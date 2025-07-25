"בינה בתעסוקה": שירות התעסוקה, Google ו-SDG ישראל, ביוזמה חדשה



מנכ״לית שירות התעסוקה, עו״ד עינבל משש, 24.7 בכנס בינה בתעסוקה, צילום: אושרי צילום



עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה: ""עם כניסתה המאסיבית של הבינה המלאכותית לשוק העבודה תהליך הכחדת המקצועות החל. השוק משתנה ללא הרף ומציב בפנינו אתגר והזדמנות ועלינו לקדם את המדיניות שבכוחה להזניק את המשק קדימה. לכן, כבר בחודשים הקרובים, לאחר שנקיים עבודת מטה מעמיקה ומשותפת, נניח על שולחן הממשלה טיוטת החלטה, שבמרכזה יצירת תכנית לאומית להיערכות לשינויים בשוק העבודה בעידן הבינה המלאכותית. תכנית זו תצורף לצירי המאמץ הקיימים – רגולציה, תשתיות, הון אנושי ושירות ציבורי. נשאף שהחלטה זו תכלול יעדים כמותיים להכשרות, שדרוג מיומנויות, הסבות מקצועיות ופתיחת מסלולים חדשים לקליטה איכותית לשירות הציבורי".



נעה לפלר, דירטקור מדיניות וקשרי ממשל בגוגל, כנס בינה בתעסוקה 24.7, צילום: אושרי צילום



נועה לפלר, דירקטורית מדיניות ציבורית וקשרי ממשל, Google: "ההיסטוריה מראה כי טכנולוגיה תמיד יוצרת יותר משרות מאשר לוקחת. למרות שכל טכנולוגיה חדשה מעוררת חששות מפני אבטלה המונית, בפועל עד כה היא תמיד הובילה ליצירת משרות ומקצועות חדשים, לעידוד חדשנות בכלכלה ולהרחיב הזדמנויות".





מנכ״ל SDG ישראל, פרופ׳ יהודה כהנא, כנס בינה בתעסוקה, 24.7, צילום: אושרי צילום



פרופ' יהודה כהנא, מייסד SDG ישראל: ״בשנת 2050 נגיע לשיא של 10.5 מיליארד בני אדם אבל אין לנו כוכב חלופי. משאבי כדור הארץ מדלדלים ולכן עלינו לאמץ את יעדי הקיימות הגלובלים ה- SDGs - כבסיס למדיניות כלכלית חברתית וסביבתית בישראל. האתגרים אדירים אך כך גם ההזדמנויות. לצורך כך מתחייב שיתוף פעולה מלא של כל המנגנונים ביניהם: הממשלה, הרגולטורים, בנק ישראל, ארגוני העובדים וההתאחדויות השונות״.



קנטרי דירקטור באנבידיה ישראל, נתי אמסטרדם, בינה בתעסוקה 24.7, צילום: אושרי צילום



נתי אמסטרדם, Country Director באנבידיה ישראל: "כל תעשייה משתנה, אבל AI לא הולכת להחליף בני אדם היא הולכת לסייע לבני אדם. ישראל מיוחדת בכישרון האנושי הרב שיש בה, ולכן אני מאוד אופטימי. עלינו להשקיע בחינוך, מילדות לאורך תחנות החיים השונות וגם בארגוני העבודה עצמם. יש כאן לא רק כישרון, אלא גם הרבה אנשים שאכפת להם וזה רק הולך ומשתכלל עם הזמן. אנחנו צריכים לדאוג שכמה שיותר אנשים ייחשפו ל AI, וכמה שיותר מוקדם"





מנכ״ל למונייד, דניאל שרייבר, בכנס בינה בתעסוקה, 24.7, צילום: אושרי צילום



דניאל שרייבר, מנכ"ל חברת למונייד ויו"ר מכון מוזאיק למדיניות בינה מלאכותית: "אנחנו נכנסים לעידן שבו הבינה הולכת להיות כמעט אינסופית וחינמית, וכבר כיום המקומות שבהם לאדם יש יתרון יחסי על המכונה הולכים ומצטמצמים. הבינה המלאכותית כן תחליף בני אדם, אבל זה לא בהכרח דבר רע זו שאלה של מדיניות. של איך אנחנו נגיב ומה שנעשה, איך מתרגמים את זה למדיניות ואני כל כך שמח לשמוע את מנכ"לית שירות התעסוקה, עינבל משש, אומרת את זה. כן, האבטלה תעלה אבל עם מדיניות ממשלתית אחראית, יעילה ומנוהלת אפשר להפוך את הדיסטופיה לאוטופיה. המדיניות פשוטה: יש למסות את רווחי הבינה המלאכותית לפני שהם מתפזרים ולחלק אותם עם אלה שהבינה המלאכותית 'מפטרת' לפני שההוצאות שלהם מתכווצות. כך נוכל להיות מובטלים יותר אבל גם עשירים יותר. בעולם יש מרוויחי AI ויש מפסידים, הממשלה צריכה לדאוג שאנחנו ננצח והתפקיד שלה חשוב מאין כמותו, הן בהתייעלות שלה עצמה והן בהקלת רגולציה שתאפשר לסטארטאפים ישראלים להפוך אותה למעצמת אפליקציות שירותים"





דובי אמיתי, יו״ר נשיאות המגזר העסקי, בינה בתעסוקה, צילום: אושרי צילום



דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי: "אנו ניצבים בפני שינוי חדש שחייב להיות מנוהל ברמה משקית. זה אומר מדיניות, הכשרות והיערכות נכונה של המעסיקים, העובדים, המדינה, שירות התעסוקה וכל הגורמים הרלוונטיים. בהתאם לכך, אנו נערכים ברמה הלאומית במספר כיווני פעולה מתוך ההבנה כי נדרשת הרחבה מידית של מערך ההכשרות לעובדים בכדי לשדרג את המיומנויות שלהם לפעול במרחב החדש. הרגולציה הממשלתית כיום לא תואמת את השתנות עולם העבודה וחייבים לייצר מדיניות תומכת לפי סקטורים במגזר העסקי, מהלך שאוביל בנשיאות. בנוסף, אנו עובדים בימים אלו על עבודה מקיפה לאיתור כלל המקצועות הנמצאים בסיכון להיעלם וההתאמה שלהם לעולם החדש".

תחת הכותרת "בינה בתעסוקה: AI for good-Israel" מתקיים בשעה זו (חמישי) בקמפוס Google בתל אביב כנס שתכליתו קידום שותפות בין מגזרית להיערכות שוק העבודה הישראלי לאתגרי עידן הבינה המלאכותית ולמימוש הזדמנויותיה. בשנים האחרונות, נוכח כניסה המואצת של הבינה המלאכותית, גובר הדיון סביב שאלת השפעתה על שוק העבודה. כאשר הסברה הרווחת, המגובה במחקרים רבים, היא כי שוק העבודה צפוי להשתנות בצורה משמעותית מקצועות צפויים להיעלם, אחרים להשתנות עד לבלי הכר. כתוצאה, גובר הצורך בשיתוף פעולה בין מגזרי – ממשלתי, עסקי ואזרחי – וזו תכלית הכנס אותו יזמו שירות התעסוקה, Google ישראל ו-SDG ישראל.

לשם קידום השותפות, משתתפים בשעה זו בכנס "בינה בתעסוקה" רבים מבכירי שלושת המגזרים ובהם עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה; נתי אמסטרדם, Country Director באנבידיה ישראל; דניאל שרייבר, מנכ"ל למונייד ויו"ר מכון MOSAIC למדיניות בינה מלאכותית; פרופ' יהודה כהנא, מייסד SDG ישראל; נועה לפלר, דירקטור מדיניות ציבורית וקשרי ממשלה ב-Google ישראל; ודובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי.

בהמשך הכנס, במסגרת מושביו השונים, צפויים להשתתף גם פרופ' ירון פלוס, הסטטיסטיקן הלאומי, הלמ"ס; אביתר פרץ, סגן בכיר לחשב הכללי בחטיבת דאטה, חדשנות ודיגיטל; עו"ד לירון הנץ, סמנכ"לית ממשל וחברה במשרד רה"מ; נטע בר זיו, רכזת תעסוקה באגף תקציבים שבמשרד האוצר; פרופ' אבי וייס, נשיא מראז טאוב; ליאור שילת, מנכ"ל ג'וינט-תבת; ובכירים נוספים.

בהמשך הכנס צפויה מנכ"לית שירות התעסוקה להציג שורה של המלצות שאמורות לשמש כתשתית רעיונית של עקרונות יישומיים לתכנית האסטרטגית הלאומית שבכוונתה לקדם יחד עם השותפים הממשלתיים, העסקיים והאזרחיים. בין העקרונות אותם תציג עו"ד משש, תהיה התייחסות להרחבת רשת הביטחון הסוציאלית במקרה של התממשות תרחיש קיצון של אבטלה טכנולוגית המונית; הקמת חמ"ל לאומי בשירות התעסוקה שיעקוב, ינטר וינתח בזמן אמת אחר מגמות ההשפעה של הבינה המלאכותית על שוק העבודה הישראלי ויספק מצע עדכני ונרחב לגיבוש תכנית פעולה; הסבות מקצועיות מהירות לעובדים שייפגעו מהתרחבות הבינה המלאכותית; עידוד נרחב של יזמות טכנולוגית; ועבודות יזומות בענפים שלא ייפגעו מהבינה המלאכותית.