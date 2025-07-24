המניות ש"משתוללות" לטובה - סקירת בורסות יומית

‏

קצת קשה לא להיות מונוטוני בסיקור הבורסאי אצלנו. אבל, טוב שזה בגלל שהחיוב שולט ולא ההיפך... יום נפלא נוסף, והקרנות? הנה מה הן עשו: חיוב יומי-חודשי: ביטוח בבלעדיות (!! נראה שהביטוח החליף את הבנקים בהתלהבות של הקונים...). חיוב שנתי: בנקים וקצת ביטוח. בחלק היורד של השוק נציין: יומית: דולר ואג"ח דולרי, חודשית: דולר ובנקים, ושנתית? דולר ואג"ח קונצרני דולרי.

ארה"ב: לעיתים, קשה להבין את שקורה, כאשר הקשרים הטבעיים בין הנכסים נשברים. מה הייתם אומרים אם היינו שואלים על הקשר הזה: האם מלאי האנרגיה צריך לרדת יותר או פחות כאשר יש סימנים של מיתון? מטבע הדברים היינו נוטים לחשוב שהמלאי יירד פחות, עקב הפעילות הכלכלית הקטנה יותר... והנה, היום (23-07) קרה ההיפך... עוד נתון קשה בתחום הנדל"ן (3.93 מיליוני בתים קיימים נמכרו מול צפי של 4 מיליון) דחף עוד קצת את מסמר המיתון. אבל, באופן מפתיע, המלאיים של הנפט ירדו ב-3.2- מיליוני חביות כאשר הצפי היה לירידה של 1.4- בלבד...

יותר מזה: למרות הירידה הגדולה במלאי, מחיר הנפט לא זז כמעט עם ירידה של 0.08%- (65.25$). כל זה די מבלבל אלא אם כן (וזה ההסבר היחיד...) המחיר של הזהב השחור משקף את הביקוש העתידי ולא זה של המגמה הנוכחית. למשל: בגלל הצפי לאספקה גדולה מאוד מחידוש הקידוחים השונים שממשל ביידן סגר וממשל טראמפ אפשר מחדש. מכל הסיפור הזה, שוק המניות ממשיך לנוע באינרציה החיובית הרגילה שלו קדימה, וזאת בניגוד לתחזיות המתווספות יומית לגבי Armageddon בלתי נמנע קרב ובא... אגב, היום (23-07), השוק הכללי (S&P500) עלה יותר מאשר הנסדק, וזו אזהרה מסוג מסוים... סוף היום היה כך:





תל-אביב: מניות הביטוח "משתוללות" לטובה (מגדל וכלל טסו ראו מטה) והבנקים ירדו ממעמדן העליון לאחרונה. ככל שסיכויי עסקת החטופים והפסקת האש גדלים, כך ממשיכה המגמה החיובית להיות אסרטיבית. היום (23-07) היה דוגמה של יום אסרטיבי כזה. כל הסקטורים היו ירוקים, כאשר המדדים הגדולים עלו יותר מאחוז: ת"א 35: 1.09%, ת"א 90: 1.38%. הסקטורים לא היו הרבה פחות טובים: פיננסים: 1.67%, נדל"ן: 1.24%, בנקים: 0.33%, ביומד: 1.25%, טכנולוגיה: 0.94%.

בנוסף, המניות הקטנות עלו גם הן בצורה יפה: 0.92% כאשר זה ממשיך מגמה יפה במיוחד של מה שקרה בסקטור הזה כבר הרבה זמן. הנה גרף של השנה האחרונה של אותו מדד sme60המייצג את אותו תחום מנייתי:





המהלך העולה מאז אפריל די מובן עד תחילת הקיץ אבל למה התחום כל כך משתפר מאז (935-1072-1126)? אחרי הכול, ולמרות כל האופטימיות שיש לנו לגבי הטווח הרחוק לגבי המשק והסביבה הנוחה יותר גיאו-פוליטית, המניות הקטנות הינן המניות הנפגעות ביותר משני גורמים מיידיים: הריבית הגבוהה מדי של בנק ישראל, והמיתון הקשה בסקטורים כמו התיירות, המסעדנות, הבנייה, וכו... אז איך הסקטור הזה מצליח להתגבר על המועקה שהייתה צריכה מנת חלקו ולעולת כל כך הרבה? התשובה נמצאת בזמינות ובנזילות של השוק בזירה זו.

למרות שהמקרו, ולעיתים גם המיקרו שלהן, לא כל כך מזהיר, רוב המניות המונפקות נמצאות בידי בעלי השליטה. וכאשר ישנו ביקוש קטן (נניח לצורך גיוון תיקים) זה פשוט מתרגם לתנועה חדה למדי עם מחזורים נמוכים יחסית. עניין זה נמצא בצורה מדורגת בכל רמות המניות: ביקוש ממוצע יזיז מעט מאוד מניות ת"א 35, יותר את מניות ת"א 90 והרבה יותר את אלו שנמצאות בזירת היתר. עכשיו שכל הבורסה "חמה" אין ספק שזה מייצר את המהלך היפה והגדול שלפנינו, למרות המכשולים האובייקטיביים.

עבור ה-22-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אין הרבה מה לדווח חוץ ממה שכבר נאמר בימים האחרונים: זוהי תקופה של ימים "רגילים". עבור כל מניות ת"א 35, קיבלנו מחזור כללי של 1.530 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים היו גם הם "נורמאליים" חוץ מאשר בקניות...: קניות: 624.1, מכירות: 352.6, נטו: 271.4 מיליוני שקלים (!). מה קרה? שום דבר לא מיוחד בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו: מזרי טפחות (2.6-), מליסרון (3.5-). אבל בין הנקנות? 7 מניות נקנו נטו ביותר מ-10 מיליוני שקלים (!) כאשר טבע (38.2), פועלים (47.5) ו-לאומי (60.7) היו הטובות ביותר. דווקא עכשיו קונים סחורה? מעניין...

