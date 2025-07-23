הבעת אמון של שוק ההון בחברת אב-גד

במסגרת השלב המוסדי, נהנתה החברה מביקושים ערים של מעל לכ- 161 מיליון שקל.
לאור הביקושים הגבוהים מצד גופים מובילים בשוק ההון, החברה בחרה לגייס כ- 93 מיליון שקל במחיר של 1006 ליחידה.
המשקף תשואה אפקטיבית של 6.89% ומרווח של 288 נקודות ללא חישוב רכיב האופציה.
אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת כי השלימה בהצלחה השלב המוסדי בגיוס אג"ח באמצעות סדרת אג"ח חדשה סדרה ד' וכתבי אופציה למניית אב-גד , סדרה 2. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של למעלה מכ- 161 מיליון שקל מתוכם בחרה אב-גד לגייס כ- 93 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 6.89% ומרווח של 288 נקודות מעל אג"ח ממשלתי עם מח"מ דומה ללא חישוב רכיב האופציה.
סדרה ד', הינה אג"ח שקלית במח"מ של כ- 3.5 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון ב- 3 תשלומים שווים המשולמים ב- 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2030-2028 ומשלמת ריבית של כ- 6.8%.
במסגרת הגיוס הציעה אב-גד למשקיעים חבילה של 1000 אג"ח מסדרה ד' ו -4 כתבי אופציה מסדרה 2 ללא תמורה . שווי הכלכלי של האופציה כ- 5.94 שקלים. מחיר מימוש האופציה 25 שקלים מועד מימוש עד 1 באוגוסט 2028 . שווי האופציות בחבילה 23.76 שקל.
את ההנפקה הובילה אקסטרא מייל חיתום בהשתתפות רוסאריו והאנטר קפיטל.
עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד: "גיוס ההון שהושלם אמש מהווה הבעת אמון משמעותית של שוק ההון באב-גד והוא נועד לאפשר לחברה להמשיך ולצמוח תוך ניצול הזדמנויות בשוק הנדל"ן המקומי לצד המשך פיתוח המלאי התכנוני המונה כיום מעל ל- 20 אלף יחידות דיור, בלמעלה מ- 90 פרוייקטים ברחבי הארץ, בשלבי קידום, תכנון וביצוע שונים. המלחמה עם איראן חידדה את העובדה שהוספת ממ"ד לדירה איננה מותרות ולהערכתנו, נוצרה הזדמנות בשוק להסיר חסמים להתחדשות עירונית וחברות שיערכו לכך, יוכלו לקדם פרוייקטים במהירות גדולה יותר."