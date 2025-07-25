פישוט הרגולציה על הבנקים צפוי לתדלק את הנזילות בשוק האג"ח

קלודיה פון טירק, אנליסטית בכירה בתחום מניות הבנקים בבנק השווייצרי לומברד אודייר, מעריכה כי פישוט רגולציה בארצות הברית עשוי לתרום לנזילות שוק האג"ח הממשלתיות ולחזק את מעמד הבנקים. לאחר שנים של החמרת דרישות ההון והגברת הפיקוח, גוברת ההכרה בכך שהמערכת הרגולטורית הפכה סבוכה ומכבידה, ולעיתים אף פוגעת ביכולת הבנקים לתמוך בצמיחה כלכלית.
הממשל האמריקאי, ששם דגש על עידוד הצמיחה באמצעות הקלות רגולטוריות, כבר החל בבחינה מחודשת של כללי הלימות ההון בבנקים. בין היתר, הפדרל ריזרב מציע להקל בדרישת יחס המינוף לבנקים הגדולים, כדי לאפשר להם להחזיק מלאים גדולים יותר של אג"ח ממשלתיות. שינוי כזה עשוי לתרום ליציבות השוק, במיוחד בתקופות תנודתיות, אך ההשפעה צפויה להיות מתונה בלבד, מאחר שהבנקים כבר מחזיקים אג"ח בהיקפים גדולים לצורכי נזילות, ובשל סיכונים חשבונאיים והיבטי ריבית שהם מעדיפים להימנע מהם.
במקביל, נשקלת הקלה בדרישת תוספת ההון מהבנקים הגדולים, אשר בארצות הברית מחושבת לפי שיטה מחמירה בהשוואה לסטנדרט הבינלאומי. שיטה זו גורמת לעיתים לדרישות גבוהות באופן שאינו מותאם לרמת הסיכון או לצמיחה הכלכלית. התאמה של דרישה זו עשויה לשחרר הון ולספק גמישות פיננסית לבנקים. גם מבחני הלחץ של הפדרל ריזרב נמצאים בבחינה. חוסר השקיפות בתהליך גרם בשנים האחרונות לשינויים חדים בדרישות ההון, ובתגובה לכך הבנקים נאלצו להחזיק רזרבות גבוהות מהנדרש. בשנה האחרונה חלה ירידה בדרישות ההון שנקבעו לאחר המבחן, ויש ציפייה להגברת השקיפות בהמשך.
למשקיעים חשוב להבין כיצד ינצלו הבנקים את ההון שישתחרר. לפי ההערכות, רוב הבנקים ימתינו להתבהרות סביב כלל השינויים הרגולטוריים, ולאחר מכן יבחינו בין חלופות: הרחבת אשראי, דיבידנדים, רכישת מניות עצמית או מיזוגים. כבר כיום ניכרת מגמה של הגדלת דיבידנדים והעדפה לצמיחה אורגנית, לצד עניין מסויג באפשרויות רכישה ומיזוג.
להערכתנו, רפורמה רגולטורית בארה"ב עשויה לאפשר לבנקים לחזור ולתמוך באופן משמעותי בפעילות הכלכלית, ובמקביל לשפר את תשואות בעלי המניות. עם זאת, יש לקחת בחשבון שחלק ניכר מהשיפור כבר מגולם במחירי המניות, שזינקו מתחילת השנה. על רקע ירידת ריביות, האטה כלכלית וחשש ממכסים באירופה, אנו ממשיכים להעדיף מגזרים מחזוריים ובהם תחום הפיננסים - אך בדגש על חברות לעיבוד תשלומים ובורסות פיננסיות, הנהנות ממגמות עומק של דיגיטציה.