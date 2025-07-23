לשכת סוכני הביטוח מרחיבה את פעילות מועדון הצרכנות "בטוח בשבילך"

במסגרת הרחבת המועדון, שעבר הליך מיתוג מחדש, יהיו בו כעת עשרות הטבות קבועות וייעודיות לסוכנים בתחום העסקי, המקצועי ותרבות הפנאי; אורן כהן, מנכ"ל ליסו"ב: "מדובר במועדון הצרכנות הטוב ביותר לעוסקים בענף הביטוח", אורון מכלוף, יו"ר הוועדה לקשרי סוכנים: "המועדון מחזק את מעמד הסוכן"

לשכת סוכני הביטוח מרחיבה את הפעילות של מועדון הצרכנות "בטוח בשבילך" המשותף לה ולחברת ישראכרט. המועדון, בו חברים כבר כיום אלפי סוכני ביטוח, יקבל חיזוק של עשרות הטבות אטרקטיביות שיהיו קבועות, משתלמות וייעודיות בתחום העסקי, המקצועי ותרבות הפנאי.

הרחבת פעילות המועדון היא צעד אסטרטגי משמעותי שמובילה הלשכה לטובת ציבור סוכני וסוכנות הביטוח בישראל. במסגרת זו, עבר המועדון "בטוח בשבילך" הליך מיתוג מחדש, ונבנו שיתופי פעולה עם עשרות חברות מסחריות מהגדולות והמובילות במשק. אלפי חברי המועדון, סוכנות וסוכני הביטוח ובני משפחותיהם, המחזיקים בכרטיס האשראי ייהנו כעת מעשרות הטבות חדשות, קבועות ברמה השנתית או שבועיות וחודשיות, במגוון רחב של תחומים שהתווספו כעת. "בטוח בשבילך" יתפקד ויתנהל כמועדון צרכנות ייחודי מתוך ראייה כוללת לרווחת סוכני הביטוח ובני משפחותיהם.

במסגרת ההטבות החדשות והקבועות במועדון: פטור מלא מדמי כרטיס באופן קבוע וללא הגבלת זמן, הטבות בנתב"ג (לבחירה) - כניסה לטרקלין דן ב-49 ₪ בלבד (עד פעמיים לת.ז עד 15.10.25) או כריך ושתייה חינם ברשת "לה פרינה", חבילת eSIM לחו"ל ללא עלות, 50% הנחה קבועה בעמלת עסקאות מט"ח ברכישות בחו"ל ובאתרים בינלאומיים, שירות TOPCASH - קאשבק על רכישות באתרים משתתפים בארץ ובעולם, מתנת הצטרפות בסך 100 ₪ לרכישה ברשתות אופנה, ספורט, בתי קפה, מוצרים לבית ועוד, הטבות Mastercard Day – בכל 10 לחודש (הנחות ייחודיות ברכישות אונליין בארץ ובחו"ל), ביטוח נסיעות לחו"ל – 5 ימי כיסוי חינם כולל שירותי Safe Travel, רופא דובר עברית וכיסוי הוצאות רפואיות עד 500$, 100 ₪ הנחה בביטוח רכב מקיף דרך ישראכרט סוכנות לביטוח, מגוון הנחות קבועות ומשתנות בתחומים מגוונים כמו מופעי תרבות ואירועי ספורט, נופש, מסעדות, אטרקציות, טיולים בארץ ועוד. בנוסף, חברי "בטוח בשבילך" ייהנו מהטבות משתנות, על בסיס שבועי או חודשי, ברשתות פוקס, קסטרו, קרפור, רמי לוי, ויקטורי, פיצה האט, וולט, משלוחה, למטייל, קאמרי, סינמה סיטי ועוד.

בלשכה מציינים כי היוזמה לשדרג ולהרחיב את פעילות המועדון נולדה מתוך הצורך להוקיר את ציבור הסוכנים והסוכנות בישראל – אלו שמובילים את הענף ופועלים יום ולילה לטובת הציבור הרחב כעת זוכים למעטפת שתיתן ערך ממשי גם ברמה האישית והמשפחתית. ההצטרפות למועדון הינה באמצעות כרטיס אשראי עסקי בינלאומי של ישראכרט המעניק שורה של הטבות עסקיות למחזיקים בו. בנוסף, הצטרפות למועדון תאפשר קבלת שורה הטבות מצד לשכת סוכני הביטוח בפן המקצועי והארגוני.

הרחבת המועדון המחודשת הינה יוזמה של נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק ומנכ"ל ליסו"ב החברה הכלכלית אורן כהן. את הליך הרחבת המועדון והמיתוג הוביל סו"ב אורון מכלוף שמכהן כיו"ר הוועדה לקשר סוכנים בלשכת סוכני הביטוח.

מנכ"ל ליסו"ב החברה הכלכלית, אורן כהן: "אנו גאים להמשיך ולהרחיב את כלל ממשקי הפעילות שלנו מול הסוכנות והסוכנים החברים בלשכה ובני משפחותיהם. הרחבת המועדון יהפוך אותו למועדון הצרכנות הטוב ביותר בישראל לעוסקים בענף הביטוח. ההטבות החדשות בתחום העסקי, המקצועי ותרבות הפנאי שוות הון לכל משפחה".

אורון מכלוף, יו"ר הוועדה לקשר סוכנים בלשכת סוכני הביטוח: "מועדון 'בטוח בשבילך' הוא לא רק מיזם צרכני – הוא הצהרה. סוכני הביטוח בישראל ייהנו מהטבות אמיתיות שיוזילו עבורם את ההוצאות. מדובר בצעד נוסף בחיזוק מעמד הסוכן והבעת הוקרה על פועלו. המטרה שלנו היא להמשיך ליזום, לקדם ולייצר ערך לסוכנים ולסוכנות, לא רק בזירה המקצועית אלא גם ברובד האישי".





הלוגו החדש של המועדון "בטוח בשבילך"