המשפטית, והצורך במענה מהיר ויעיל הוא קריטי. ב-8 באוגוסט ייכנס לתוקף תיקון 21 לחוק הכשרות המשפטית, רפורמה מקיפה שמטרתה לקצר תהליכים ולהקל על המשפחות. במסגרת השינוי, הסמכות לאישור החלטות מהותיות, כמו עסקאות של קטינים, תעבור לידי האפוטרופוס הכללי.
כ-7,000 תיקים יעברו לטיפולנו כבר באוגוסט, אנו ניגשים למשימה בחרדת קודש, ופועלים בכל הכלים שברשותנו כדי לבצע את התהליכים עם יעד ברור - קיצור משך הטיפול לפרק זמן של עד 60 יום״.