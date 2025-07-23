קרנות "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות" מעל 20%+ תשואה בשלוש שנים - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

בסה"כ, למרות הסיום המוזר והמבולבל, רוב היום היו עליות. וזה ניכר בתצוגת הקרנות: חיוב יומי: אשראי חוץ בנקאי, בנקים, וקרן מנייתית. חיוב חודשי: הביטוח ממשיך להיות האלוף בטווח הזה, כאשר בחיוב השנתי אנו מוצאים שוב את הבנקים עם קמצוץ ביטוח. בצד היורדות נמצא היום (22-07) את הנדל"ן למגורים ומניות הבנייה, כאשר שאר הטווחים נשארו כשהיו: חודשית: בנקים בבלעדיות, שנתית: דולר ואג"ח דולרי.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

התשואות היומית אומרות את הכול על מה שקרה היום בבורסה הישראלית, ובמיוחד בחלק המנייתי שלה. היה זה יום חיובי מאוד, רוב הזמן, כאשר פתיחת וול-סטריט הכניסה ויברציות לרגע ושינתה את הסיום לרוב המדדים והסקטורים. הקרנות של ה-20-80 קצת סבלו מזה, כאשר הקרן של אנליסט הצליחה להיות מובילה, בגלל העדכון המאוחר שלה (20-07), עם 0.19% מול ממוצע טבלה של 0.04% וממוצע קטגוריה של 0.03%. הקרן השנייה, עם העדכון המאוחר, היתה הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל וגם היא הניבה 0.17%. הרבה מעבר לממוצעים.

מתחילת החודש מצאנו את אי-בי-אי עד 3 שנים עם 1.38% מול 0.85% בשני הממוצעים ומתחילת השנה מובילה אילים עם 7.95% מול 7.04% ו-6.81%. בטווחים הארוכים יותר בולטות הקרן של פורסט (שנתית) עם 16.17% מול 13.79% ו-13.82% והקרן של אילים חוזרת אלינו בשלוש שנים עם 28.42% מול 24.19% ו-22.71%. הקרן של פורסט, וזו של ילין לפידות, הינן היקרות ביותר עם 0.95% דמי ניהול שנתיים. זאת, כאשר הקרן של אילים ממשיכה להיות הגדולה ביותר עם 2.492 מיליארדי שקלים. 4 קרנות הצליחו לגייס דו-ספרתית (הטובה הייתה אי-בי-אי עם 38.50 מיליונים) כאשר 4 אחרות פדו דו-ספרתית.

הבורסות

ארה"ב: נתוני הייצור של Richmond הגיעו עם 20- במקום ה 2- הצפוי (!). שוני די דרמטי. כמו כן, בנאומו היום, ג"רום פאוול, ראש הפדרל רזרב האמריקאי, לא שינה דבר מן התפיסה השלטת עד כה בבניין הפד בבירה, דהיינו, עקשנות סביב מדיניות קשוחה בריבית. מספרים של חולשה כמו זה של היום בבוקר פשוט לא מעניינים אותו כי חששותיו נמצאים ב"עתיד" (בתחום המכסים, חולשת הדולר, והגירעונות בתקציב).

כל זה גרם לירידה די חמורה בתחילת יום המסחר וזה הביא להשפעה השלילית על השוק המנייתי שלנו גם כן. אבל, לאט אך בטוח, השוק התייצב והחזיר עטרה תוך יומית ליושנה עם סגירה של שיא כל הזמנים חדש. עד מתי השוק ימרה את פי המציאות הכלכלית הנחלשת? לכל אחד מאיתנו תשובה זהה באיכות ובאמת שלה. ואל תחשבו שקובעי המדיניות באמת "יודעים" מה יקרה... הנה מספרי הסיום:





תל-אביב: כפי שהזכרתי לעיל, היה זה יום מעניין בבלבול שלו. השוק מרגיש שאנו מתקרבים לסיום מוצלח של העסקה החדשה כאשר אין בזה הטיה פוליטית אלא ראייה מפוכחת לגבי חוסר הוודאות והסביבה העוינת. עבור שוקי ההון, ירידה בסף האלימות, מוצדקת או לא, היא עניין חיובי כל עוד האלמנט האסטרטגי של התמונה הכוללת לא משתנה. וזה המצב כרגע כאשר כל הצדדים, חוץ מחמאס, אומר במפורש שהם מעוניינים בעסקה וב-60 ימי הפסקת האש הנלווים אליה.

וויטקוף בדרך לאזור וזה בהחלט סימן חיובי למי שרוצה באותה עסקה... אבל, סיום היום החיובי הופרע על ידי פתיחה שלילית רגעית, ששונתה, בוול-סטריט (ראו לעיל). בכל אופן, חוץ מהביומד (1.14%-) והמניות הקטנות (0.62%) לא ניתן לציין משהו מעורר השראה בסיום של יום שלישי זה. מספיק לציין את ת"א 35 – 0.04%, ואת ת"א 90 – 0.28%- כדי להבין את המצב לאשורו. פשוט מחכים לעובדה ולא לשמועה....

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-21-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני היה יום "רגיל" של תחילת שבוע מסחר בחו"ל, ויום מסחר מלא אצלנו. עבור כל מניות ת"א 35 ראינו מחזור "רגיל" של 1.405 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים עומדים גם הם בסטנדרד עם קניות של 460.3 מיליוני שקלים ומכירות של 314.3. נטו חיובי יפה של 146.0 מיליונים נובע מן המספרים הקשיחים. המניות שנמכרו הכי הרבה היו אלביט מערכות (9.4-) ומזרחי טפחות (14.4-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו טבע (29.0) ודיסקונט א (105.1).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



