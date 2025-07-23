אנליסטית eToro : "משקיעים פרטיים מנצלים ירידות בשוק וקונים כשהמחירים נמוכים"

משקיעים פרטיים מנצלים את התנודתיות בשוק וקונים כאשר המניות בירידה, כך עולה מהדו"ח הרבעוני Retail Investor Beat של פלטפורמת המסחר וההשקעות eToro. הדו"ח, המבוסס על סקר בקרב 10,000 משקיעים קמעונאיים ב-12 מדינות, מגלה כי 66% מהמשקיעים קונים כשהשוק בירידה: מתוכם - 6% קונים בכל ירידה, 22% כשהשוק יורד ב-5%-10%, 25% כשהוא יורד ב-11%-20%, ו-13% רק כאשר הוא צונח ביותר מ-20%.

"משקיעים פרטיים מנצלים ירידות בשוק על ידי קנייה במחירים נמוכים, ומראים גישה אסטרטגית לניצול תמחור שגוי בעיצומה של תנודתיות מוגברת", אמרה לאלה אקונר (Lale Akoner), אנליסטית השווקים הגלובליים של eToro. "הנתונים מראים ששני שלישים מהמשקיעים פועלים דווקא כשהשוק בירידה, ורבים מהם ממתינים לתיקונים משמעותיים לפני שהם נכנסים. זהו סימן ללקיחת סיכון מחושבת ולא לאופטימיות עיוורת.

"התאוששויות היסטוריות, כמו התיקון במדד דאו ג'ונס ב-2018 (ירידה של 19%) והנפילה במשבר הקורונה ב-2020 (ירידה של 37%), מזכירות לנו שתנודתיות יכולה להציע הזדמנות למי שמוכן להמתין ולהתבונן. מהלכים חכמים אלו ממשיכים לאתגר את התפיסה המיושנת שמשקיעים פרטיים הם 'כסף טיפש', ומדגישים את התחכום ההולך וגדל שלהם בשווקים הפיננסיים", הוסיפה אקונר.

עוד עולה מהסקר, כי רק 12% מהמשקיעים הפרטיים אמרו שכותרות חדשותיות משפיעות באופן משמעותי על החלטות ההשקעה שלהם, בעוד 40% אמרו שהחדשות משפיעות במידה מסוימת על הבחירות שלהם. 25% טענו שכותרות לא משפיעות באופן משמעותי על האסטרטגיות שלהם, ו-13% אמרו שהכותרות כלל לא משפיעות על החלטות ההשקעה שלהם.

כותרות חדשותיות מעוררות מגוון רגשות בקרב משקיעים. התגובה הפופולרית ביותר (31%) הייתה תחושת ערנות ובדיקה תכופה יותר של ההשקעות. חמישית (21%) מהמשיבים אמרו שהחדשות גורמות להם להרגיש חרדה ודאגה להשפעה האפשרית על ההשקעות שלהם, אך אותו שיעור (21%) דיווח על תחושת רוגע וביטחון באסטרטגיה ארוכת הטווח שלהם. רק 12% דיווחו על תחושת הצפה מהיקף המידע הרב.

אקונר הוסיפה: "כותרות עשויות להופיע במהירות ובכמות גדולה, אך זהו האופי - ולא עודף המידע - שמעניק למשקיע לטווח הארוך יתרון. הנתונים שלנו מראים מגוון רחב של תגובות רגשיות, אך יותר ממחצית מהמשקיעים הפרטיים נשארים ערניים, ניטרליים או רגועים מול הרעש החדשותי, מה שמעיד על יכולת הולכת וגדלה להבחין בין אות לרעש. בשנת 2025 קצב החדשות גבר – מהשינויים במדיניות הסחר ועד לשיאים בביטקוין - אך כך גם היכולת של המשקיע הפרטי להסתגל מבלי להגיב בתגובת יתר. זה משקף לא רק הבנה של הדינמיקה בשוק, אלא גם משמעת הולכת ומתפתחת".

"בתקופות של תנודתיות בשוק, משקיעים פרטיים מבחינים בשינויים בתדירות השיחות על השקעות בקרב החברים והמשפחה שלהם. בסך הכול, 29% מהנשאלים הבחינו בעלייה בשיחות הללו. מבט מקרוב על מגמות דוריות מגלה שהתופעה בולטת במיוחד בקרב דור Z ודור המילניום, עם 35% בכל קבוצה שציינו עלייה בשיחות. לעומת זאת, בקרב דור X ובייבי בומרס הנתונים עומדים על 27% ו-21% בהתאמה.

"תקופות של תנודתיות בשוק לרוב משמשות כזרזים למחשבה ולשיחה", הוסיפה אקונר. "הן מגבירות את המודעות המשותפת – לא רק לסיכון, אלא גם להזדמנות – ומובילות רבים לעסוק באופן פעיל יותר באמונות שלהם לגבי השקעות. הממצאים שלנו מראים שדור Z ודור המילניום, שגדלו בעידן שבו השקעות הן גם דיגיטליות וגם חברתיות, מחוברים במיוחד לכך. הפתיחות שלהם לדבר על שווקים משקפת שינוי תרבותי לעבר חשיבה פיננסית מתוך גישה מודעת, שנשענת על תיקוף של עמיתים. הנורמליזציה של השיחות הללו היא סימן לכך שמשקיעים צעירים רואים בשווקים הזדמנות לחקירה רצינית ומשותפת - ולא הימור".

