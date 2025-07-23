קרן חדשה: לראשונה בישראל - קרן מנוהלת בחשיפה לסקטור הביטוח הישראלי

איילון (4A) מניות ביטוח
איילון קרנות נאמנות שמחה להודיעה על הקמת קרן חדשה שתאפשר לראשונה בישראל חשיפה מנוהלת למניות סקטור חברות הביטוח בישראל.
* יחידות הקרן יוצעו לראשונה ב 28/07/25
התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 10.09.25
מס' נייר 5140983
דמי ניהול: 0.59%
מחיר קניה=מחיר פדיון. הקרן אינה משלמת עמלות בגין רכישה / מכירת ני"ע
סמנכ"ל איילון קרנות נאמנות אייל חיים:
"אנו באיילון קרנות נאמנות ממשיכים עם החדשנות ומנפיקים לראשונה בישראל קרן נאמנות המאפשרת חשיפה מנוהלת לסקטור הביטוח.
הקרן אינה משלמת עמלות, כך שמחיר הקנייה שווה למחיר הפדיון. דמי הניהול הינם 0.59% לשנה בלבד.
החברות בסקטור הביטוח המקומי נהנות מהריבית הגבוהה ,העלייה בפרמיות הביטוח וכל זאת לצד התייעלות תפעולית שלהערכתנו תימשך.
בסקטור שונות גדולה בין החברות שהגדולה בהן (הפניקס) נסחרת בשווי שוק של מעל 27 מיליארד ₪ בעוד ישנן חברות נסחרות במיליארדי ₪ בודדים ואף נמוך מזה.
הקרן מנוהלת ואינה מחויבת למשקולות המדד (לעומת קרן מחקה או קרן סל) מנהל ההשקעות יכול להפעיל שיקול דעת בחלוקת המניות בקרן.
הקרן מצטרפת למספר קרנות מנוהלות בסקטור הבנקאות והפיננסים בישראל שאנו מנהלים. אנו ממשיכים להאמין בכלכלה המקומית ובחוסנה"
(להערכת מנהל הקרן)
4– מעל 120% חשיפה למניות בערך מוחלט, A -עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין באמור לעיל הבטחה לתשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.