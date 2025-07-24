תיק אישי
הושלמה רכישת השליטה בישראכרט בידי תשובה

ישראכרט תחלק בחודש הבא דיבידנד של כ-1.25 מיליארד שקל; מנכ"ל דלק עידן ולס מונה לדירקטור בישראכרט

 

 
עידן וולס, מנכ״ל קבוצת דלק, צילום: רון קדמיעידן וולס, מנכ״ל קבוצת דלק, צילום: רון קדמי
 
קרן מרדכי
24/07/2025

ישראכרט ודלק מדווחות היום כי הושלמו כלל הפעולות הנדרשות להשלמת עסקת רכישת השליטה בישראכרט בידי קבוצת דלק של יצחק תשובה. ב-9 ביולי קיבלה דלק את אישור בנק ישראל לעסקה. 

דלק השקיעה סך של כ- 1,358,252,880 שקל בעסקה, לאחר התאמות (לרבות התאמה לדיבידנד המיוחד שישראכרט תחלק ב-4 באוגוסט בסך של כ-1.25 מיליארד שקל. בתמורה הוקצו לדלק 120,544,305 מניות רגילות ללא ע.נ של ישראכרט המהוות כ37.05% מהון המניות המופק והנפרע של ישראכרט. לדלק היו אחזקות קטנות בישראכרט לפני העסקה, ולאחר השלמת העסקה כאמור, מחזיקה דלק בכ- 40.07% מהון המניות המופק והנפרע של ישראכרט.

כמו כן, מדווחת ישראכרט, כי מנכ"ל דלק עידן ולס מונה הבוקר לדירקטור בחברה, וייכנס לתפקיד זה ב-8 באוגוסט. זכותה של דלק למנות שני דירקטורים נוספים, והיא תעשה זאת בקרוב. ולס, כנראה, ימונה בהמשך ליו"ר הדירקטוריון לאחר שהיו"ר הנוכחית תמר יסעור כהן תסיים את הקדנציה שלה.

ההערכות הן שרן עוז, מנכ"ל ישראכרט מנובמבר 2021, יסיים את תפקידו ודלק תמנה מנכ"ל חדש.
 

