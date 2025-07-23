תיק אישי
קרנות "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות" מעל 20%+ תשואה בשלוש שנים - סקירת בורסות יומית

יום של חיוב גדול, בגלל סיכויי עסקה משתפרים, שהתקלקל בסוף בגלל וול-סטריט. הפד ממשיך להיות קשוח ועקשן למרות כל נתוני המקרו המצביעים על האטה. רק מספרי שוק העבודה נשארו נר דולק של חוזק ועוצמה. עד מתי? כל יום נשאל ומתישהו נדע... זה הזמן לחזק את כללי ניהול הסיכונים וההגנות לקראת הימים שבהם נאמר: "למה לא עשינו הגנות כאשר הן היו זולות?"

 

 
סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstimeסקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
 
מערכת FUNDER
23/07/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

בסה"כ, למרות הסיום המוזר והמבולבל, רוב היום היו עליות. וזה ניכר בתצוגת הקרנות: חיוב יומי: אשראי חוץ בנקאי, בנקים, וקרן מנייתית. חיוב חודשי: הביטוח ממשיך להיות האלוף בטווח הזה, כאשר בחיוב השנתי אנו מוצאים שוב את הבנקים עם קמצוץ ביטוח. בצד היורדות נמצא היום (22-07) את הנדל"ן למגורים ומניות הבנייה, כאשר שאר הטווחים נשארו כשהיו: חודשית: בנקים בבלעדיות, שנתית: דולר ואג"ח דולרי.

 

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

שלוש שנים

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

אילים 20/80

אילים

-0.02%

0.81%

7.95%

15.87%

28.42%

0.69%

2,492.40

22-Jul

6.62

30.27

מור 20/80 מניות חו"ל

מור

0.17%

0.41%

6.04%

12.19%

26.48%

0.79%

1,265.00

21-Jul

3.73

1.47

FORES 20\80

פורסט

0.00%

0.74%

7.48%

16.17%

24.84%

0.95%

1,245.90

22-Jul

11.65

14.41

אושן יצירה 20/80

סיגמא

-0.03%

0.34%

4.72%

10.26%

21.03%

0.82%

1,090.70

22-Jul

8.60

-23.26

ילין לפידות 20/80

ילין לפידות

0.06%

0.98%

6.72%

13.14%

19.89%

0.95%

1,057.40

22-Jul

13.63

-10.21

מיטב 20/80

מיטב

0.00%

0.95%

7.49%

13.85%

21.94%

0.84%

1,024.50

22-Jul

9.61

-15.41

אנליסט 20/80

אנליסט

0.19%

1.18%

7.88%

15.44%

26.52%

0.84%

961.20

21-Jul

14.39

76.31

מור 20/80

מור

-0.01%

0.87%

7.47%

13.36%

24.13%

0.82%

850.50

22-Jul

9.45

5.83

אי.בי.אי. עד 3 שנים 20/80

אי.בי.אי

0.03%

1.38%

7.44%

13.76%

25.21%

0.79%

848.20

22-Jul

9.97

38.50

מגדל תיק 20/80

מגדל

-0.02%

0.84%

7.20%

13.88%

22.48%

0.79%

776.20

22-Jul

9.66

-11.15

ממוצע טבלה

 

0.04%

0.85%

7.04%

13.79%

24.19%

 

 

 

 

 

ממוצע קטגוריה

 

0.03%

0.85%

6.81%

13.82%

22.71%

 

 

 

 

 

 

התשואות היומית אומרות את הכול על מה שקרה היום בבורסה הישראלית, ובמיוחד בחלק המנייתי שלה. היה זה יום חיובי מאוד, רוב הזמן, כאשר פתיחת וול-סטריט הכניסה ויברציות לרגע ושינתה את הסיום לרוב המדדים והסקטורים. הקרנות של ה-20-80 קצת סבלו מזה, כאשר הקרן של אנליסט הצליחה להיות מובילה, בגלל העדכון המאוחר שלה (20-07), עם 0.19% מול ממוצע טבלה של 0.04% וממוצע קטגוריה של 0.03%. הקרן השנייה, עם העדכון המאוחר, היתה הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל וגם היא הניבה 0.17%. הרבה מעבר לממוצעים.

מתחילת החודש מצאנו את אי-בי-אי עד 3 שנים עם 1.38% מול 0.85% בשני הממוצעים ומתחילת השנה מובילה אילים עם 7.95% מול 7.04% ו-6.81%. בטווחים הארוכים יותר בולטות הקרן של פורסט (שנתית) עם 16.17% מול 13.79% ו-13.82% והקרן של אילים חוזרת אלינו בשלוש שנים עם 28.42% מול 24.19% ו-22.71%. הקרן של פורסט, וזו של ילין לפידות, הינן היקרות ביותר עם 0.95% דמי ניהול שנתיים. זאת, כאשר הקרן של אילים ממשיכה להיות הגדולה ביותר עם 2.492 מיליארדי שקלים. 4 קרנות הצליחו לגייס דו-ספרתית (הטובה הייתה אי-בי-אי עם 38.50 מיליונים) כאשר 4 אחרות פדו דו-ספרתית.

 

הבורסות

ארה"ב: נתוני הייצור של Richmond הגיעו עם 20- במקום ה 2- הצפוי (!).  שוני די דרמטי. כמו כן, בנאומו היום, ג"רום פאוול, ראש הפדרל רזרב האמריקאי, לא שינה דבר מן התפיסה השלטת עד כה בבניין הפד בבירה, דהיינו, עקשנות סביב מדיניות קשוחה בריבית. מספרים של חולשה כמו זה של היום בבוקר פשוט לא מעניינים אותו כי חששותיו נמצאים ב"עתיד" (בתחום המכסים, חולשת הדולר, והגירעונות בתקציב).

כל זה גרם לירידה די חמורה בתחילת יום המסחר וזה הביא להשפעה השלילית על השוק המנייתי שלנו גם כן. אבל, לאט אך בטוח, השוק התייצב והחזיר עטרה תוך יומית ליושנה עם סגירה של שיא כל הזמנים חדש. עד מתי השוק ימרה את פי המציאות הכלכלית הנחלשת? לכל אחד מאיתנו תשובה זהה באיכות ובאמת שלה. ואל תחשבו שקובעי המדיניות באמת "יודעים" מה יקרה... הנה מספרי הסיום:
 


תל-אביב: כפי שהזכרתי לעיל, היה זה יום מעניין בבלבול שלו. השוק מרגיש שאנו מתקרבים לסיום מוצלח של העסקה החדשה כאשר אין בזה הטיה פוליטית אלא ראייה מפוכחת לגבי חוסר הוודאות והסביבה העוינת. עבור שוקי ההון, ירידה בסף האלימות, מוצדקת או לא, היא עניין חיובי כל עוד האלמנט האסטרטגי של התמונה הכוללת לא משתנה. וזה המצב כרגע כאשר כל הצדדים, חוץ מחמאס, אומר במפורש שהם מעוניינים בעסקה וב-60 ימי הפסקת האש הנלווים אליה.

וויטקוף בדרך לאזור וזה בהחלט סימן חיובי למי שרוצה באותה עסקה... אבל, סיום היום החיובי הופרע על ידי פתיחה שלילית רגעית, ששונתה, בוול-סטריט (ראו לעיל). בכל אופן, חוץ מהביומד (1.14%-) והמניות הקטנות (0.62%) לא ניתן לציין משהו מעורר השראה בסיום של יום שלישי זה. מספיק לציין את ת"א 35 – 0.04%, ואת ת"א 90 – 0.28%- כדי להבין את המצב לאשורו. פשוט מחכים לעובדה ולא לשמועה....

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-21-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני היה יום "רגיל" של תחילת שבוע מסחר בחו"ל, ויום מסחר מלא אצלנו. עבור כל מניות ת"א 35 ראינו מחזור "רגיל" של 1.405 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים עומדים גם הם בסטנדרד עם קניות של 460.3 מיליוני שקלים ומכירות של 314.3. נטו חיובי יפה של 146.0 מיליונים נובע מן המספרים הקשיחים. המניות שנמכרו הכי הרבה היו אלביט מערכות (9.4-) ומזרחי טפחות (14.4-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו טבע (29.0) ודיסקונט א (105.1).

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי

0.73%

אזימוט מניות

0.68%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

0.65%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

הראל מחקה ת"א- ביטוח

12.16%

MTF מחקה ת"א - ביטוח

12.16%

אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח

12.13%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

147.36%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

144.75%

אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח

96.48%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

אי.בי.אי. מחקה אינדקס נדל"ן למגורים בישראל

-1.22%

הראל מחקה ת"א בנייה

-1.08%

קסם KTF ת"א- בנייה

-1.08%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

-3.33%

מיטב בנקים פי 3

-3.08%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

-3.04%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-22.56%

קסם אקטיב דולר פי 3

-21.25%

הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

-4.87%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

-0.04%

ת"א-35

0.04%

ת"א-90

-0.28%

ת"א גלובל-בלוטק

-0.07%

ת"א-SME60

0.62%

ת"א-פיננסים

0.32%

ת"א-נדל"ן

-0.23%

ת"א-מעלה

0.44%

ת"א-צמיחה

0.05%

ת"א בנקים-5

0.21%

 

 

ת"א-125

 

 

 

משק אנרגיה

5.01%

מלם תים

4.61%

אלקטריאון

4.29%

אל על

3.44%

מקס סטוק

3.20%

דלתא גליל

3.06%

הכשרת הישוב

2.78%

 

 

שוב אנרגיה

-4.29%

אאורה

-3.44%

טאואר

-3.33%

פריורטק

-3.16%

דלתא מותגים

-3.16%

רבוע נדלן

-3.10%

פלסאון תעשיות

-3.09%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

רימון

5.84%

אלקטריאון

4.29%

אפקון החזקות

3.33%

דיפלומט אחזקות

3.22%

מקס סטוק

3.20%

הכשרת הישוב

2.78%

מלם-תים אחזקות

13.32%

 

 

ליניאג תרפיוטיק

-3.25%

קווליטאו

-2.99%

רוטשטיין

-2.82%

קומפיוגן

-2.79%

תאת טכנו

-2.50%

חמת

-2.38%

קרדן נדלן

-2.37%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

זוז פאוור

44.89%

מלם-תים אחזקות

13.32%

קנדה גלובל

9.59%

טי.ג'י.איי

9.25%

לוינסקי עופר

8.48%

ווישור גלובלטק

5.93%

רימון

5.84%

 

 

וילק

-5.80%

ארבה רובוטיקס

-4.94%

אלוט

-4.45%

שוב אנרגיה

-4.29%

גולד

-4.08%

פלורי

-3.94%

מר

-3.80%

 


