משפחת המבורגר מכרה עוד 1% מאחזקותיה בהראל תמורת 200 מיליון שקל

הרוכשת היא כלל ביטוח. משפחת המבורגר תישאר לאחר המכירה עם אחזקות של 45.6% בחברה

 

 
משפחת המבורגר מכרה עוד 1% מאחזקותיה בהראל / תמונה: Dreamstimeמשפחת המבורגר מכרה עוד 1% מאחזקותיה בהראל / תמונה: Dreamstime
 
קרן מרדכי
23/07/2025

משפחת המבורגר ממשיכה לממש אחזקותיה בקבוצת הראל שעולה בשווי שלה כמו כל ענף הביטוח. הבוקר דיווחה החברה כי  ג.י.ן ייעוץ 2017, חברה פרטית בבעלות יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ואחותם נורית מנור, המחזיקה בשליטה בקבוצת הראל, מכרה אתמול כ-1% מאחזקותיה תמורת כ-200 מיליון שקל. הרוכשת היא קבוצת כלל השקעות ביטוח ופיננסים, שכנראה מאמינה בביצועים של קבוצת הראל. הרכישה בוצעה לפי כ-10,670 אגורות למניה, מחיר שמשקף הנחה של כ-1% על מחיר הנעילה אתמול. 

בדצמבר האחרון מימשה משפחת המבורגר כ-2.5% נוספים ממניותיהם בקבוצת הראל השקעות ביטוח ופיננסים, וזאת תמורת כ-250 מיליון שקלים, ולפי שווי של שכ-11 מיליון שקל. המכירה אתמול בוצעה לפי שווי כפול, של כ-22 מיליארד שקל, מה שמשקף הכפלת שוויה של קבוצת הראל בתוך כחצי שנה.

בעקבות המכירה אתמול ירדו אחזקות משפחת המבורגר בקבוצת הראל לכ-45.6% לאחר שבתחילת דצמבר 2024, החזיקו בה כ-48.89%. את העסקה הובילה לידר חיתום.
 

