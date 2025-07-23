לבדוק את החיסכון בעסקאות במטבע זר – עוד לפני הרכישה - באפליקציה של אלטשולר שחם

עם 0% עמלות המרה ופיצ'ר חכם חדש – אפליקציית LAYA עוזרת לכם לדעת בדיוק כמה תחסכו בעסקאות במט"ח

אפליקציית התשלומים הדיגיטליים של LAYA מבית אלטשולר שחם משיקה פיצ’ר חדש שמיועד לאפשר למשתמשים לקבל מידע מדויק ומידי על החיסכון האפשרי בהמרת מטבעות חוץ. מדובר במחשבון המרה בזמן אמת, המאפשר לחשב באופן שקוף את שווי העסקה במטבע היעד ואת עלות ההמרה בשקלים, לצד חישוב ההפרש לעומת תשלומים רגילים בכרטיס אשראי.

השקת המחשבון מגיעה על רקע גידול של כ-30 אלף הורודות אורגניות של אפליקציה בקרב מטיילים ישראלים ובעקבות ההבנה כי אין מספיק מודעות לעמלות ההמרה החבויות הנהוגות בכרטיסי אשראי ובפתרונות מסורתיים. באמצעות הפיצ’ר החדש, המשתמש יכול להזין סכום במטבע זר ולקבל מיד את עלותו המדויקת בשקלים, בהתבסס על שער רציף ועדכני וללא רכיבים נסתרים.

המחשבון החדש משתלב באחד מיתרונות הליבה של LAYA: האפשרות לטעון מראש את הכרטיס שבחשבון ה-LAYA בתשעה מטבעות שונים בהם דולר, אירו, ליש"ט, ין יפני, באט תאילנדי ופסו מקסיקני, לתשלום דרך הסמארטפון או באמצעות כרטיס פיזי. בניגוד למודלים מקובלים בהם מתבצעת המרה כפולה (משקל לדולר, ולאחר מכן למטבע אקזוטי), המודל של LAYA נועד לצמצם עלויות ולהימנע מעמלות חבויות שיכולות להגיע עד גובה 5%. בנוסף, האפליקציה מאפשרת לרשום הוצאות משותפות בטיולים, לחלק תשלומים בין חברי קבוצה בצורה פשוטה וללא חישובים מיותרים.

LAYA היא חברה ישראלית שנולדה מתוך הבנה עמוקה של ההרגלים, הצרכים והאתגרים של המטייל הישראלי. השירות כולו בעברית, התמיכה מותאמת לקהל המקומי והשירות מכוון להמרות שבין שקל למטבעות זרים, תוך היכרות עם הרגולציה הישראלית והיכולת לספק מענה מדויק ואמין. המטרה של LAYA היא לאפשר למשתמשים לחסוך לא רק כסף אלא גם זמן והתעסקות. האפליקציה של LAYA, שנמצאת תחת שליטה של אלטשולר שחם ומנוהלת על ידי יותם רייפ-דשא ואור גולדשטיין, זמינה להורדה ללא תשלום וללא דמי ניהול.

יותם רייפ-דשא, מייסד שותף ומנכ"ל LAYA: "רובנו לא באמת יודעים כמה אנחנו משלמים על המרת מט"ח ורצינו לשנות את זה, ולאפשר לאנשים להבין בדיוק איפה הם חוסכים וגם מתי לא. המחשבון מציג את הנתונים בצורה ברורה, כולל מצבים שבהם ההמרה פחות משתלמת. אין צורך לטעון מראש את הכרטיס כדי לצפות בגובה העמלה, אפשר לראות את החישוב בזמן אמת ורק אחר כך להחליט אם לבצע את ההמרה או לוותר. הכול שקוף, פשוט ונגיש".