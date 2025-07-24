כלל ביטוח במקום ראשון במדד שביעות רצון סוכני הביטוח בנושא ביטוחי בריאות וסיעוד

לשכת סוכני הביטוח ערכה סקר שביעות רצון בקרב 547 סוכנות וסוכני ביטוח העוסקים בביטוחי בריאות, נסיעות לחו"ל ושירות רפואי. הסקר נערך במהלך חודש יולי ע"י מכון "מאגר מוחות" והוצג היום (ד') ע"י סו"ב חגי לנצט, במסגרת ועידת הבריאות והפיננסים השנתית של הלשכה.
מתוצאות הסקר עולה כי כלל זכתה במקום הראשון במדד שביעות הרצון בנושא ביטוחי בריאות וסיעוד עם ציון 78. לאחריה הפניקס (76), מגדל (75), מנורה מבטחים (75) והראל (75).
כלל דורגה במקום הראשון ב-3 מדדים: הוגנות, סילוק וזמן טיפול בתביעות (83); שירות וזמינות לסוכן (85); מערך החיתום (82).
מגדל דורגה במקום הראשון ב-2 מדדים: הוגנות העמלות (81); הימנעות מפעילות ישירה המתחרה בסוכן (77).
מנורה דורגה ראשונה ב-2 מדדים: היקף ואיכות רשימת רופאי ההסדר (81); הדרכות ועדכונים (83).
הפניקס דורגה במקום הראשון במדד: ערך מוסף וייחודיות במוצרי החברה (66).
מגדל דורגה במקום האחרון בב-3 מדדים: מערך החיתום (74); ערך מוסף וייחודיות במוצרי החברה (60); היקף ואיכות רשימת רופאי ההסדר (74).
מנורה דורגה במקום האחרון ב-2 מדדים: הוגנות, סילוק וזמן טיפול בתביעות (75); הימנעות מפעילות ישירה המתחרה בסוכן (61).
הפניקס דורגה במקום האחרון ב-2 מדדים: שירות וזמינות לסוכן (79); הדרכות ועדכונים (74).
הראל דורגה אחרונה במדד: הוגנות העמלות (73).
בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל, פספורטכארד זכתה במקום הראשון עם ציון 92, ולאחריה הראל (88) והפניקס (87).
עוד בחן הסקר את שביעות רצון הסוכנים מחברות שירות רפואי פנימיות וחברות שירות רפואי חיצוניות. בקרב החברות החיצוניות, מדיהו זכתה במקום הראשון עם ציון 89 ולאחריה מיי דוקטור (85).
בקרב החברות הפנימיות הציונים נמוכים יותר משמעותית - בי וול דורגה במקום הראשון עם ציון 74, ולאחריה ביקור רופא (65), פמי (50) וטראגט קר (50).
חשיבותם של מרכיבים בעבודת הסוכן מול חברת הביטוח
סוכני הביטוח דירגו את חשיבות המרכיבים השונים בעבודתם מול חברות הביטוח – הוגנות וסילוק וזמן טיפול בתביעות (51%), שירות (45%), הוגנות העמלות (24%), הימנעות מפעילות ישירה המתחרה בסוכן (22%), מערך החיתום (18%), ערך מוסף וייחודיות במוצרי החברה (13%), היקף ואיכות רשימת רופאי ההסדר (12%) והדרכות (7%).
מ"מ יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח סו"ב חגי לנצט: "אני מודה למאות הסוכנים שהצביעו ודירגו את החברות. כולי תקווה שהמבטחות ישכילו מתוצאות הסקר ויאתגרו את עצמן לשנה הבאה. מממצאי הסקר נכחנו לדעת כי סוכן הביטוח הוא אובייקטיבי בהכרח ומוטה לטובת הלקוח. נושא העמלות הינו בחשיבות שולית של פחות מרבע ( 24%), בעוד נושאי הוגנות התביעות והשירות לסוכן בחשיבות מצרפית של כמחצית (48%). בנוסף מסתמנת מגמה מדאיגה של פיחות במספרי מנתחי ההסכם, אנו מבטיחים לעקוב בנושא מהותי זה.
"אני מודה לוועדת ההיגוי שהוקמה לראשונה לצורך סקר זה, בראשות מ"מ נשיא הלשכה סו"ב מיכל וינצר וליו"רית ועדת הבריאות סו"ב נחמה גולדווסר, כאשר בכוחות משותפים הצלחנו בתקופה מאתגרת זו להמשיך את המסורת של סקר הבריאות השנתי".