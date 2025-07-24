הריבית נעצרה - אבל האיום האמיתי עוד לפנינו

הודעת הבנק המרכזי של אירופה לא הפתיעה: הריבית נותרה על כנה ברמה של 2.15 אחוזים ורצף הורדות הריבית של שנה האחרונה, שהסתכם לכדי 2 אחוזים ו-35 מאיות, נקטע.

אך ערך מוסף בכל זאת נוכל למצוא בהודעה: הבנק המרכזי של אירופה כיום זהיר יותר, ער לאי הוודאות הגבוהה האופפת נושאי מפתח כמו השאלה האם ייחתם מרצון הסכם סחר כולל בין ארצות הברית לבין מדינות האיחוד האירופי ולמעשה קרב למדיניות תלוית הנתונים שנוקט זה זמן הבנק הפדראלי של ארה"ב.

כעת נותר לראות אם הפד עצמו, שיפרסם את החלטת הריבית שלו בשבוע הבא, ידבק במדיניות זו.

בכלל, עושה רושם שהבנק המרכזי של אירופה היה מעדיף לקבל את ההחלטה בעוד שבוע, אז יחלוף הדד-ליין של הנשיא טראמפ ונהיה חכמים יותר היכן הדברים עומדים.

מכל מקום, הדבר החשוב הוא שבאירופה זונחים מדיניות של אג'נדה של הורדת ריבית לטובת מדיניות מאוזנת יותר.

האירו רשם התחזקות של ממש עד לאחרונה כנגד הדולר, מה שסייע לאינפלציה בגוש להתמתן ל-2% ולהיצמד לרמת היעד, אך מצד שני ממשלות הגוש נוקטות כיום מדיניות פיסקאלית מרחיבה יותר ועשויות להיות לכך השלכות על לחצי המחירים בהמשך. כך גם ללחצי השכר שעולה בקצב מהיר יותר לאחרונה. לכן מדיניות מאוזנת יותר היא הפתרון הנכון.

עוד נקודה חשובה, אם כי זו הייתה נכונה גם לפני שתיים ושלוש הורדות – הבנק האירופאי מבקש לעצור ולבחון את ההשפעה המצטברת של הורדות הריבית שנעשו עד כה.

במאמר מוסגר, לא ברור עד כמה התמתנות לחצי המחירים מכיוון התחזקות האירו מניחה את דעתו של הבנק האירופי, שכן אחת התכליות של הורדת הריבית הייתה שיפור התחרותיות של החברות האירופאיות דרך פיחות של האירו, מה שלא קרה.

וכך, עצם הניסוח לפיו הבנק המרכזי של אירופה ינקוט גישה תלוית נתונים ויקבל החלטה מדי פגישה ופגישה – היא הבשורה של ההודעה היום, לאו דווקא עצם הותרת הריבית על כנה ובלימת רצף ההורדות.

בשאר המנגנונים שמפעיל הבנק המרכזי של אירופה לא חל כל שינוי.