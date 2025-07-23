גדות רוכשת את פעילות גרין אויל בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים

קבוצת גדות, מהחברות המובילות בישראל ובעולם בתחום הלוגיסטיקה הכימית והתעשייתית, מדווחת בימים אלו על רכישת פעילות מתקן מיחזור השמנים של גרין אויל. מהנהלת גדות נמסר כי הרכישה מהווה אבן דרך משמעותית ביישום האסטרטגיה של הקבוצה להרחבת פעילותה בתחומי הקיימות, האנרגיה והמעגליות התעשייתית.

מפעל גרין אויל, הפועלת מאז שנת 1997, מתמחה במחזור שמנים משומשים ובשיווק מוצרי אנרגיה. עד לאחרונה, היה המפעל בבעלותם המשותפת של מיכאל בוברוב וחתניו של בני שטיינמיץ, אשר בין היתר הגישו בקשה להיתר שליטה בבז"ן ולבסוף החליטו למכור את פעילות המפעל. לפי הערכות, מדובר בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים, המיועדת הן לרכישת הפעילות והן להשקעה נרחבת במפעל עצמו – לשם הרחבת יכולות המיחזור, הגדלת נפח הפעילות והוספת מוצרים חדשים.

מהנהלת גדות נמסר, כי שילובה של גרין אויל כחלק מהפעילות הקבוצתית של גדות הוא מהלך טבעי המחזק את שרשרת הערך של הקבוצה ומרחיב את סל הפתרונות התעשייתיים והלוגיסטיים שהיא מציעה ללקוחותיה תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של בטיחות, איכות וסביבה. עוד נמסר כי הרכישה בוצעה במהלך ינואר 2025 אולם רק בימים אלו המתקן מתחיל את פעילותו המסחרית לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים.

גרין אויל ממוקמת באזור התעשייה אריאל ועוסקת במיחזור יעיל ומפוקח של שמנים מינרלים משומשים תוך הפיכתם לחומרי גלם חדשים ולמוצרי אנרגיה, במודל של כלכלה מעגלית. פעילות המפעל משלבת יכולות טכנולוגיות מוכחות וידועות בשוק הפטרוכימי, לצד חדשנות ויכולות ייחודיות. מדובר בפעילות המהווה גם תרומה משמעותית לצמצום טביעת הרגל הפחמנית של תעשיית האנרגיה בישראל.

החברה בראשות המנכ"ל שחר איבשקובסקי, תמשיך לנהל את הפעילות מהאתר באריאל באמצעות צוות משותף של עובדים ישראלים ופלסטינים, אשר עובדים זה לצד זה כבר שנים רבות ומהווים דוגמה חיה לשיתוף פעולה, כבוד הדדי ומטרה משותפת.

שחר איבשקובסקי, מנכ"ל גרין אויל: "אנחנו נרגשים להצטרף למשפחת גדות ולהמשיך לפתח את תחום מיחזור השמנים כחלק מקבוצה מובילה בתעשייה. השילוב בין היכולות של גרין אויל לניסיון והעוצמה של קבוצת גדות פותח בפנינו הזדמנויות חדשות להרחיב את הפעילות, לייעל תהליכים ולתת ערך מוסף ללקוחות ולסביבה גם יחד."

עופר לינצ’בסקי, מנכ”ל קבוצת גדות: "זהו צעד חשוב נוסף באסטרטגיה שלנו להרחבת הפעילות בתחומי האנרגיה והקיימות. אנו רואים בחיבור הזה לא רק חיזוק תפעולי, אלא גם מנוע להשפעה חיובית על תעשיית האנרגיה בישראל. יחד נוכל להציע פתרונות מתקדמים יותר, אחראיים יותר ובעיקר כאלו שמביטים קדימה. הצעד הזה משתלב במהלך רחב יותר של הקבוצה להעמקת פעילותה בתחומים בעלי ערך מוסף, לא רק מבחינה עסקית, אלא גם סביבתית וציבורית. בזכות שילוב יכולות בין תשתיות לוגיסטיות מתקדמות, ידע תעשייתי רב-שנים ופתרונות מעולם הקיימות, קבוצת גדות ממשיכה לפעול לקידום חדשנות אחראית – כבסיס לשירות איכותי, לתרומה למשק ולחיזוק מעמדה כמובילה בתחומה."





צילום: אלכס קפלן