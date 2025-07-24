אקונרג׳י: רכישת חלקה של קרן RGREEN

אקונרג'י אנגליה (מוחזקת בשיעור 75.24% ע"י החברה) רוכשת את חלקה של קרן RGREEN בפרויקט Parau שברומניה תמורת כ- 26.32 מיליון אירו אשר ישולמו ב-3 תשלומים

עם השלמת הרכישה, פרויקט Parau יהיה בבעלותה המלאה של אקונרג'י אנגליה וכפועל יוצא מכך, עתיד להירשם בדוחות הרבעון השלישי לשנת 2025, רווח הון של כ- 12 מיליון אירו

פרויקט Parau שהינו פרויקט PV בהספק של 92 מגה וואט, חובר לרשת החשמל לפני כשנה וחצי בכוונת החברה להוסיף לו מרכיב אגירה באמצעות סוללות (BESS) לפרויקט אישור חיבור לרשת עבור האגירה והיתר בניה צפוי להתקבל בשבועות הקרובים – החברה צופה שמרכיב האגירה יחובר לרשת החשמל במהלך הרבעון הראשון לשנת 2026 וההשקעה הצפויה בגין תוספת האגירה הינה כ- 19 מיליון אירו.

השקעה נוספת זו הינה מעבר לתקופת ההשקעה של קרן RGREEN ולפיכך הקרן נאלצת למכור את אחזקתה.

תוצאות חזויות של פרויקט Parau לתקופה של 5 שנות הפעלה ראשונות לאחר הוספת מרכיב האגירה: הכנסות של כ- 18 מיליון אירו ו- EBITDA של כ- 14.3 מיליון אירו (מייצג תשואה לא ממונפת צפויה של EBITDA לגובה השקעה של מעל 15%).

יוזכר כי החברה רואה בתחום האגירה, מנוע צמיחה אסטרטגי ובכוונתה להגדיל את פורטפוליו פרויקטי האגירה שבבעלותה בשנים הקרובות, בדגש על הוספת מרכיב אגירה לכל פרויקט PV ברומניה, ככל שמתאפשר

אייל פודהורצר, מייסד שותף ומנכ"ל אקונרג'י: "הגענו להסכמות עם קרן RGREEN לפיהן אקונרג'י אנגליה תרכוש את חלקה של שותפתה כך שפרויקט Parau יהיה בבעלותה הבלעדית.

אחרי תקופה ארוכה בה בחנו באופן מעמיק את שוק האגירה באירופה בכלל וברומניה בפרט, ראינו כי הרחבת פרורטפוליו האגירה ברומניה מהווה הזדמנות עבורנו, במיוחד בפרוייקטי PV שכבר בבעלות החברה.

תקופת ההשקעות של קרן RGREEN הסתיימה ועל כן ההשקעה באגירה תיעשה על ידי אקונרג'י אנגליה, על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בפרויקט, אשר מהווה אחד מהנכסים האסטרטגיים של החברה החלטנו כי רכישת חלקה של השותפה הינו האפשרות המיטבית."

עיקרי ההסכם:

אקונרג'י אנגליה, (חברה בת בשליטת החברה), התקשרה עם חברה מקבוצתRGreen , קרן השקעות מובילה באנרגיה מתחדשת בצרפת, בהסכם לרכישת 50% מהון מניות תאגיד המחזיק בזכויות בפרויקט Parau ברומניה, פרויקט לייצור חשמל סולארי פוטו-ווולטאי בהפעלה מסחרית בהספק של כ-92 מגה-וואט, כך שעם השלמת העסקה אקונרג'י אנגליה תחזיק במלוא הון מניות תאגיד הפרויקט וכן בהסכם המחאה של הלוואת בעלים) ע"ס 6.16 מיליון אירו.

התמורה הכוללת (בגין הון המניות וההמחאה) תעמוד על סך של כ- 26.32 מיליון אירו, אשר ישולמו בשלושה תשלומים:

(א) 6.9 מיליון אירו ישולמו בתוך 7 ימי עסקים ממועד החתימה על ההסכם.

(ב) 6.47 מיליון אירו ישולמו בתוך 7 ימי עסקים ממועד הסגירה של ההסכם.

(ג) 12.95 מיליון אירו (50% מהתמורה הכוללת) ישולמו עד ליום 31 בדצמבר 2026, סכום זה יישא ריבית בשיעור של 8% לשנה, החל ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד התשלום בפועל.

השלמת ההסכם כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים בהסכמים מסוג זה, ובכלל זה אישור FDI ורשות התחרות אשר החברה מעריכה כי יתממשו בחודשים בקרובים.

פרויקט Parau מצוי בשלב הפעלה מסחרית ובכוונת החברה לפעול להוסיף לפרויקט מרכיב אגירה. החברה צופה כי מרכיב האגירה בפרויקט יחובר לרשת החשמל במהלך הרבעון הראשון לשנת 2026, וכי ההשקעה הנדרשת לצורך כך עומדת על כ-19 אירו.

בהתאם, להלן תוצאות שנתיות חזויות של פרויקט Parau בהתבסס על ממוצע של 5 שנות הפעלה ראשונות לאחר הוספת מרכיב האגירה:

הכנסות: כ- 18 מיליון אירו.

EBITDA: 14.3 מיליון אירו (מייצג תשואה לא ממונפת של EBITDA לגובה השקעה של מעל 15%).