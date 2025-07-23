דירקטוריון נופר אנרגיה מודיע על מינוי של עמי לנדאו למנכ"ל החברה

קבוצת נופר אנרגיה מודיעה היום (ד') על מינויו של עמי לנדאו למנכ"ל החברה.
לנדאו, בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, מביא עמו ניסיון עשיר בתחום התשתיות, ההשקעות, והמימון, כמו גם בייזום והובלת מיזמי תשתיות בקנה מידה גדול בארץ ובעולם.
בשמונה השנים האחרונות כיהן כמנכ"ל אלייד (Allied) תשתיות, זרוע ההשקעות של קבוצת אלייד בתחום התשתיות, בהן הוביל בהצלחה הקמה, פיתוח ורכישה של פרויקטים וחברות תפעוליות בתחומי המים, התחבורה, האנרגיה והאקולוגיה בארץ ובעולם. במסגרת תפקידיו השונים אף הוביל פיתוח ורכישה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, תחנות כח ואגירה בארץ ובעולם, והפגין יכולות פיננסיות יוצאות דופן, לרבות ניהול סיכונים פיננסיים מורכבים ועבודה צמודה מול שון ההון המקומי והבינלאומי.
קודם לכן, שימש כמנכ"ל חטיבת הזכיינות בשיכון ובינוי במשך שבע שנים, שם יזם, הקים וניהל פרויקטי תשתית גדולים ומורכבים בישראל ובעולם. בנוסף, עבד במשך 13 שנים במשרד האוצר, בו כיהן בשורת תפקידי מפתח, בהם משנה לחשב הכללי, ראש חטיבת התשתיות וראש חטיבת המימון.
לנדאו מביא עמו יכולות ניהול גבוהות, היכרות מעמיקה עם תחום האנרגיה המתחדשת, ניסיון מוכח בעבודה מול שווקים בינלאומיים, רגולטורים ומשקיעים, וכן יכולות יוצאות דופן בהובלת תהליכים ארגוניים מורכבים.
הוא ייכנס לתפקידו עד ה-01 בפברואר 2026. עד לכניסתו לתפקיד, התפטר הבוקר (ד') יו"ר הדירקטוריון עופר ינאי מתפקידו והחל לכהן כממלא מקום המנכ"ל על מנת להוביל את הקבוצה בעת הקרובה. במסגרת זו, מונה חבר הדירקטוריון צבי לוין ליושב ראש במקום ינאי.
ינאי בירך על המינוי ואמר: "אני שמח על כניסתו של עמי לתפקיד מנכ"ל הקבוצה. עמי הוא עילוי וניצב בשורה הראשונה של המנכ"לים במשק, והוא בדיוק המנכ"ל שנופר צריכה כדי להמשיך לצמוח ולעבור לשלב הבא. ניסיונו הרב בתחום האנרגיה והתשתיות, יחד עם יכולותיו המוכחות בזירה הגלובלית והפיננסית, יהוו מנוע צמיחה משמעותי ויובילו את החברה להישגים חדשים. ברוך הבא עמי, יחד נעשה ונצליח."
עמי לנדאו מסר: "אני נרגש להצטרף לנופר אנרגיה ולנהל חברה עם פוטנציאל אדיר וצוות מצוין. אני שמח לעבוד יחד עם עופר ויחד נוביל את החברה לשלב הבא של צמיחה, נייצר שותפויות אסטרטגיות חדשות, ונמשיך להרחיב את פעילותנו בשווקים הבינלאומיים. אני מודה לדירקטוריון החברה על האמון ומוכן לאתגר הגדול שלפנינו."