באטמ מוכרת פעילויות

באטמ, ספקית עולמית של תשתיות רשת מתקדמות, אבטחת סייבר וטכנולוגיות דיאגנוסטיקה מודיעה על מכירת שלוש מפעילויותיה שאינן עסקי ליבה, כאשר הקבוצה ממשיכה ליישם את האסטרטגיה שלה ליציאה מפעילויות אלו ולהתמקד בחוזקות הליבה שלה - רשתות, סייבר ודיאגנוסטיקה. כמו כן, הקבוצה מודיעה על מועד פרסום תוצאות כספיות לששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025.

ביצוע אסטרטגי - מכירת עסקים שאינם בליבת הפעילות

ב-30 ביוני 2025, מכרה הקבוצה שתיים מפעילויותיה שאינן עסקי ליבה, דהיינו Celitron, עסקי האקו-מד שלה בהונגריה, ו-Zer Laboratories, מעבדה המנהלת בדיקות אבחון טרום לידתיות צד שלישי בישראל. הפעילויות היו הפסדיות במשך מספר שנים ועסקי האקו-מד סווגו מוקדם יותר השנה כפעילות מופסקת לצורך הדיווח הכספי של הקבוצה.

הקבוצה הכינה את הפעילויות למכירה והתכוונה לסגור אותן, כדי לשמר את מקורות המזומנים של הקבוצה, אם לא תתבצע מכירה במהלך 2025. על ידי הבטחת מכירת הפעילויות, הקבוצה תפחית משמעותית את עלויותיה והתחייבויותיה השוטפות הקשורות לפעילויות אלו. הקבוצה קיבלה גם סך של כ-383 אלף דולר במזומן בתמורה למימוש הפעילויות.

בנוסף, כפי דווח ב-5 במרץ 2025, החברה מתכבדת לאשר כי הושלמה מכירת חברת הבת Progenetics בסוף המחצית הראשונה של 2025, עבור תמורת כוללת של 2 מיליון דולר עבור החזקתה (51%).

הודעה על התוצאות לחציון השני של 2025:

הקבוצה מודיעה כי תפרסם את תוצאותיה לששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025 ביום שני, 18 באוגוסט 2025. מוטי נגר, מנכ"ל, וליאור מיילס, סמנכ״ל הכספים, יארחו וובינר למשקיעים ואנליסטים ביום חמישי, 21 באוגוסט, בשעה 13:00 (שעון בריטניה).

מוטי נגר, מנכ"ל BATM, מסר כי, "במהלך המחצית הראשונה של 2025, עבדנו במרץ כדי להבטיח את מכירתן של שלוש פעילויות שאינן עסקי הליבה שלנו, לצד נקיטת פעולות להנעת צמיחה בפעילויות הליבה שלנו. זהו חלק מרכזי באסטרטגיה שלנו להפוך לקבוצה ממוקדת הכוללת את BATM Networks, BATM Cyber ו-BATM Diagnostics. אנו ממשיכים לפעול למימוש פעילויות נוספות וכן הזדמנויות מיזוג ורכישה שיאפשרו לנו להאיץ את הצמיחה בחטיבות הליבה שלנו. אנו מצפים לעדכן את השוק על התקדמותנו בבוא העת."