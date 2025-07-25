פחות קרנות כספיות

‏



מדדי מניות - מדד הביטוח כבר מעל 100%+ מתחילת השנה

מדדי שווי שוק שינוי השבוע שינוי מתחילת השנה ת"א–35 1.0% 26.8% ת"א–90 0.8% 30.6% ת"א–125 0.9% 28.4% ת"א–SME60 2.2% 23.5% ת"א 90 ובנקים 5 0.3% 34.9% מדדים ענפיים שינוי השבוע שינוי מתחילת השנה ת"א טק-עילית 1.3% 26.3% ת"א בנקים-5 0.0% 44.0% ת"א ביטוח 6.7% 105.1% ת"א רשתות שיווק 0.8% 30.6% ת"א-נפט וגז -1.1% 37.0% ת"א נדל"ן -0.1% 17.3%

תנועות משקיעים בקרנות - הזרימו כ 1.7 מיליארד שקלים לקרנות

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ- 500 מיליון שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים

נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ- 155 מיליון שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-26 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים

נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ- 132 מיליון שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-58 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות הכספיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של זניח, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בבורסה בתל-אביב

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ- 600 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בבורסה תל אביב

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ- 300 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

הבורסה בתל אביב

נסחרה השבוע במגמה חיובית כשברקע פרסום נתונים חיוביים על שוק העבודה הישראלי והסכם סחר שנחתם בין ארה"ב לבין יפן, במסגרתו סוכם כי שיעור המכס בין המדינות יעמוד על 15%, לעומת הכוונה הראשונית להטלת מס בשיעור של 25%.

מדד ת"א-35

עלה השבוע בשיעור של כ-1.0%, ושבר את שיא כל הזמנים פעם אחת, מדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-0.9% ושבר את שיא כל הזמנים פעם אחת, ומדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-0.8% ושבר את שיא כל הזמנים 3 פעמים השבוע. מחזור המסחר במניות השבוע הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל.

מדדי איגרות החוב הממשלתיות

התנהלו במגמה מעורבת ומדדי איגרות החוב הקונצרניות רשמו השבוע עליות קלות.

השקל

המשיך להתחזק מול הדולר ועלה השבוע בשיעור של כ-0.8%, לשער של 3.341 ומלמד על העוצמה היחסית של המשק הישראלי.

התשואה של איגרת החוב הממשלתית לפדיון בעוד 10 שנים

של מדינת ישראל ממשיכה להיות נמוכה מהאיגרת המקבילה של ארה"ב (במטבע מקומי), ומלמדת על ירידה בסיכון המגולם.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות

גויסו כ-3.3 מיליארד שקל ב-10 הנפקות לציבור ובשלוש הקצאות פרטיות מתוכן כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת אג"ח חדשה.

בקרנות המחקות

נמשכו השבוע רכישות של מדדי מניות בישראל, מדדי איגרות חוב בישראל, ומדדי מניות בחו"ל.

בקרנות האקטיביות

בקרנות הכספיות, ובקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב ובמניות מקומיות נרשמו השבוע גם כן הזרמות, בהמשך להזרמות בשבוע הקודם.

הבורסה בתל אביב

בבורסות חו"ל - מדדי המניות בארה"ב נסחרו השבוע במגמה חיובית - מדד ה- Dow Jones עלה בשיעור של כ-1.5%, מדד ה- S&P 500 עלה בשיעור של כ-1.0%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-0.6%.

הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה מעורבת - מדד DAX 40 ירד בשיעור של כ-0.2%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-0.8%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.4%, ומדד EURO STOXX 50 ירד בשיעור של כ-0.3%.

בשוק איגרות החוב –האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-0.1%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-0.1%. מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-0.2%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ ירד בשיעור של כ-0.1%.

מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה בשיעור של כ-0.2%, ומדד איגרות החוב הקונצרניות הלא צמודות נותר ללא שינוי. מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-0.3% ומדד תל בונד-שקלי 5-10 נותר ללא שינוי.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי בהשוואה לסוף השבוע הקודם והיא עומדת על כ-4.22%. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה מעט השבוע והיא עומדת על 4.41%, לעומת כ-4.44% בסוף השבוע הקודם. התשואה לפדיון של איגרות החוב הממשלתית של ישראל ל-10 שנים ממשיכה להיות נמוכה מאיגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ומלמדת על פרמיית סיכון נמוכה בישראל.



הנפקות בשוק המניות

חברת מידאס השקעות העוסקת בהשקעות בנדל"ן מניב ובייזום פרויקטים בישראל גייסה כ-33.8 מיליון שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב הנושאות ריבית שנתית בשיעור של כ-5.5%, וניתנות להמרה למניות החברה, באופן בו כל 1 ₪ ע.נ. איגרות חוב ניתנת להמרה למניה רגילה אחת.



הנפקות בשוק איגרות החוב

בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-3.3 מיליארד שקל ב-10 הנפקות לציבור ובשלוש הקצאות פרטיות, מתוכם גויסו כ-0.5 מיליארד שקל ע"י חברת נדל"ן חדשה – אמריקן אקוויטי פרטנרס לימיטד העוסקת בתחום הנדל"ן ובנייה, כמפורט בטבלה שלהלן: