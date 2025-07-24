בטופ גאם: גייסה 100 מיליון שקל ממוסדיים

טופ גאם, החברה המובילה בשוק תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, הודיעה על גיוס הון של 100 מיליון שקל ממנורה מבטחים, הפניקס ומור, בעסקה שתתבצע לפי מחיר המניה הנוכחי – כ-9 שקלים;

מנורה מבטחים תרכוש מניות בשווי 50 מיליון שקל; בעוד מור והפניקס, בעלות עניין בחברה כיום, יגדילו את אחזקותיהן וירכשו מניות בשווי 30 מיליון שקלים ו-20 מיליון שקלים, בהתאמה;

בנוסף, שלושת המוסדיים ירכשו אופציות לתקופה של 18 חודשים בכמות של מחצית ממספר המניות הנרכשות, במחיר מימוש של 10.25 שקלים למניה; מימוש מלא של האופציות צפוי להזרים לחברה כ-57 מיליון שקל נוספים;

הגיוס יאפשר לחברה להמשיך במגמת ההתרחבות המואצת בתחום תוספי התזונה, האצת הפיתוח והכניסה לתחום הפארמה, השלמת רכישת Island Abbey הקנדית והרחבת פעילותה, וחיזוק מבנה ההון לצורך מיזוגים ורכישות נוספים.

TopGum (טופ גאם), החברה המובילה בשוק תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, הודיעה על השלמת גיוס הון של 100 מיליון שקל: 50 מיליון שקלים ממנורה מבטחים, 30 מיליון שקלים ממור ו-20 מיליון שקלים מהפניקס. הגיוס מגיע על רקע ביקוש עודף מצד המשקיעים המוסדיים והמשך הבעת האמון בחברה ובאסטרטגיית הצמיחה המואצת שלה, שהביאה אותה לשווי של מעל מיליארד שקל.

במסגרת העסקה, מנורה, הפניקס ומור ירכשו מניות בשווי 100 מיליון שקל במחיר של 9 שקלים למניה, כמחירה כיום. בנוסף, החברה תעניק לרוכשות אופציות לתקופה של 18 חודשים בסך של כמחצית מכמות המניות שנרכשו, במחיר מימוש של 10.25 שקלים למניה. במקרה של מימוש מלא של האופציות, צפויה החברה לקבל סכום נוסף של כ-57 מיליון שקל.

שימוש בהון והאסטרטגיה העסקית

ההון שיגויס מיועד בעיקר להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה, הכוללת השלמת רכישתIsland Abbey הקנדית שנרכשה לאחרונה והרחבת פעילותה, חיזוק מבנה ההון לצורך מיזוגים ורכישות נוספים בצפון אמריקה והאצת הפיתוח והכניסה לפעילות בתחום הפארמה. זאת, על רקע השלמת המפעל החדש של החברה בשדרות, שחנוכתו מתוכננת לאמצע חודש ספטמבר.

על רקע השלמת רכישת Island Abbey וההתקדמות בהקמת המפעל החדש, החברה צופה להגיע לקצב הכנסות שנתי של מעל 100 מיליון דולר עם שיעור EBITDA מתואם של מעל 16%, מה שמחזק את מיצובה כשחקן גלובאלי מוביל בתחום תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי ברחבי העולם.

לדברי חגי שטדלר, יו"ר טופ גאם: "אנו מודים על הבעת האמון המתמשכת מצד השוק המוסדי בחזון החברה ובאסטרטגיה שלה. הצטרפותה של מנורה מבטחים, יחד עם המשך התמיכה של מור, הפניקס ויתר המשקיעים הקיימים, יאפשרו לטופ גאם להמשיך במסע לחוד החנית של התעשיה הגלובלית בתחום תוספי התזונה בצורות מתן מהנות (enjoyable formats). הנהלת החברה מכירה בגודל האחריות ומחוייבת לעשות כל מאמץ כדי להגשים את החזון ולהמשיך בצמיחה הבינלאומית המואצת, גם נוכח האתגרים הגאו-פוליטיים הלא פשוטים שהיא מתמודדת איתם בשנתיים האחרונות."

אייל שוחט, מנכ"ל טופ גאם הוסיף: "טופ גאם ממשיכה במסע שלה למימוש האסטרטגיה להפוך לאחד השחקנים המובילים בעולם בתחומה. חיזוק בסיס המשקיעים שלנו והצטרפותה של מנורה לחברה הם הבעת אמון משמעותית וחשובה בחברה ובדרכה. אני וכל עובדי החברה מגוייסים ומחוייבים להצלחת החברה, בפרט בתקופה מאתגרת זו."

